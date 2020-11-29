Max Filho: 'O povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos'

Eu só tenho a agradecer a Deus e ao povo de Vila Velha por terem me dado, por três vezes, a tarefa de ser o prefeito da minha amada cidade. E tenho um agradecimento todo especial a fazer aos eleitores e aos companheiros dessa jornada. Desta vez, o povo e meu Deus quiseram que eu trilhasse outros caminhos. Aceito e sou grato. Reafirmo o meu compromisso com a democracia e transmito aos meus amigos eleitores e companheiros que firme está o meu coração. Não me guio pelas circunstâncias adversas, pois sou um homem que anda pela fé. 