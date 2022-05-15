3ª Ponte: governador tem decisão importante para tomar em 2022

Final de novembro (aliás, logo depois do fim do processo eleitoral) é tido como limite porque os técnicos acreditam que um ano é o tempo necessário para fazer todo o processo licitatório. Se é que haverá processo, já que o governador pode definir por deixar o trecho sob os cuidados do DER (Departamento de Edificações e Rodovias do Estado), decisão que, hoje, ninguém aposta que ele tomará. A manutenção do modelo atual, com pedágio, é uma possibilidade que não deve ser descartada, mas não conta com muita simpatia.