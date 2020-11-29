Com 58,69% dos votos, Euclério Sampaio é eleito prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio é o vencedor da eleição em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros/Arte Geraldo Neto

O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) foi eleito o novo prefeito de Cariacica neste domingo (29). Somando 95.356 votos, 58,69% dos votos válidos, o demista venceu Célia Tavares (PT), que foi derrotada no segundo turno com 67.111 votos (41,31%). A apuração no município foi totalizada às 18h12, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A cidade registrou uma alta abstenção neste segundo turno. Ao todo, 78.541 eleitores não compareceram às urnas em Cariacica, o que corresponde a 29,93% do eleitorado. Outros 9.789 votaram em branco e 11.617 anularam o voto.

Euclério vai administrar Cariacica nos próximos quatro anos, entre 2021 e 2024. A vice dele é Enfermeira Edna (Avante). O deputado acompanhou a apuração dos votos no andar superior de seu comitê, em Alto Lage.

Após a confirmação da vitória, ele desceu para comemorar com apoiadores e concedeu uma entrevista. Ele agradeceu a confiança, pediu união e afirmou que agora terá uma grande responsabilidade pela frente

A comemoração foi marcada por muita aglomeração, com muitas pessoas sem máscara ou qualquer cuidado com o distanciamento social. O próprio candidato não estava usando a proteção e abraçou apoiadores.

Eleições 2020: a festa da vitória de Euclério Sampaio (DEM) em Cariacica

O clima da festa foi marcado pela presença de uma das principais bases eleitorais do demista: a evangélica. A fala de Euclério e dos apoiadores que estavam no local foram marcadas por agradecimentos a Deus e frases como "Deus é fiel", "um grande livramento" e "o bem venceu o mal", essa última dita pelo deputado Marcelo Santos (Podemos) ao pegar o microfone.

QUEM É EUCLÉRIO SAMPAIO

Conhecido político capixaba, Euclério Sampaio está no quinto mandato consecutivo como deputado estadual e é da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa . Essa foi a primeira vez que ele disputou a eleição para prefeito em Cariacica. Em 2004, ele disputou a prefeitura de Vila Velha

O demista é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia e está em suas mãos o orçamento do Estado para o próximo ano, que ainda não foi votado. Ele é advogado e atuou como policial civil, sendo aposentado pela corporação.

A CAMPANHA VITORIOSA

O demista teve como principal apoiador o deputado estadual Marcelo Santos, uma das lideranças políticas de influência no município. Marcelo atuou nas articulações para trazer para a coligação o Republicanos, partido do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. No primeiro turno, além destas siglas, também coligaram o PMN, Avante e Cidadania, partido do atual prefeito do município, Juninho, que nega que a posição do partido reflita sua preferência pessoal.

Já no segundo turno, o demista conseguiu o apoio da maioria dos candidatos derrotados na primeira etapa e dos seus partidos. Declararam apoio a Euclério o PP, de Dr. Helcio; o PSC, de Adilson Avelina; o PROS, de Sandro Locutor; o PSL, de Joel da Costa; e o PSD, de Celso Andreon. O candidato derrotado Dr. Heraldo Lemos (PCdoB) também apoiou Euclério, embora seu partido tenha declarado apoio a Célia.

DC e o PL também declararam apoio ao deputado estadual, mas os candidatos derrotados Dr. Motta (DC) e Joel da Costa (PSL) não chegaram a declarar apoio a nenhum dos que foram para o segundo turno.

Além dos partidos conservadores e pelo menos nove convenções evangélicas, um dos apoios de peso conquistados pelo candidato foi o de secretários estaduais. Coronel Alexandre Ramalho, da Segurança Pública, e Davi Diniz, da Casa Civil, foram alguns dos que fizeram vídeos de apoio ao demista. A autorização teria saído direto do governador, que não declarou apoio expresso mas enviou sinais. O próprio Euclério disse, em debate, que tinha o apoio de Casagrande.