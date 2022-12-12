Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Hélio Filho / Secom

O governador Renato Casagrande (PSB) , reeleito para mais um mandato para comandar o Espírito Santo, anunciou nesta segunda-feira (12) mais dois nomes que vão compor a equipe a partir de 2023.

Na Secretaria da Fazenda, Marcelo Altoé segue no comando, assim como Jasson Amaral também fica no cargo de Procurador Geral do Estado.

"Nosso principal desafio é tornar o Estado cada vez mais ágil, que seja atrativo, justo e moderno", afirmou Casagrande, em publicação na rede social.

Your browser does not support the audio element. Casagrande confirma mais dois nomes para o próximo governo

O Secretário da Fazenda Marcelo Altoé e o Procurador Geral do Estado Jasson Amaral seguirão conosco na próxima gestão. Nosso principal desafio é tornar o Estado cada vez mais ágil, que seja atrativo, justo e moderno. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) December 12, 2022

Perfil dos indicados

Novos secretário do ES Crédito: Governo do ES e Ales

MARCELO ALTOÉ

Marcelo Altoé, tem 46 anos, é secretário de Estado da Fazenda. Ele é doutor e mestre em Direito e professor da graduação e pós-graduação de Direito Tributário da FDV.

Ele é autor dos livros “Direito X Dever Tributário” e “Planejamento Tributário & Elucidação Fiscal”.

Altoé também é auditor do estado da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), onde exerceu o cargo de subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial.

JASSON AMARAL

Jasson Hibner Amaral é procurador de carreira desde 2010. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), também é mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista (pós-graduado) em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). No âmbito da PGE, Jasson exerceu os seguintes cargos e/ou funções: