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Mais três nomes da equipe de Casagrande são mantidos para o próximo governo

Governador confirmou a permanência do chefe da Casa Civil, Davi Diniz; da chefe de Gabinete, Valésia Perozini; e da superintendente de Comunicação, Flávia Mignoni

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 16:33

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

13 dez 2022 às 16:33
Governador Renato Casagrande
Governador Renato Casagrande foi reeleito para comandar o ES Crédito: Helio Filho/Secom
O governador reeleito Renato Casagrande (PSB) anunciou pelas redes sociais, nesta terça-feira (13), a permanência de três nomes do seu primeiro escalão para o próximo mandato, que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023. Ficam nos mesmos cargos: o chefe da Casa Civil, Davi Diniz; a chefe de Gabinete, Valésia Perozini (PSB); e a superintendente de Comunicação, Flávia Mignoni.
Os três compõem o núcleo forte do governo Casagrande atualmente, sendo que Diniz tem recebido muitos elogios dos deputados estaduais pela boa relação mantida com os parlamentares da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Além desses três, outros quatro nomes da equipe atual já foram confirmados no próximo governo. Dois deles também ficam no mesmo cargo: o secretário da Fazenda, Marcelo Altoé, e o procurador-geral do Estado, Jasson Amaral. Os outros dois trocam de pastas: Álvaro Duboc, atual secretário de Governo, vai assumir a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). Já Maria Emanuela Pedroso deixa a SEP para ser secretária de Governo a partir de janeiro de 2023.
Mais três nomes da equipe de Casagrande são mantidos para o próximo governo
O único nome novo na equipe já anunciado até agora é o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB), que ficará no comando da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, que será recriada com o desmembramento da pasta que hoje inclui as áreas de Ciência e Tecnologia.
Davi Diniz, secretário da Casa Civil
Davi Diniz, secretário da Casa Civil Crédito: Fernando Madeira
Atual chefe da Casa Civil, Davi Diniz de Carvalho é servidor de carreira da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) desde 2008 e especialista em gestão pública e governamental desde 2010.  No governo do Estado também ocupou o cargo de secretário de Economia e Planejamento, em 2014, e de diretor-presidente do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal  (Idaf), de 2013 a 2014. 
Diniz também comandou as secretarias de Administração e da Fazenda da Prefeitura de Vitória durante o segundo mandato do ex-prefeito Luciano Rezende (Cidadania). 
Valésia Perozini continua no cargo de chefe de Gabinete do governo do Estado
Valésia Perozini continua no cargo de chefe de Gabinete do governo do Estado Crédito: Helio Filho/ Secom
Pessoa de confiança de Casagrande, Valésia Perozini vai fazer parte da equipe dele pelo terceiro mandato. O posto ocupado continua o mesmo dos dois mandatos anteriores, sendo que por um curto período ela chegou a exercer o cargo de secretária de Governo, na primeira gestão do governador.
Flavia Mignoni permanece no cargo de superintendente estadual de Comunicação
Flavia Mignoni permanece no cargo de superintendente estadual de Comunicação Crédito: Helio Filho/Secom
Flávia Mignoni vai comandar a Superintendência Estadual de Comunicação durante a gestão de Casagrande pela terceira vez. Atual titular da pasta, ela também ocupou o posto durante o primeiro mandato do atual governador, entre 2011 e 2014..

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