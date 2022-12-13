Governador Renato Casagrande foi reeleito para comandar o ES Crédito: Helio Filho/Secom

O governador reeleito Renato Casagrande (PSB) anunciou pelas redes sociais, nesta terça-feira (13), a permanência de três nomes do seu primeiro escalão para o próximo mandato, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023. Ficam nos mesmos cargos: o chefe da Casa Civil, Davi Diniz; a chefe de Gabinete, Valésia Perozini (PSB); e a superintendente de Comunicação, Flávia Mignoni.

Os três compõem o núcleo forte do governo Casagrande atualmente, sendo que Diniz tem recebido muitos elogios dos deputados estaduais pela boa relação mantida com os parlamentares da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.

Além desses três, outros quatro nomes da equipe atual já foram confirmados no próximo governo. Dois deles também ficam no mesmo cargo: o secretário da Fazenda, Marcelo Altoé, e o procurador-geral do Estado, Jasson Amaral. Os outros dois trocam de pastas: Álvaro Duboc, atual secretário de Governo, vai assumir a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). Já Maria Emanuela Pedroso deixa a SEP para ser secretária de Governo a partir de janeiro de 2023.

Your browser does not support the audio element. Mais três nomes da equipe de Casagrande são mantidos para o próximo governo

Davi Diniz, secretário da Casa Civil Crédito: Fernando Madeira

Atual chefe da Casa Civil, Davi Diniz de Carvalho é servidor de carreira da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) desde 2008 e especialista em gestão pública e governamental desde 2010. No governo do Estado também ocupou o cargo de secretário de Economia e Planejamento, em 2014, e de diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), de 2013 a 2014.

Diniz também comandou as secretarias de Administração e da Fazenda da Prefeitura de Vitória durante o segundo mandato do ex-prefeito Luciano Rezende (Cidadania).



Valésia Perozini continua no cargo de chefe de Gabinete do governo do Estado Crédito: Helio Filho/ Secom

Pessoa de confiança de Casagrande, Valésia Perozini vai fazer parte da equipe dele pelo terceiro mandato. O posto ocupado continua o mesmo dos dois mandatos anteriores, sendo que por um curto período ela chegou a exercer o cargo de secretária de Governo, na primeira gestão do governador.

Flavia Mignoni permanece no cargo de superintendente estadual de Comunicação Crédito: Helio Filho/Secom