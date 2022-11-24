Casagrande prevê nova concessão da 3ª Ponte com pedágio mais barato

Terceira Ponte: contrato de concessão com a empresa Rodosol termina no ano que vem Crédito: Vitor Jubini

O Sistema Rodosol, que reúne a Terceira Ponte e os 67,5 quilômetros da rodovia, deve ser gerido por uma nova concessão, com um pedágio mais barato. Essa é a opção mais viável, disse o governador Renato Casagrande, ao falar sobre os estudos que estão sendo feitos pela administração estadual sobre o futuro da ponte e da rodovia.

O contrato com a empresa Rodosol, que gerencia o sistema, entra na reta final a partir do dia 21 de dezembro, se encerrando na mesma data, em 2023.

A Gazeta, ao jornalista Geraldo Campos Junior, o governador explicou que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada e está fazendo um estudo sobre todas as alternativas que envolvem a Em entrevista paraa, ao jornalista Geraldo Campos Junior, o governador explicou que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada e está fazendo um estudo sobre todas as alternativas que envolvem a Terceira Ponte e a rodovia. Uma delas é o governo conceder o sistema, mas fazer poucas exigências de investimento para que se possa ter um pedágio mais em conta.

“Compreendemos que o pedágio na rodovia é alto e queremos que ele seja menor. O mais provável é que tenhamos uma nova concessão, voltada mais para a manutenção, com poucos investimentos, para se ter redução do valor do pedágio, especialmente na Rodovia do Sol”, disse o governador.

Ele destacou que, quanto mais investimentos são exigidos em uma concessão, mais caro fica o pedágio. “Hoje já temos críticas em relação ao valor do pedágio e temos que tomar uma decisão política. Outra possibilidade é o Estado entrar com recursos para que a concessionária faça as obras”, disse, assinalando que todas as possibilidades serão avaliadas.

Entre as poucas obras que podem ser incluídas na nova concessão, assinalou o governador, está a construção de uma ciclovia de Vila Velha a Guarapari. A última alternativa a ser considerada é o próprio Estado assumir a gestão do Sistema Rodosol. “Mas o mais adequado é termos uma empresa que cuide do sistema”, disse.

Dúvidas e dívidas

Um processo que levou mais de 20 anos para ter a sua primeira decisão de mérito, considerando que no período contava apenas com liminares, chamadas de decisões precárias ou provisórias. Uma delas foi a de 2013, que reduziu o valor da tarifa, na ocasião de R$ 1,90 para R$ 0,80, com o objetivo apenas de que se pagassem os custos de manutenção.

Anos mais tarde, por outra liminar, também foram incluídos, no valor de manutenção, os custos da concessionária com a desapropriação de imóveis. Desde então, o pedágio cobrado na Terceira Ponte tem sido o valor reduzido com as atualizações decorrentes da inflação, o que faz com que a tarifa hoje (categoria 1) seja de R$ 2,40, com cobrança unidirecional. Sem a redução judicial, o valor pode superar o dobro.

A diferença entre o valor do pedágio que vem sendo cobrado e o que “deveria” ser pago ocasionou uma das muitas possíveis dívidas do contrato.

Obras da ciclovia, mirante e ampliação da Terceira Ponte Crédito: Vitor Jubini

Auditoria

Em 2013, logo após a redução do pedágio, o Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES) iniciou a realização de uma auditoria no contrato. No ano seguinte, chegou a apontar que a concessionária devia ao Estado mais de R$ 600 milhões. Com base nessa informação, Renato Casagrande, que era governador à época, chegou a suspender o pagamento do pedágio na ponte, o que vigorou até o final daquele ano (2014).

Em outubro de 2019, o TCE-ES mudou a sua estratégia. A conselheira relatora do caso no TCE, Márcia Jaccoud Freitas, considerou a dívida irreal, assinalando que o cálculo feito pela área técnica do TCE foi feito com base "em premissas equivocadas". E deu um prazo para a Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsp) fazer o novo reequilíbrio econômico financeiro do contrato.

A Justiça estadual também realizou perícias no contrato, que chegou a apontar que a dívida era do Estado para com a Rodosol, em valores que superaram os R$ 60 milhões, em 2015.

Valores que não foram considerados na sentença do juiz da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Felippe Monteiro Morgado Horta, que em 2019 transferiu para a Arsp a realização do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Na prática, isso significa verificar o que já foi feito ou deixou de ser realizado pela concessionária. Inclui também avaliar o que deixou de ser pago de pedágio em decorrência das decisões judiciais. É o caso da diferença entre o valor integral e o valor reduzido da tarifa, que deixou de ser pago desde julho de 2013 e até de momentos anteriores.

Ficou para a Arsp fazer o levantamento dessa dívida e compará-lo com outros pontos, como possíveis inexecuções de serviços praticados pela concessionária. Mas até o momento a agência não informou sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato com a Rodosol, que caminha para a sua finalização.