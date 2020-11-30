Segundo turno em Cariacica: Euclério venceu em 53 bairros e Célia, em 6

Votação por bairro em Cariacica Crédito: Arte Inglid Teixeira

No primeiro turno a diferença no número de bairros foi menor , com Euclério vencendo em 22 e Célia, em 10. Em um cenário embolado e com 14 candidatos, os votos foram pulverizados e pelo menos oito candidatos foram mais votados em algum bairro. Dessa vez, só com os dois mais votados no páreo, a diferença ficou mais expressiva. Euclério ganhou em todos os bairros em que o terceiro e o quarto colocado no primeiro turno, Subtenente Assis (PTB) e Sandro Locutor (PROS), haviam vencido.

A divisão de bairros da Justiça Eleitoral não é igual à divisão geográfica. Alguns bairros no município não possuem seções eleitorais e por isso os moradores se deslocam para votar em outro lugar. Dessa forma, algumas seções foram aglutinadas no mapa abaixo para adequação ao mapa disponibilizado pela prefeitura. Veja as alterações que foram feitas:

Os votos da seção de Areinha foram computados no bairro Prolar

Os votos da seção de Boa Vista foram computados no bairro Alto da Boa Vista



Os votos da seção de Santa Fé foram somados aos votos do bairro Cruzeiro do Sul



Os votos da seção de Vila Rica computados no bairro Santo André



Os votos de Nova Rosa da Penha, Nova Rosa da Penha I e Nova Rosa da Penha II foram somados e computados como Nova Rosa da Penha

No primeiro turno, Subtenente Assis teve votação expressiva em bairros-chave, como Campo Grande, onde está concentrada grande parte dos comerciantes do município. A vizinhança foi palco de muitos atos de campanha de todos os candidatos. Foi lá a maior votação de Euclério neste domingo, 4.650 votos.

Assis não declarou apoio a ninguém, mas por ter um perfil de direita e bolsonarista, já era esperado que Euclério herdaria seus votos em vez de a petista Célia Tavares.

Sandro Locutor, quarto colocado na primeira disputa, apoiou o demista no segundo turno. Euclério venceu em todos os nove bairros que escolheram Locutor no primeiro turno.

Junto com o apoio do ex-deputado, veio Amaro Neto (Republicanos), deputado federal e apresentador de TV. O parlamentar, que escolheu apoiar Locutor no primeiro turno, apareceu em atos de campanha de Euclério nos últimos dias da corrida eleitoral neste segundo turno.

CÉLIA PERDEU SEIS BAIRROS DO PRIMEIRO PARA O SEGUNDO TURNO

Entre os bairros em que venceu neste domingo, Célia conquistou apenas dois novos: Flexal I e Nova Canãa. Os dois, no primeiro turno, foram redutos de Marcos Bruno (Rede), que terminou na quinta colocação. Marcos Bruno e a Rede não declaram apoio a nenhum candidato que foi para o segundo turno. Flexal I foi, inclusive, o bairro onde a petista conseguiu mais votos, 1.993.

Já dentre os bairros que em que tinha sido a mais votada no primeiro turno, Célia perdeu a liderança em seis barros, como por exemplo em Nova Brasília, onde mora com sua família. Euclério conseguiu 2.063 votos na região, enquanto Célia teve 1.656.