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Segundo turno

Em Cariacica, candidatos Euclério e Célia registram voto pela manhã

No primeiro turno, Euclério liderou a votação com 30.934 votos (18,81%), enquanto Célia teve 23.087 votos válidos (14,04%)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 11:56

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 11:56

Euclério Sampaio e Célia Tavares já votaram em Cariacica
Euclério Sampaio e Célia Tavares já votaram em Cariacica Crédito: A Gazeta
Os candidatos à Prefeitura de Cariacica neste segundo turno, Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT), votaram na manhã deste domingo (29), nos bairros Jardim América e Nova Brasília, respectivamente. No primeiro turno, Euclério liderou a votação com 30.934 votos (18,81%), enquanto Célia teve 23.087 votos válidos (14,04%).
O candidato demista chegou pontualmente às 9h à escola Passionistas, no bairro Jardim América, acompanhado do deputado Marcelo Santos e de Gilson Daniel, prefeito de Viana, onde demorou menos de um minuto para votar.
O candidato a prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), estava acompanhado do deputado Marcelo Santos e de Gilson Daniel, prefeito de Viana.
O candidato a prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM), estava acompanhado do deputado Marcelo Santos e de Gilson Daniel, prefeito de Viana. Crédito: Isabella Arruda
Antes de entrar na escola, Euclério Sampaio parou no bar ao lado para cumprimentar a comunidade. "Aqui é minha casa, passei minha vida toda aqui. Tenho confiança. Com humildade fui recebido de braços abertos. Estou muito confiante", disse.
Já a candidata petista chegou à EEEF José Maria Ferreira, no bairro Nova Brasília, por volta das 9h20, onde a votação também durou menos de um minuto. Ela estava acompanhada pelo deputado federal Helder Salomão (PT), que apadrinhou sua campanha, do candidato a vice Wanderlei Thomas (Solidariedade) e do pai, Carlos Tavares, de 90 anos.
Célia Tavares vota em Cariacica
Célia Tavares vota em Cariacica Crédito: Maria Fernanda Conti
Ao sair, falou sobre os primeiros passos que dará se for eleita e quais as suas expectativas de ocupar a principal cadeira do Executivo do município. "Nós fizemos uma campanha vibrante, alegre e que dialogou com os moradores de Cariacica. Essa não será uma vitória da Célia, mas sim do povo de Cariacica. Nós precisamos arrumar a prefeitura, porque ela está muito desorganizada em função do abandono que vive. Quero propor uma gestão participativa e democrática para todos", afirmou.
A candidata informou que deve esperar o resultado em casa, ao lado da família. "Vou fazer como fiz no primeiro turno. Passarei o dia ao lado deles, esperando o resultado, e depois me junto à militância", disse.

Segundo turno em Cariacica

PESQUISA ELEITORAL

Em pesquisa divulgada a três dias do segundo turno das eleições municipais de 2020, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) e a professora Célia Tavares (PT) apareceram tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de Cariacica. Euclério tinha 51% das intenções de voto, considerando os votos válidos, enquanto Célia aparecia com 49%.
Esse é o resultado da segunda pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta no segundo turno. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

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PRIMEIRO TURNO EM CARIACICA

Pelo mapa das seções eleitorais espalhadas por Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) foi o candidato que venceu em mais bairros no primeiro turno das eleições 2020 na disputa pela prefeitura da cidade. O demista foi o mais votado em 22 dos 60 bairros que possuem locais de votação no município. Ao todo, Euclério teve 30.934 votos, indo para o segundo turno como o mais votado, com 18,81% dos votos válidos. Célia Tavares (PT), que também passou para a próxima etapa, foi a mais votada em 10 bairros. A petista teve 23.087 votos no total (14,04%). Os dois voltam a se enfrentar nas urnas neste domingo (29).
* Maria Fernanda Conti é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes

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