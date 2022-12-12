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Novo mandato

Casagrande confirma mais dois nomes para o próximo governo

Governador anunciou  quem vai comandar a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria Geral do Estado

Publicado em 12 de Dezembro de 2022 às 18:59

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

12 dez 2022 às 18:59
Palácio Anchieta, sede do governo do Espírito Santo, em Vitória
Palácio Anchieta, sede do governo do Estado Crédito: Hélio Filho / Secom
O governador Renato Casagrande (PSB), reeleito para mais um mandato para comandar o Espírito Santo, anunciou nesta segunda-feira (12) mais dois nomes que vão compor a equipe a partir de 2023.
Na Secretaria da Fazenda, Marcelo Altoé segue no comando, assim como Jasson Amaral também fica no cargo de Procurador Geral do Estado. 
"Nosso principal desafio é tornar o Estado cada vez mais ágil, que seja atrativo, justo e moderno", afirmou Casagrande, em publicação na rede social.
Na semana passada, Casagrande confirmou outros dois nomes que vão continuar, mas que trocam de pastas. Álvaro Duboc, atual secretário de Governo, vai assumir a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP). Já Maria Emanuela Pedroso deixa a SEP para ser secretária de Governo.  
Casagrande confirma mais dois nomes para o próximo governo
Também já foi anunciado que o titular da Secretaria de Desenvolvimento será o vice-governador eleito Ricardo Ferraço (PSDB). A pasta será recriada depois do desmembramento da atual Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides).

Perfil dos indicados

Jasson Amaral fica na PGE e Marcelo Altoé segue na Sefaz
Novos secretário do ES Crédito: Governo do ES e Ales
MARCELO ALTOÉ
Marcelo Altoé, tem 46 anos, é secretário de Estado da Fazenda. Ele é doutor e mestre em Direito e professor da graduação e pós-graduação de Direito Tributário da FDV.
Ele é autor dos livros “Direito X Dever Tributário” e “Planejamento Tributário & Elucidação Fiscal”.
Altoé também é auditor do estado da Secretaria de Controle e Transparência (Secont), onde exerceu o cargo de subsecretário de Integridade Governamental e Empresarial.
JASSON AMARAL
Jasson Hibner Amaral é procurador de carreira desde 2010. Formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), também é mestre em Direito Público pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista (pós-graduado) em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). No âmbito da PGE, Jasson exerceu os seguintes cargos e/ou funções:
  • Membro titular do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado (CPGE), ocupando a cadeira de suprocurador-geral do Estado para Assuntos Jurídicos;
  • Assessor especial de Gabinete com funções junto ao Centro de Estudos e Informações (CEI) da PGE;
  • Coordenador da Unidade Executora de Controle Interno (UECI) da PGE;
  • Procurador-chefe da Procuradoria da Saúde (PSA);
  • Procurador-chefe da Procuradoria de Execuções e Precatórios (PEP).

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