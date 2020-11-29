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Eleições 2020

Confira no mapa quem são os novos prefeitos das cidades do ES

Dos 78 municípios capixabas, apenas Boa Esperança permanece sem a definição sobre o prefeito. Em Vitória, foi eleito no segundo turno, neste domingo (28), o deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:04
Eleições 2020 - Vencedores no segundo turno
Eleições 2020 - Vencedores no segundo turno: Arnaldinho Borgo (PODEMOS), em Vila Velha. Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória. Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica, e Sérgio Vidigal (PDT), na Serra. Crédito: Arte Geraldo Neto
Com o resultado do segundo turno das eleições 2020, um total de 77 cidades do Espírito Santo já contam com seus novos gestores definidos. A exceção é a cidade de Boa Esperança, na Região Norte, cuja eleição ainda permanece sem definição. O resultado está sub judice, ou seja, não foi homologado pela Justiça Eleitoral.
Na Grande Vitória, nas quatro maiores cidades, onde os eleitores tiveram que retornar às urnas neste domingo (29), as novas administrações já foram escolhidas. São elas VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica.

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Para conferir os prefeitos eleitos basta escolher o município no mapa e clicar. Imediatamente abrirá um quadro com o nome do novo gestor da cidade, o partido ao qual ele pertence e a quantidade de votos que ele recebeu. 

SEGUNDO TURNO NO ESPÍRITO SANTO

A Capital será administrada, nos próximos quatro anos, pelo atual deputado estadual Lorenzo Pazolini (Republicanos). Ele conquistou 58,50% dos votos da cidade. Seu adversário, o ex-prefeito João Coser (PT), ficou com 41,50% dos votos dos moradores de Vitória. Foi um segundo turno acirrado, em que a última pesquisa do Ibope, publicada neste sábado (28), apontava empate com 50% das intenções de votos válidos para cada um dos candidatos.
Já a cidade de Vila Velha será administrada pelo vereador Arnaldinho Borgo (PODEMOS), que venceu com 69,03% dos votos. Ficou em segundo lugar o atual prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), com 30,97%.

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Na Serra, quem volta a comandar a prefeitura é o atual deputado federal e ex-prefeito da cidade Sergio Vidigal (PDT), com 54,90% dos votos. O adversário de Vidigal, Fabio Duarte (Rede), conquistou 45,10%.
Em Cariacica, o vencedor do pleito é o atual deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), que garantiu 58,69% dos votos e assume a prefeitura em 2021. Ele derrotou a petista Célia Tavares, que ficou com 41,31% dos votos.
Em Boa Esperança, o resultado das urnas apontou Romualdo Milanese (Solidariedade) como o candidato mais votado, com 4.676 votos (58,73%), contra os 3.286 votos (41,27%) de Cláudio Boa Fruta (DEM). Apesar disso, o resultado está sub judice, ou seja, não foi homologado pela Justiça Eleitoral.

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