Terceira Ponte: cartão-postal tem de brigas judiciais a futuro incerto

Foram 16 anos de espera até que, em 23 de agosto de 1989, a Terceira Ponte foi inaugurada. A ligação entre as cidades de Vitória e Vila Velha completa, nesta terça-feira (23), 33 anos. A ponte, que oficialmente tem o nome de Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, tornou-se cartão-postal, símbolo do desenvolvimento e de uma fase de grandes obras no Espírito Santo. Mas sua história foi marcada por obras em atraso, disputas judiciais, revolta contra o pedágio e muitas manifestações.
Desde 2020 o projeto passa por alterações, com obras de ampliação, implantação de uma ciclovia, com barreiras de proteção contra suicídio e mirante. O seu contrato de concessão, assinado em 1998, caminha para o encerramento, em 21 de dezembro do próximo ano.
O governador Renato Casagrande já anunciou que não prorroga o contrato com a atual concessionária, a Rodosol, o que deixa em suspenso o futuro de um dos projetos mais imponente do Estado.