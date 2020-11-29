Confira no mapa quem são os novos prefeitos das cidades do ES

Eleições 2020 - Vencedores no segundo turno: Arnaldinho Borgo (PODEMOS), em Vila Velha. Lorenzo Pazolini (Republicanos), em Vitória. Euclério Sampaio (DEM), em Cariacica, e Sérgio Vidigal (PDT), na Serra. Crédito: Arte Geraldo Neto

Vila Velha, Serra e Cariacica. Na Grande Vitória , nas quatro maiores cidades, onde os eleitores tiveram que retornar às urnas neste domingo (29), as novas administrações já foram escolhidas. São elas Vitória

CONFIRA NO MAPA ABAIXO O NOME DOS NOVOS PREFEITOS DAS CIDADES CAPIXABAS

Para conferir os prefeitos eleitos basta escolher o município no mapa e clicar. Imediatamente abrirá um quadro com o nome do novo gestor da cidade, o partido ao qual ele pertence e a quantidade de votos que ele recebeu.

SEGUNDO TURNO NO ESPÍRITO SANTO

Já a cidade de Vila Velha será administrada pelo vereador Arnaldinho Borgo (PODEMOS), que venceu com 69,03% dos votos. Ficou em segundo lugar o atual prefeito da cidade, Max Filho (PSDB), com 30,97%.

Na Serra, quem volta a comandar a prefeitura é o atual deputado federal e ex-prefeito da cidade Sergio Vidigal (PDT), com 54,90% dos votos. O adversário de Vidigal, Fabio Duarte (Rede), conquistou 45,10%.

Em Cariacica, o vencedor do pleito é o atual deputado estadual Euclério Sampaio (DEM), que garantiu 58,69% dos votos e assume a prefeitura em 2021. Ele derrotou a petista Célia Tavares, que ficou com 41,31% dos votos.