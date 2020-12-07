Prefeito de Viana assume funções em outras cidades e deve ir para o governo em 2021

Prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), completa 8 anos no cargo, mas no último mês de mandato assumiu também outros compromissos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Gilson Daniel diz que o acúmulo de atribuições neste último mês não tira o foco de Viana. De acordo com ele, a cidade tem uma transição mais fácil, já que o prefeito eleito Wanderson Bueno (Podemos) era, até junho, secretário municipal de Governo. Ele também comandou a pasta de Assistência Social e Saúde na cidade nos mandatos do atual prefeito.

"Eu não trabalho sozinho, existe uma equipe. E a gente trabalha sábado, domingo, de madrugada. Viana não vai ficar prejudicada, está bem encaminhada", afirmou.

O prefeito, no entanto, foi eleito para administrar a cidade até o dia 31 de dezembro, função que, apesar de Gilson Daniel afirmar que não deixará de cumprir, vai dividir o tempo com outras atividades nesta reta final do mandato.

Como coordenador de transição, ele é o responsável por realizar reuniões, solicitar informações  algo que tem feito pessoalmente em Vila Velha  e formar equipes. No caso de Cariacica, tem plenos poderes no processo. Conforme declarou o prefeito eleito Euclério Sampaio (DEM), foi dada "carta branca" ao prefeito de Viana.

Viana é uma cidade com cerca de 80 mil habitantes, segundo dados do IBGE. Comparada a outras da Região Metropolitana, é considerada de pequeno porte e sem muita visibilidade no cenário político capixaba. Nos últimos oito anos, o município foi comandado por Gilson Daniel.

Para políticos ouvidos pela reportagem, esse espaço que Gilson Daniel vem conquistando, já algum tempo, não vai ser desperdiçado. A participação dele dentro do governo Casagrande já é assunto no Palácio Anchieta, que prevê mudanças no secretariado a partir do ano que vem.

"Ele é aliado do governador. Haverá mudanças e o nome dele certamente não vai ficar de fora", declarou uma fonte do governo.

A conversa para definir qual cargo e em que pasta Gilson Daniel poderia ser alojado ainda não teria acontecido. Fala-se ainda sobre uma possível candidatura do atual prefeito de Viana para deputado federal em 2022, o que reforçaria a necessidade de uma participação dele no Executivo estadual, para que não fique sem visibilidade até a próxima eleição.

A ASCENSÃO DE GILSON DANIEL

Até 2012, Gilson Daniel era um político desconhecido. Eleito pelo PV nas duas últimas eleições municipais, se desfiliou da sigla em 2017 para comandar o Podemos no Espírito Santo.

Além disso, elegeu, pela primeira vez, não só um, mas dois prefeitos na Grande Vitória: Arnaldinho Borgo, em Vila Velha, e Wanderson Bueno, em Viana, sucessor que ele fez na cidade sem grandes dificuldades.

Sem possibilidade de concorrer a um novo mandato em Viana, Gilson Daniel cogitou disputar a eleição para prefeito de Cariacica em 2020. Essa ambição, contudo, esbarrou na legislação, que não permite que um prefeito com dois mandatos em uma cidade emende o terceiro em outra.

Apesar de não ter disputado a eleição na cidade vizinha, Gilson Daniel esteve presente na campanha de Euclério Sampaio (DEM)

A participação dele no comando de alguma secretaria, em uma das duas cidades onde ele comanda a transição, chegou a ser especulada. Pessoas próximas ao prefeito afirmam, no entanto, que ele tem objetivos bem maiores. E ele mesmo descarta integrar as equipes.

"Estou apenas auxiliando, de forma voluntária, porque tenho experiência. Não pretendo e nem vou fazer parte do secretariado dessas prefeituras", afirmou, não descartando a possibilidade de compor o time do Palácio Anchieta.

"Estou à disposição do governador" Gilson Daniel - Prefeito de Viana