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Troca nas secretarias

Casagrande anuncia mudanças no alto escalão do governo

O secretário de Governo Gilson Daniel deixa a pasta e assume o Planejamento. Já o delegado federal Álvaro Duboc deixa o Planejamento e assume a Secretaria de Governo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

28 dez 2021 às 09:54

Publicado em 28 de Dezembro de 2021 às 09:54

O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou na manhã desta terça-feira (28) uma troca no núcleo duro do governo estadual. O ex-prefeito e secretário de Governo Gilson Daniel deixa a pasta e vai para o Planejamento. Já o delegado federal Álvaro Duboc sai do comando do Planejamento e assume a Secretaria de Governo.
Casagrande anuncia mudanças no alto escalão do governo
Gilson Daniel foi prefeito de Viana por dois mandatos, entre 2012 e 2020, e escalado em fevereiro de 2021 para o cargo de secretário do Governo.
Já Álvaro Duboc atuou por 32 anos na Polícia Federal, foi secretário de Ações Estratégicas, de 2012 a 2014, no primeiro governo Casagrande, e desde 2019 conduzia a pasta de Economia e Planejamento.
As mudanças no alto escalão do governo ocorrem em um momento no qual o terreno para 2022 já está sendo preparado. Como A Gazeta mostrou, Gilson Daniel, que também é presidente do Podemos no Espírito Santo, está no time do pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro.
Gilson Daniel já afirmou que, independente do palanque nacional, o apoio do Podemos a Casagrande não deve mudar. Resta saber, no entanto, como vão ficar essas configurações, uma vez que Casagrande pode apoiar outro candidato ao Palácio do Planalto. Se isso se confirmar, o Podemos teria de estar na campanha de Moro e de Casagrande. 

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