Pesquisa Ibope em Cariacica: Euclério tem 51% e Célia, 49% dos votos válidos

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS
- Euclério Sampaio (DEM): 43%
- Célia Tavares (PT): 41%
- Brancos/Nulo: 11%
- Não souberam responder: 5%
EUCLÉRIO É PREFERÊNCIA DE HOMENS E MAIS VELHOS; CÉLIA, DE MULHERES E MAIS JOVENS
INTENÇÃO ESPONTÂNEA
- Euclério Sampaio (DEM): 32%
- Célia Tavares (PT): 31%
- Outros: 1%
- Branco/nulo: 11%
- Não sabem ou preferem não opinar: 26%
ESTIMATIVA DE VITÓRIA
- Euclério Sampaio (DEM): 48%
- Célia Tavares (PT): 36%
- Não sabem ou preferem não opinar: 16%
Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral
A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 24 e 26 de novembro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-06035/2020