Em Cariacica, candidatos Euclério e Célia registram voto pela manhã

Euclério Sampaio e Célia Tavares já votaram em Cariacica Crédito: A Gazeta

O candidato demista chegou pontualmente às 9h à escola Passionistas, no bairro Jardim América, acompanhado do deputado Marcelo Santos e de Gilson Daniel, prefeito de Viana, onde demorou menos de um minuto para votar.

O candidato a prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), estava acompanhado do deputado Marcelo Santos e de Gilson Daniel, prefeito de Viana. Crédito: Isabella Arruda

Antes de entrar na escola, Euclério Sampaio parou no bar ao lado para cumprimentar a comunidade. "Aqui é minha casa, passei minha vida toda aqui. Tenho confiança. Com humildade fui recebido de braços abertos. Estou muito confiante", disse.

Já a candidata petista chegou à EEEF José Maria Ferreira, no bairro Nova Brasília, por volta das 9h20, onde a votação também durou menos de um minuto. Ela estava acompanhada pelo deputado federal Helder Salomão (PT), que apadrinhou sua campanha, do candidato a vice Wanderlei Thomas (Solidariedade) e do pai, Carlos Tavares, de 90 anos.

Célia Tavares vota em Cariacica Crédito: Maria Fernanda Conti

Ao sair, falou sobre os primeiros passos que dará se for eleita e quais as suas expectativas de ocupar a principal cadeira do Executivo do município. "Nós fizemos uma campanha vibrante, alegre e que dialogou com os moradores de Cariacica. Essa não será uma vitória da Célia, mas sim do povo de Cariacica. Nós precisamos arrumar a prefeitura, porque ela está muito desorganizada em função do abandono que vive. Quero propor uma gestão participativa e democrática para todos", afirmou.

A candidata informou que deve esperar o resultado em casa, ao lado da família. "Vou fazer como fiz no primeiro turno. Passarei o dia ao lado deles, esperando o resultado, e depois me junto à militância", disse.

Segundo turno em Cariacica

PESQUISA ELEITORAL

Esse é o resultado da segunda pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta no segundo turno. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

PRIMEIRO TURNO EM CARIACICA

Pelo mapa das seções eleitorais espalhadas por Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) foi o candidato que venceu em mais bairros no primeiro turno das eleições 2020 na disputa pela prefeitura da cidade. O demista foi o mais votado em 22 dos 60 bairros que possuem locais de votação no município. Ao todo, Euclério teve 30.934 votos, indo para o segundo turno como o mais votado, com 18,81% dos votos válidos. Célia Tavares (PT), que também passou para a próxima etapa, foi a mais votada em 10 bairros. A petista teve 23.087 votos no total (14,04%). Os dois voltam a se enfrentar nas urnas neste domingo (29).