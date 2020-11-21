Pesquisa Ibope em Cariacica: Euclério Sampaio tem 44% e Célia Tavares, 38%

Nesse recorte, os eleitores escolhem em quem pretendem votar no segundo turno após o entrevistador dizer quem são os dois candidatos na disputa. Na conta para se chegar aos percentuais, são considerados os votos totais, ou seja, incluindo indecisos, votos brancos e nulos.
O resultado configura empate técnico, mas apenas considerando-se o extremo da margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Por exemplo, se Euclério tivesse cinco pontos a menos, iria para 39% e se Célia tivesse cinco pontos a mais, chegaria a 43%.
Euclério atraiu o apoio de outros partidos e candidatos que disputaram no primeiro turno, como PP, PSC, PSD, PSL, DC, PL e PROS
. A petista tem em sua base o PV
e, informalmente, PSOL e PCB. Ela também recebeu apoio do senador Fabiano Contarato (Rede)
, mas a Rede, do candidato derrotado Marcos Bruno, ainda não se posicionou.
O PSB, partido do governador Renato Casagrande, que é ideologicamente de esquerda, liberou seus filiados para apoiar qualquer um dos dois em Cariacica. Isso porque as lideranças do partido não conseguiram chegar a um consenso
. A militância municipal preferia apoiar Célia, por afinidade ideológica, mas Euclério é um dos deputados mais casagrandistas da Assembleia Legislativa e conta com o apoio do deputado Marcelo Santos
(Podemos) e de Erick Musso
(Republicanos), que preside a Assembleia.
Célia, no entanto, conta com o apoio do deputado federal Helder Salomão
(PT), que tem se dedicado à campanha da petista. Helder foi prefeito de Cariacica por dois mandatos, de 2004 a 2012, e saiu bem avaliado pelos moradores.
O demista tem apoio da maior parte dos partidos conservadores. Durante a campanha o candidato investiu em trazer para sua base eleitoral o público evangélico, o que deu resultado. Cerca de nove denominações evangélicas anunciaram apoio ao deputado, que publicou em suas redes sociais uma série de vídeos com pastores pedindo votos.
A porcentagem de votos brancos e nulos, no entanto, poderia ser decisiva para o resultado do dia 29: 13% dos eleitores disseram que pretendem descartar o voto. Se esses eleitores forem conquistados, Célia poderia virar ou Euclério ganhar uma margem mais ampla de vantagem. Outros 5% ainda estão indecisos ou não quiseram responder.
Outro dado fornecido pela pesquisa é a porcentagem de intenções de voto cada candidato tem considerando apenas os votos válidos. Aqui, ainda trata-se da intenção estimulada, mas são excluídos os votos brancos e nulos e os indecisos. É essa a metodologia que a Justiça Eleitoral utiliza ao divulgar os resultados.
Diferentemente dos recortes já apresentados, o Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles pretendem votar, sem apresentar os nomes dos candidatos que estão na disputa. Nesse cenário, Euclério continua na frente, com 31%. Já Célia tem 25%.
O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acreditam que será o próximo prefeito, independentemente da preferência pessoal de voto: 53% dos entrevistados acreditam que Euclério vai ganhar no próximo dia 29, enquanto 31% disseram que Célia será a próxima prefeita. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.