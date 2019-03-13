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Vitor Vogas

Os planos de Gilson Daniel para a Amunes

Anote e cobre: futuro presidente da associação dos municípios capixabas quer que ela ajude as prefeituras em áreas como captação de recursos, elaboração de projetos, capacitação de servidores, compras governamentais e desenvolvimento de planos estratégicos.

Publicado em 13 de Março de 2019 às 00:50

Públicado em 

13 mar 2019 às 00:50
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Praça Oito - 13/03/2019 Crédito: Amarildo
Prestes a se tornar o presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), está cheio de planos para a entidade e adianta alguns deles para a coluna. Gilson Daniel encabeça a única chapa inscrita para disputar a eleição que renovará o comando da Amunes, no próximo dia 26.
Uma vez na presidência, ele quer que a associação passe a operar, de fato, como um ponto de referência e de auxílio a prefeitos de todo o Estado em áreas como captação de recursos, elaboração de projetos, capacitação de servidores, compras governamentais e desenvolvimento de planos estratégicos. Confira abaixo o que ele planeja, na seção “anotar e cobrar”:
Projetos
Gilson Daniel pretende criar um “banco de projetos” na Amunes e auxiliar os prefeitos a elaborar projetos para assegurar a captação de recursos do governo federal e de organismos de financiamento. Trata-se de um calcanhar de Aquiles para grande parte das prefeituras, especialmente as de cidades pequenas. 
O projeto é pré-requisito indispensável para o repasse de verbas (até liberação de emendas parlamentares), mas muitas vezes as prefeituras não apresentam nenhum, deixando de receber recursos valiosos para melhorias na cidade.
“Vamos trabalhar fortemente a captação de recursos, auxiliando os municípios a confeccionar os projetos. Hoje esse é o problema que a maioria dos municípios tem. Às vezes a prefeitura até consegue captar os recursos, mas, por não apresentar o projeto em tempo hábil, eles acabam nem vindo. Vamos criar em todos os municípios do Estado uma carteira de projetos que sejam comuns a todos. Por exemplo, o projeto de uma praça, de uma escola... Vai mudar o terreno, a topografia, mas às vezes o modelo é idêntico. Então vamos criar um banco de projetos, disponível no site da Amunes, e teremos um grupo na entidade para coordenar esse trabalho. Isso não existe hoje”, afirma Gilson Daniel.
Consórcios públicos
O prefeito quer que, com a ajuda da Amunes, prefeituras se organizem a fim de realizar compras governamentais por consórcio público, de modo que todos os municípios possam adquirir produtos por meio do mesmo processo de registro de preços, barateando o valor final.
“Hoje, os 78 municípios capixabas devem gastar, com medicamentos básicos, algo em torno de R$ 100 milhões por ano. Fui ao Paraná e lá todos os municípios compram medicamentos por meio da mesma licitação, na modalidade registro de preços. É a mesma ata para todos. Assim os municípios paranaenses compram os remédios 30% mais baratos do que os capixabas, através de consórcio público. Nossos municípios vão aderir para poder fazer compras em conjunto. Isso vai dar mais agilidade e economicidade às compras”, argumenta Gilson Daniel.
Servidores
O prefeito de Viana quer que a Amunes ofereça cursos de capacitação aos servidores das várias prefeituras, em parceria com o MPES, o TCES e o governo do Estado. “Queremos disseminar boas práticas de um município pelos demais.”
Planos estratégicos
O próximo presidente da Amunes também planeja que a entidade auxilie os municípios a desenvolver planos estratégicos em áreas como mobilidade urbana, regularização fundiária, destinação de resíduos sólidos etc. “Vamos trabalhar fortemente a organização das cidades.”
Diretorias temáticas
À frente da Amunes, Gilson Daniel promete criar três diretorias temáticas: a de políticas para as mulheres (presidente: Vera Costa, prefeita de Guaçuí), a de micro e pequenas empresas (presidente: Fabrício Petri, prefeito de Anchieta) e a de Agricultura (presidente: Luciano Pingo, prefeito de Ibatiba).
APOIO DE CASAGRANDE
Gilson confirma, sem pejo, que o governador Renato Casagrande (PSB) cumpriu papel muito importante em sua vitória antecipada. “Com certeza, tive o apoio e a ajuda dele, sim. Temos uma relação histórica de parceria e de amizade.”
PREFEITO DE CARIACICA
Com a chegada ao comando da Amunes, o prefeito de Viana se fortalece politicamente, inclusive visando a seu projeto maior: ser prefeito de Cariacica. A deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, confirma à coluna que estuda apresentar uma PEC para permitir que prefeitos que encerrem o 2º mandato seguido em determinado município possam emendar um 3º mandato como prefeito de uma cidade vizinha. Nesse caso, Gilson Daniel confirma total interesse em se lançar à Prefeitura de Cariacica já em 2020. “Tenho uma expectativa de que a PEC possa passar no Congresso. E, passando a PEC, vamos debater com a população de Cariacica.”
A DOAÇÃO DE DUQUE
Anunciado na última segunda-feira para a presidência do Bandes, o economista Maurício Duque (PSB) doou R$ 30 mil para a campanha de Renato Casagrande (PSB) ao governo do Estado em 2018. Foi a quarta maior doação individual de uma pessoa física para a campanha.
CENA POLÍTICA
No início da sessão de ontem da Assembleia, o deputado Danilo Bahiense (PSL) pediu um minuto de silêncio por causa da morte do juiz Cristóvão Pimenta. Hércules Silveira (MDB), vascaíno, aproveitou e pediu o mesmo, por conta do falecimento do cartola Eurico Miranda. Do nada, o celular de algum engraçadinho começou a executar o hino do Vasco da Gama. Não era um minuto de silêncio?

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Gilson Daniel Renato Casagrande Viana
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