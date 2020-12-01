Eleito em Cariacica, Euclério se reúne com Casagrande no Palácio Anchieta

Gilson Daniel, Janete de Sá, Euclério Sampaio, Renato Casagrande, Marcelo Santos e Thyago Hoffmann Crédito: Bruno Fritz

Segundo Euclério, o governador garantiu a ele que, logo no início de seu mandato, vai publicar o edital para contratação de uma empresa para realizar as obras no valão da avenida Américas, em Jardim América. O prefeito eleito também disse que Casagrande recebeu com bons olhos propostas do demista para parcerias com o Estado para a reurbanização da Orla de Porto de Santana e da estadualização da BR 262.

"Vamos fazer um conjunto de investimentos robustos na cidade como as obras da avenida Américas, em Jardim América, finalizar a recuperação da Segunda Ponte e, nos próximos dias, também já vou pedir uma agenda com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para tratar da estadualização da BR 262", disse Casagrande

De acordo com Euclério, o governador também destacou outros investimentos na cidade, como os R$ 140 milhões que estão sendo destinados para o saneamento básico no município, a conclusão da avenida Alice Coutinho, a construção do Hospital Geral de Cariacica, a macrodrenagem do Rio Marinho, além de diversas escolas e convênios com o município para drenagem e pavimentação de ruas. O governador também disse que deve assinar nos próximos dias a PPP (Parceria Público-Privada) de R$ 640 milhões para universalização da coleta e tratamento de esgoto em Cariacica.

Ainda de acordo com Euclério, a estadualização da rodovia federal já está autorizada pelo governo central.

O CANDIDATO DO PALÁCIO