Governador Renato Casagrande no Pedra Azul Summit Crédito: Fernando Madeira

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou nesta terça-feira (6) mais dois nomes que vão compor o seu novo governo que começa em janeiro, após ter sido reeleito nas últimas eleições. Os secretários anunciados já fazem parte da atual equipe do governo do Espírito Santo, mas mudarão de pasta.

Quem vai assumir a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) será Álvaro Duboc, atual secretário de Governo. E para a Secretaria de Governo foi indicada Maria Emanuela Pedroso, que é atualmente secretária da SEP.

Your browser does not support the audio element. Casagrande anuncia mais dois nomes para o secretariado do novo governo

Perfil dos indicados

Maria Emanuela e Álvaro Duboc trocam de pastas Crédito: Governo do ES/Divulgação

MARIA EMANUELA PEDROSO

Maria Emanuela Pedroso é graduada em Direito pelo Centro Universitário do Espirito Santo (Unesc) e especialista em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) e pós-graduada em Licitações e Contratos pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (Ipog).

Experiência

Prefeita do município de Alto Rio Novo entre 2013 e 2016,

Secretária de Governo e de Administração e Finanças na Prefeitura de Viana, de 2017 a 2019,

Secretária-executiva da Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes),

Subsecretária administrativa da Secretaria de Estado de Governo (SEG), entre março e dezembro de 2021,

Assessora especial da Secretaria de Estado de Economia e Planejamento (SEP)

É secretária de Economia de Planejamento.

ÁLVARO DUBOC

Álvaro Duboc é delegado federal, onde atuou por 32 anos. É bacharel em Ciências Jurídicas - Centro Universitário UDF (1987 - 1991), tem pós-Graduação (latu-sensu) em Direito do Estado - Instituto de Ensino Superior Nelson Abel de Almeida (1995 - 1996) e master of Business Administration (MBA) em Gestão Empresarial - Fundação Getúlio Vagas (2015 - 2016).

Experiência

Atuou por 32 anos na Polícia Federal.

Secretário de Estado de Ações Estratégicas do Governo do Estado do Espírito Santo (dezembro de 2012 – dezembro de 2014).



Coordenador Estadual do Programa Estado Presente em Defesa da Vida que, em quatro anos, fez com que indicadores de violência letal retroagissem em 21 anos no Espírito Santo.



Coordenador Estadual da Secretaria de Grandes Eventos.



Coordenador da Comissão Estadual de Segurança Pública Portuária no Espirito Santo.

Compliance Manager do Sistema Findes (2018).



Membro titular do Conselho Gestor do Fundo Soberano - Cogef



Secretário de Estado de Economia e Planejamento (2019 – 2021)

