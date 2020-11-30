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Votação por bairro

Segundo turno em Cariacica: Euclério venceu em 53 bairros e Célia, em 6

Prefeito eleito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) havia ganhado em 22 bairros no primeiro turno. Agora, ele teve a maioria dos votos também em locais onde Subtenente Assis (PTB) e Sandro Locutor (PROS) haviam vencido na primeira etapa

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 23:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 23:51
Prefeitos vencedores por bairro
Votação por bairro em Cariacica Crédito: Arte Inglid Teixeira
O prefeito eleito de CariacicaEuclério Sampaio (DEM), foi o mais votado neste domingo (29) em 53 dos 59 bairros que possuem locais de votação no município. O demista venceu a disputa no segundo turno com 95.356 votos (58,69% dos votos válidos) contra 67.111 votos (41,31%) de sua adversária, Célia Tavares (PT). A petista venceu em seis bairros.
No primeiro turno a diferença no número de bairros foi menor, com Euclério vencendo em 22 e Célia, em 10. Em um cenário embolado e com 14 candidatos, os votos foram pulverizados e pelo menos oito candidatos foram mais votados em algum bairro. Dessa vez, só com os dois mais votados no páreo, a diferença ficou mais expressiva. Euclério ganhou em todos os bairros em que o terceiro e o quarto colocado no primeiro turno, Subtenente Assis (PTB) e Sandro Locutor (PROS), haviam vencido.
A divisão de bairros da Justiça Eleitoral não é igual à divisão geográfica. Alguns bairros no município não possuem seções eleitorais e por isso os moradores se deslocam para votar em outro lugar. Dessa forma, algumas seções foram aglutinadas no mapa abaixo para adequação ao mapa disponibilizado pela prefeitura. Veja as alterações que foram feitas:
  • Os votos da seção de Areinha foram computados no bairro Prolar
  • Os votos da seção de Boa Vista foram computados no bairro Alto da Boa Vista
  • Os votos da seção de Santa Fé foram somados aos votos do bairro Cruzeiro do Sul
  • Os votos da seção de Vila Rica computados no bairro Santo André
  • Os votos de Nova Rosa da Penha, Nova Rosa da Penha I e Nova Rosa da Penha II foram somados e computados como Nova Rosa da Penha
No primeiro turno, Subtenente Assis teve votação expressiva em bairros-chave, como Campo Grande, onde está concentrada grande parte dos comerciantes do município. A vizinhança foi palco de muitos atos de campanha de todos os candidatos. Foi lá a maior votação de Euclério neste domingo, 4.650 votos.
Assis não declarou apoio a ninguém, mas por ter um perfil de direita e bolsonarista, já era esperado que Euclério herdaria seus votos em vez de a petista Célia Tavares. 

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Sandro Locutor, quarto colocado na primeira disputa, apoiou o demista no segundo turno. Euclério venceu em todos os nove bairros que escolheram Locutor no primeiro turno.
Junto com o apoio do ex-deputado, veio Amaro Neto (Republicanos), deputado federal e apresentador de TV. O parlamentar, que escolheu apoiar Locutor no primeiro turno, apareceu em atos de campanha de Euclério nos últimos dias da corrida eleitoral neste segundo turno.

CÉLIA PERDEU SEIS BAIRROS DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO TURNO

Entre os bairros em que venceu neste domingo, Célia conquistou apenas dois novos: Flexal I e Nova Canãa. Os dois, no primeiro turno, foram redutos de Marcos Bruno (Rede), que terminou na quinta colocação. Marcos Bruno e a Rede não declaram apoio a nenhum candidato que foi para o segundo turno. Flexal I foi, inclusive, o bairro onde a petista conseguiu mais votos, 1.993.
Já dentre os bairros que em que tinha sido a mais votada no primeiro turno, Célia perdeu a liderança em seis barros, como por exemplo em Nova Brasília, onde mora com sua família. Euclério conseguiu 2.063 votos na região, enquanto Célia teve 1.656. 

O RESULTADO EM CARIACICA

 Euclério Sampaio (DEM): 58,69%
 Célia Tavares (PT): 41,31%
 Branco: 5,32%
 Nulos: 6,32%
 Abstenções: 29,93%

SEGUNDO TURNO

Fonte: TSE

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