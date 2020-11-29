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Após derrota em Vila Velha

Max Filho: 'O povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos'

Alguns apoiadores chegaram a comparecer ao Comitê Central do atual prefeito, no Centro de Vila Velha, mas começaram a se dispersar quando a eleição de Arnaldinho Borgo foi confirmada

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 20:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 20:06
Apoiadores de Max Filho se reuniram em frente ao Comitê Central, em Vila Velha
Apoiadores de Max Filho se reuniram em frente ao Comitê Central, em Vila Velha Crédito: Caroline Freitas
Após a divulgação do resultado das eleições para prefeito de Vila VelhaMax Filho (PSDB), atual gestor da cidade que saiu derrotado das urnas, agradeceu o apoio que recebeu durante a campanha e disse que Deus e o povo quiseram que ele trilhasse outros caminhos.
Max Filho não conseguiu votos suficientes para continuar no posto. Ele já tinha comandado a cidade outras duas vezes (2000-2004 e 2005-2009). A segunda fase, aliás, foi a única reeleição que ocorreu no município desde que a legislação autorizou a disputa por um segundo mandato.
Com 62.236 votos (30,97%), Max Filho foi ultrapassado com folga por Arnaldinho Borgo (Podemos), que passará de vereador a chefe do Executivo municipal em janeiro. Arnaldinho obteve 138.741 votos (69,03%).
Max acompanhou a apuração dos votos em casa, junto de sua família. Embora não tenha atendido à imprensa após a divulgação dos resultados, pronunciou-se por meio de nota, agradecendo a confiança dos eleitores.

Atual prefeito de Vila Velha se manifestou sobre resultado das eleições

Eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo de Vila Velha por terem me dado, por três vezes, a tarefa de ser o prefeito da minha amada cidade. E tenho um agradecimento todo especial a fazer aos eleitores e aos companheiros dessa jornada. Desta vez, o povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos. Aceito e sou grato. Reafirmo o meu compromisso com a democracia e transmito aos meus amigos eleitores e companheiros que firme está o meu coração. Não me guio pelas circunstâncias adversas, pois sou um homem que anda pela fé. 

Max Filho

Cerca de 25 apoiadores chegaram a comparecer ao Comitê Central de Max Filho, no Centro de Vila Velha, mas começaram a se dispersar quando a eleição de Borgo foi confirmada.
Vale ressaltar que o número de votos recebidos por Max foi ultrapassado não apenas por Arnaldinho, como pelas abstenções. No total, 90.645 eleitores (28,76%) do município deixaram de ir às urnas.

POSIÇÃO NAS PESQUISAS

  • Na última pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta, para o segundo turno das eleições, Max Filho aparecia com 29% dos votos válidos, enquanto Arnaldinho tinha 71% das intenções de voto. A margem de erro da pesquisa, divulgada no dia 27, era de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.
  • Na primeira pesquisa para o segundo turno, divulgada no dia 21, Max aparecia com 31% das intenções de voto, enquanto Arnaldinho tinha 58%. Outros 8% pretendiam votar em branco ou nulo, e 3% não souberam responder.

VOTAÇÃO NOS BAIRROS

No primeiro turno, Arnaldinho teve 73.122 votos em Vila Velha, e Max teve 46.523. O vereador e prefeito eleito alcançou 36% dos votos válidos no geral e o atual prefeito, 22,91%. O candidato do Podemos foi ainda o mais votado na maioria dos bairros do município.
Max Filho saiu vitorioso em oito bairros no primeiro turno. O atual prefeito foi o candidato que recebeu mais votos nos bairros próximos à Segunda Ponte e às Cinco Pontes, o que inclui Argolas, Ilha das Flores e São Torquato. Também se destacou em outras partes da cidade, como Barra do Jucu e Balneário Ponta da Fruta. Neucimar Fraga (PSD), o terceiro colocado no pleito no primeiro turno, foi o mais votado em sete. Já Borgo venceu 40 bairros em que há seções eleitorais.

VEJA A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE MAX FILHO

  • Em 1988, aos 20 anos, Max Filho foi eleito vereador de Vila Velha.
  • Ao fim do seu mandato, em 1992, concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito, mas foi derrotado.
  • Foi eleito deputado estadual em 1994, assumindo uma vaga na Assembleia Legislativa, e foi reeleito por mais um mandato.
  • No ano 2000, foi eleito prefeito de Vila Velha pela primeira vez, tendo sido reeleito nas eleições de 2004.
  • Em 2012, chegou a tentar uma nova eleição, mas acabou derrotado.
  • Em 2014, foi eleito deputado federal.
  • Ele ocupou uma cadeira na Câmara entre 2015 e 2016, sendo que, nesse ano, concorreu novamente à Prefeitura de Vila Velha, e foi eleito pela terceira vez, abdicando do mandato como deputado para assumiu o cargo de prefeito.

O RESULTADO EM VILA VELHA

 Arnaldinho Borgo (Podemos) : 69,74%
 Max Filho (PSDB) : 30,26%  
 Votos em branco: 4,3 %  
 Nulos: 6,12%  
 Abstenções: 28,73%

SEGUNDO TURNO

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