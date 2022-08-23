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33 anos da obra

Terceira Ponte: cartão-postal tem de brigas judiciais a futuro incerto

Principal ligação entre as cidades de Vitória e Vila Velha faz aniversário nesta terça-feira (23).  Obra teve história marcada por atrasos em sua conclusão, disputas, revolta contra o pedágio e muitas manifestações
Vilmara Fernandes

Vilmara Fernandes

Publicado em 

23 ago 2022 às 07:56

Publicado em 23 de Agosto de 2022 às 07:56

Foram 16 anos de espera até que, em 23 de agosto de 1989, a Terceira Ponte foi inaugurada. A ligação entre as cidades de Vitória e Vila Velha completa, nesta terça-feira (23), 33 anos. A ponte, que oficialmente tem o nome de Ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça, tornou-se cartão-postal, símbolo do desenvolvimento e de uma fase de grandes obras no Espírito Santo. Mas sua história foi marcada por obras em atraso, disputas judiciais, revolta contra o pedágio e muitas manifestações.
> TERCEIRA PONTE: GOVERNADOR TEM DECISÃO IMPORTANTE PARA TOMAR EM 2022
Desde 2020 o projeto passa por alterações, com obras de ampliação, implantação de uma ciclovia, com barreiras de proteção contra suicídio e mirante. O seu contrato de concessão, assinado em 1998, caminha para o encerramento, em 21 de dezembro do próximo ano.
O governador Renato Casagrande já anunciou que não prorroga o contrato com a atual concessionária, a Rodosol, o que deixa em suspenso o futuro de um dos projetos mais imponente do Estado.

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