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Eleições 2020

Com 58,69% dos votos, Euclério Sampaio é eleito prefeito de Cariacica

Vencedor teve 95.356 votos no segundo turno, com uma vantagem de mais de 28 mil votos para Célia Tavares (PT)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 19:02

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 19:02

Eleições 2020 - Vencedores do 2º turno
Euclério Sampaio é o vencedor da eleição em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros/Arte Geraldo Neto
O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) foi eleito o novo prefeito de Cariacica neste domingo (29). Somando 95.356 votos, 58,69% dos votos válidos, o demista venceu Célia Tavares (PT), que foi derrotada no segundo turno com 67.111 votos (41,31%). A apuração no município foi totalizada às 18h12, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A cidade registrou uma alta abstenção neste segundo turno. Ao todo, 78.541 eleitores não compareceram às urnas em Cariacica, o que corresponde a 29,93% do eleitorado. Outros 9.789 votaram em branco e 11.617 anularam o voto.
Euclério vai administrar Cariacica nos próximos quatro anos, entre 2021 e 2024. A vice dele é Enfermeira Edna (Avante). O deputado acompanhou a apuração dos votos no andar superior de seu comitê, em Alto Lage.
Após a confirmação da vitória, ele desceu para comemorar com apoiadores e concedeu uma entrevista. Ele agradeceu a confiança, pediu união e afirmou que agora terá uma grande responsabilidade pela frente.
A comemoração foi marcada por muita aglomeração, com muitas pessoas sem máscara ou qualquer cuidado com o distanciamento social. O próprio candidato não estava usando a proteção e abraçou apoiadores.

Eleições 2020: a festa da vitória de Euclério Sampaio (DEM) em Cariacica

O clima da festa foi marcado pela presença de uma das principais bases eleitorais do demista: a evangélica. A fala de Euclério e dos apoiadores que estavam no local foram marcadas por agradecimentos a Deus e frases como "Deus é fiel", "um grande livramento" e "o bem venceu o mal", essa última dita pelo deputado Marcelo Santos (Podemos) ao pegar o microfone.

QUEM É EUCLÉRIO SAMPAIO

Conhecido político capixaba, Euclério Sampaio está no quinto mandato consecutivo como deputado estadual e é da base aliada do governador Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa. Essa foi a primeira vez que ele disputou a eleição para prefeito em Cariacica. Em 2004, ele disputou a prefeitura de Vila Velha.
O demista é presidente da Comissão de Finanças da Assembleia e está em suas mãos o orçamento do Estado para o próximo ano, que ainda não foi votado. Ele é advogado e atuou como policial civil, sendo aposentado pela corporação.

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A CAMPANHA VITORIOSA

O demista teve como principal apoiador o deputado estadual Marcelo Santos, uma das lideranças políticas de influência no município. Marcelo atuou nas articulações para trazer para a coligação o Republicanos, partido do presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso. No primeiro turno, além destas siglas, também coligaram o PMN, Avante e Cidadania, partido do atual prefeito do município, Juninho, que nega que a posição do partido reflita sua preferência pessoal.
Já no segundo turno, o demista conseguiu o apoio da maioria dos candidatos derrotados na primeira etapa e dos seus partidos. Declararam apoio a Euclério o PP, de Dr. Helcio; o PSC, de Adilson Avelina; o PROS, de Sandro Locutor; o PSL, de Joel da Costa; e o PSD, de Celso Andreon. O candidato derrotado Dr. Heraldo Lemos (PCdoB) também apoiou Euclério, embora seu partido tenha declarado apoio a Célia.
DC e o PL também declararam apoio ao deputado estadual, mas os candidatos derrotados Dr. Motta (DC) e Joel da Costa (PSL) não chegaram a declarar apoio a nenhum dos que foram para o segundo turno.
Além dos partidos conservadores e pelo menos nove convenções evangélicas, um dos apoios de peso conquistados pelo candidato foi o de secretários estaduais. Coronel Alexandre Ramalho, da Segurança Pública, e Davi Diniz, da Casa Civil, foram alguns dos que fizeram vídeos de apoio ao demista. A autorização teria saído direto do governador, que não declarou apoio expresso mas enviou sinais. O próprio Euclério disse, em debate, que tinha o apoio de Casagrande.

O RESULTADO EM CARIACICA

 Euclério Sampaio (DEM): 58,69%
 Célia Tavares (PT): 41,31% 
 Branco: 5,32%
 Nulos: 6,32%
 Abstenções: 29,93%

SEGUNDO TURNO

Fonte: TSE

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