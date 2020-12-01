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Eleito em Cariacica, Euclério se reúne com Casagrande no Palácio Anchieta

Encontro foi o primeiro de Euclério com Casagrande como prefeito eleito. Segundo ele, governador garantiu que vai publicar edital para obras no valão de Jardim América

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:40
Gilson Daniel, Janete de Sá, Euclério Sampaio, Renato Casagrande, Marcelo Santos e Thyago Hoffman
Gilson Daniel, Janete de Sá, Euclério Sampaio, Renato Casagrande, Marcelo Santos e Thyago Hoffmann Crédito: Bruno Fritz
O prefeito eleito de CariacicaEuclério Sampaio (DEM), fez sua primeira agenda de trabalho com o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB). O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira (1), no Palácio Anchieta e contou com as presenças do coordenador da equipe de transição e prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos); dos deputados estaduais Marcelo Santos (Podemos) e Janete de Sá (PMN); e do secretário de Estado de Governo, Thyago Hoffmann.
Segundo Euclério, o governador garantiu a ele que, logo no início de seu mandato, vai publicar o edital para contratação de uma empresa para realizar as obras no valão da avenida Américas, em Jardim América. O prefeito eleito também disse que Casagrande recebeu com bons olhos propostas do demista para parcerias com o Estado para a reurbanização da Orla de Porto de Santana e da estadualização da BR 262.
"Vamos fazer um conjunto de investimentos robustos na cidade como as obras da avenida Américas, em Jardim América, finalizar a recuperação da Segunda Ponte e, nos próximos dias, também já vou pedir uma agenda com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para tratar da estadualização da BR 262", disse Casagrande
De acordo com Euclério, o governador também destacou outros investimentos na cidade, como os R$ 140 milhões que estão sendo destinados para o saneamento básico no município, a conclusão da avenida Alice Coutinho, a construção do Hospital Geral de Cariacica, a macrodrenagem do Rio Marinho, além de diversas escolas e convênios com o município para drenagem e pavimentação de ruas. O governador também disse que deve assinar nos próximos dias a PPP (Parceria Público-Privada) de R$ 640 milhões para universalização da coleta e tratamento de esgoto em Cariacica.
Ainda de acordo com Euclério, a estadualização da rodovia federal já está autorizada pelo governo central.

O CANDIDATO DO PALÁCIO

Um dos principais aliados de Casagrande na Assembleia Legislativa, Euclério contou com o apoio do primeiro escalão do governo na disputa pela prefeitura, apesar de a militância do PSB, partido do governador, ter ficado ao lado de Célia Tavares (PT), 

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