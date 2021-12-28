Casagrande anuncia mudanças no alto escalão do governo

A partir de janeiro o Secretário Álvaro Duboc assumirá a Secretaria de Governo e o Secretário Gilson Daniel assumirá a Secretaria de Planejamento. Essa mudança contribuirá para continuarmos trabalhando para investir cada vez mais na melhoria da vida dos capixabas. pic.twitter.com/1VTo0uGgR6

Já Álvaro Duboc atuou por 32 anos na Polícia Federal, foi secretário de Ações Estratégicas, de 2012 a 2014, no primeiro governo Casagrande, e desde 2019 conduzia a pasta de Economia e Planejamento.

Gilson Daniel já afirmou que, independente do palanque nacional, o apoio do Podemos a Casagrande não deve mudar. Resta saber, no entanto, como vão ficar essas configurações, uma vez que Casagrande pode apoiar outro candidato ao Palácio do Planalto. Se isso se confirmar, o Podemos teria de estar na campanha de Moro e de Casagrande.