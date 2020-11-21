Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Segundo turno

Pesquisa Ibope em Cariacica: Euclério Sampaio tem 44% e Célia Tavares, 38%

Segundo turno da disputa pela prefeitura será realizado em 29 de novembro, mas se fosse hoje candidato do DEM venceria petista, de acordo com a pesquisa eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 19:39

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 19:39

Eleições 2020 - Pesquisa Ibope 2º turno -Cariacica
Pesquisa Ibope: Euclério Sampaio e Célia Tavares disputam o segundo turno em Cariacica Crédito: Arte Geraldo Netto
segundo turno das eleições municipais de 2020, no próximo dia 29, vai definir quem vai administrar Cariacica pelos próximos quatro anos. A disputa é entre o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) e a ex-secretária municipal de Educação Célia Tavares (PT). Se a votação fosse hoje, o demista levaria a melhor. Ele tem 44% das intenções de voto estimuladas enquanto Célia tem 38%, segundo aponta a pesquisa eleitoral do Ibope realizada no município a pedido da Rede Gazeta e publicada neste sábado (21).
Nesse recorte, os eleitores escolhem em quem pretendem votar no segundo turno após o entrevistador dizer quem são os dois candidatos na disputa. Na conta para se chegar aos percentuais, são considerados os votos totais, ou seja, incluindo indecisos, votos brancos e nulos.
O resultado configura empate técnico, mas apenas considerando-se o extremo da margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Por exemplo, se Euclério tivesse cinco pontos a menos, iria para 39% e se Célia tivesse cinco pontos a mais, chegaria a 43%.

PESQUISA ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - votos totais)

Euclério atraiu o apoio de outros partidos e candidatos que disputaram no primeiro turno, como  PP, PSC, PSD, PSL, DC, PL e PROS. A petista tem em sua base o PV e, informalmente, PSOL e PCB. Ela também recebeu apoio do senador Fabiano Contarato (Rede), mas a Rede, do candidato derrotado Marcos Bruno, ainda não se posicionou.
O PSB, partido do governador Renato Casagrande, que é ideologicamente de esquerda, liberou seus filiados para apoiar qualquer um dos dois em Cariacica. Isso porque as lideranças do partido não conseguiram chegar a um consenso. A militância municipal preferia apoiar Célia, por afinidade ideológica, mas Euclério é um dos deputados mais casagrandistas da Assembleia Legislativa e conta com o apoio do deputado Marcelo Santos (Podemos) e de Erick Musso (Republicanos), que preside a Assembleia.
Euclério é visto desde o início da disputa como o candidato de Casagrande, mesmo que o PSB tenha mantido a candidatura de Saulo Andreon no primeiro turno, com apoio da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB). Agora, o Palácio Anchieta autorizou que  secretários de Estado subam no palanque de Euclério.
Célia, no entanto, conta com o apoio do deputado federal Helder Salomão (PT), que tem se dedicado à campanha da petista. Helder foi prefeito de Cariacica por dois mandatos, de 2004 a 2012, e saiu bem avaliado pelos moradores. 
O demista tem apoio da maior parte dos partidos conservadores. Durante a campanha o candidato investiu em trazer para sua base eleitoral o público evangélico, o que deu resultado. Cerca de nove denominações evangélicas anunciaram apoio ao deputado, que publicou em suas redes sociais uma série de vídeos com pastores pedindo votos. 
A porcentagem de votos brancos e nulos, no entanto, poderia ser decisiva para o resultado do dia 29: 13% dos eleitores disseram que pretendem descartar o voto. Se esses eleitores forem conquistados, Célia poderia virar ou Euclério ganhar uma margem mais ampla de vantagem. Outros 5% ainda estão indecisos ou não quiseram responder.

Veja Também

Raposa Política: os perdedores das eleições 2020 e a vitória de quem bateu ponto e saiu sem trabalhar

PESQUISA ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Outro dado fornecido pela pesquisa é a porcentagem de intenções de voto cada candidato tem considerando apenas os votos válidos. Aqui, ainda trata-se da intenção estimulada, mas são excluídos os votos brancos e nulos e os indecisos. É essa a metodologia que a Justiça Eleitoral utiliza ao divulgar os resultados.

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - votos válidos)

  • Euclério Sampaio (DEM) 54%
  • Célia Tavares (PT) 46%

INTENÇÕES DE VOTO ESPONTÂNEAS

Diferentemente dos recortes já apresentados, o Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles pretendem votar, sem apresentar os nomes dos candidatos que estão na disputa. Nesse cenário, Euclério continua na frente, com 31%. Já Célia tem 25%. 

Se o segundo turno das eleições para prefeito de Cariacica fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria?

  • Euclério Sampaio (DEM) 31%
  • Célia Tavares (PT) 25%
  • Outros 3%
  • Branco ou nulo 16%
  • Não sabem ou preferem não opinar 26%

Veja Também

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acreditam que será o próximo prefeito, independentemente da preferência pessoal de voto: 53% dos entrevistados acreditam que Euclério vai ganhar no próximo dia 29, enquanto 31% disseram que Célia será a próxima prefeita. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cariacica?

  • Euclério Sampaio (DEM) 53%
  • Célia Tavares (PT) 31%
  • Não sabem ou não souberam 16%

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral do Ibope foi realizada em Cariacica entre os dias 19 e 21 de novembro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo Nº ES-03817/2020

Especificações técnicas

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Euclério: "Não posso me dar ao luxo de ser contra Bolsonaro ou Casagrande"

Célia diz que, se eleita, terá relação institucional com Bolsonaro

A Gazeta e CBN Vitória realizam debates entre candidatos das cidades da Grande Vitória

Segundo turno: Contarato apoia Célia Tavares em Cariacica

Em Cariacica, Sandro Locutor anuncia apoio a Euclério Sampaio no segundo turno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde na maturidade: 5 hábitos que fazem diferença entre os 40 e 50 anos
Imagem de destaque
Creatina “a seco”: ingerir o suplemento em pó sem diluir pode colocar a saúde em risco
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados