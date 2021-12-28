O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou na manhã desta terça-feira (28) uma troca no núcleo duro do governo estadual. O ex-prefeito e secretário de Governo Gilson Daniel deixa a pasta e vai para o Planejamento. Já o delegado federal Álvaro Duboc sai do comando do Planejamento e assume a Secretaria de Governo.
Casagrande anuncia mudanças no alto escalão do governo
Gilson Daniel foi prefeito de Viana por dois mandatos, entre 2012 e 2020, e escalado em fevereiro de 2021 para o cargo de secretário do Governo.
Já Álvaro Duboc atuou por 32 anos na Polícia Federal, foi secretário de Ações Estratégicas, de 2012 a 2014, no primeiro governo Casagrande, e desde 2019 conduzia a pasta de Economia e Planejamento.
As mudanças no alto escalão do governo ocorrem em um momento no qual o terreno para 2022 já está sendo preparado. Como A Gazeta mostrou, Gilson Daniel, que também é presidente do Podemos no Espírito Santo, está no time do pré-candidato à Presidência da República Sergio Moro.
Gilson Daniel já afirmou que, independente do palanque nacional, o apoio do Podemos a Casagrande não deve mudar. Resta saber, no entanto, como vão ficar essas configurações, uma vez que Casagrande pode apoiar outro candidato ao Palácio do Planalto. Se isso se confirmar, o Podemos teria de estar na campanha de Moro e de Casagrande.