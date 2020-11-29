Max Filho: 'O povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos'

Atual prefeito de Vila Velha se manifestou sobre resultado das eleições
Eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo de Vila Velha por terem me dado, por três vezes, a tarefa de ser o prefeito da minha amada cidade. E tenho um agradecimento todo especial a fazer aos eleitores e aos companheiros dessa jornada. Desta vez, o povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos. Aceito e sou grato. Reafirmo o meu compromisso com a democracia e transmito aos meus amigos eleitores e companheiros que firme está o meu coração. Não me guio pelas circunstâncias adversas, pois sou um homem que anda pela fé.
POSIÇÃO NAS PESQUISAS
- Na última pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta, para o segundo turno das eleições, Max Filho aparecia com 29% dos votos válidos, enquanto Arnaldinho tinha 71% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa, divulgada no dia 27, era de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
- Na primeira pesquisa para o segundo turno, divulgada no dia 21, Max aparecia com 31% das intenções de voto, enquanto Arnaldinho tinha 58%. Outros 8% pretendiam votar em branco ou nulo, e 3% não souberam responder.
VOTAÇÃO NOS BAIRROS
VEJA A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE MAX FILHO
- Em 1988, aos 20 anos, Max Filho foi eleito vereador de Vila Velha.
- Ao fim do seu mandato, em 1992, concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito, mas foi derrotado.
- Foi eleito deputado estadual em 1994, assumindo uma vaga na Assembleia Legislativa, e foi reeleito por mais um mandato.
- No ano 2000, foi eleito prefeito de Vila Velha pela primeira vez, tendo sido reeleito nas eleições de 2004.
- Em 2012, chegou a tentar uma nova eleição, mas acabou derrotado.
- Em 2014, foi eleito deputado federal.
- Ele ocupou uma cadeira na Câmara entre 2015 e 2016, sendo que, nesse ano, concorreu novamente à Prefeitura de Vila Velha, e foi eleito pela terceira vez, abdicando do mandato como deputado para assumiu o cargo de prefeito.
O RESULTADO EM VILA VELHA
Arnaldinho Borgo (Podemos) : 69,74%
Max Filho (PSDB) : 30,26%
Votos em branco: 4,3 %
Nulos: 6,12%
Abstenções: 28,73%