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Segundo turno

Pesquisa Ibope em Cariacica: Euclério tem 51% e Célia, 49% dos votos válidos

O deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) e a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT) aparecem tecnicamente empatados a três dias do segundo turno das eleições de 2020

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 19:20
Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica - Euclério Sampaio e Célia Tavares
Euclério Sampaio e Célia Tavares disputam o segundo turno em Cariacica Crédito: Arte Geraldo Neto
A três dias do segundo turno das eleições municipais de 2020, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) e a professora Célia Tavares (PT) aparecem tecnicamente empatados na disputa pela Prefeitura de Cariacica. Euclério tem 51% das intenções de voto, considerando os votos válidos, enquanto Célia aparece com 49%.  
Esse é o resultado da segunda pesquisa eleitoral Ibope realizada a pedido da Rede Gazeta no segundo turno. A margem de erro é de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.

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Nesta segunda rodada, a última antes do dia da votação, A Gazeta apresenta o percentual de votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, excluindo, assim, os votos brancos, nulos e os indecisos. Isso é feito para facilitar a comparação com os resultados que vão ser divulgados pela Justiça Eleitoral no domingo (29). Na apuração, também são considerados apenas os votos válidos.
Pesquisa Ibope em Cariacica: Euclério tem 51% e Célia, 49% dos votos válidos
Em qual destes candidatos a prefeito de Cariacica o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos válidos)
Em relação à primeira pesquisa do segundo turno, divulgada no dia 21 de novembro, os dois candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Euclério oscilou três pontos a menos, indo de  54% para 51% dos votos válidos, e Célia três pontos a mais, passando de 46% para 49% dos votos válidos.
A distância entre os candidatos, que era de oito pontos na última pesquisa, agora passa para dois pontos percentuais. 
Euclério está em seu quinto mandato na Assembleia Legislativa e tenta, pela primeira vez, comandar a Prefeitura de Cariacica.  No segundo turno, ele atraiu o apoio da maioria dos partidos e candidatos que disputaram o primeiro turno, entre eles PP, PROS, PL, PSC.
A candidatura de Euclério é apadrinhada pelo deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), uma das lideranças políticas da cidade. Nos bastidores, o demista é apontado como o candidato do Palácio Anchieta.
O secretário de Estado da Casa Civil, Davi Diniz, gravou um vídeo declarando apoio ao deputado estadual.
No entanto, o PSB, partido do governador Renato Casagrande, não declarou apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno. Isso porque a legenda não chegou a um consenso na cidade. Como a militância municipal preferia apoiar Célia, por afinidade ideológica, mas Euclério é um dos deputados mais casagrandistas da Assembleia, os filiados foram liberados para apoiar qualquer um dos candidatos. 

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Se Euclério exibe a figura de Marcelo Santos como aliado, Célia tem ao lado dela o ex-prefeito e atualmente deputado federal Helder Salomão (PT). Os dois estiveram juntos durante a maior parte da campanha, cumprindo agendas na cidade. 
Helder foi prefeito de Cariacica por dois mandatos, de 2004 a 2012, e saiu bem avaliado pelos moradores. A petista também conta com o apoio do senador Fabiano Contarato (Rede).

ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Ainda no cenário estimulado, mas considerando os votos totais, Euclério e Célia aparecem novamente empatados. O demista tem 43% e a petista, 41%. O percentual é diferente dos votos válidos porque, nesse caso, o cálculo para se chegar ao percentual inclui brancos, nulos e indecisos.
Em qual destes candidatos a prefeito de Cariacica o(a) sr(a) votaria se a eleição fosse hoje? (Estimulada - votos totais)
  • Euclério Sampaio (DEM): 43%
  • Célia Tavares (PT): 41%
  • Brancos/Nulo: 11%
  • Não souberam responder: 5%

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EUCLÉRIO É PREFERÊNCIA DE  HOMENS E MAIS VELHOS; CÉLIA, DE MULHERES E MAIS JOVENS

As intenções de voto de Euclério se destacam entre  os eleitores mais velhos. Ele é a preferência de 55% daqueles que têm 55 anos ou mais. Além disso, ele se sai melhor entre os homens, sendo mencionado por 49% dos entrevistados do sexo masculino. 
Já Célia se destaca entre os mais jovens, sendo a preferência de 57% daqueles que têm entre 16 e 24 anos. Ela também é a mais citada pelas eleitoras, tendo 46% das menções. 

INTENÇÃO ESPONTÂNEA

Na intenção espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados previamente aos entrevistados, o cenário pouco muda, mas os dois candidatos registram uma diferença de pontos percentuais ainda menor. Euclério tem 32% e Célia, 31%. 
Se o segundo turno das eleições para prefeito de Cariacica fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria? (Espontânea)
  • Euclério Sampaio (DEM): 32%
  • Célia Tavares (PT):  31%
  • Outros: 1%
  • Branco/nulo: 11%
  • Não sabem ou preferem não opinar: 26%

ESTIMATIVA DE VITÓRIA

O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acreditam que será o próximo prefeito, independentemente da preferência pessoal de voto: 48% dos entrevistados acreditam que Euclério vai ganhar no próximo dia 29, enquanto 36% disseram que Célia será a próxima prefeita. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.
Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cariacica?
  • Euclério Sampaio (DEM): 48%
  • Célia Tavares (PT): 36%
  • Não sabem ou preferem não opinar: 16%

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada entre os dias 24 e 26 de novembro, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES-06035/2020

Especificações técnicas

Correção

26/11/2020 - 8:20
A primeira versão desta reportagem informava, equivocadamente, que Marcos Bruno (Rede), que disputou, sem sucesso, o primeiro turno das eleições  a prefeito de Cariacica, apoia Célia Tavares. O senador Fabiano Contarato, da Rede, apoia a candidata do PT, mas essa não é a posição do partido ou a do candidato derrotado.  O texto foi atualizado para retirar a informação a respeito de Marcos Bruno. 

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