Pesquisa Ibope em Cariacica: Euclério Sampaio tem 44% e Célia Tavares, 38%

Pesquisa Ibope: Euclério Sampaio e Célia Tavares disputam o segundo turno em Cariacica Crédito: Arte Geraldo Netto

Nesse recorte, os eleitores escolhem em quem pretendem votar no segundo turno após o entrevistador dizer quem são os dois candidatos na disputa. Na conta para se chegar aos percentuais, são considerados os votos totais, ou seja, incluindo indecisos, votos brancos e nulos.

O resultado configura empate técnico, mas apenas considerando-se o extremo da margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Por exemplo, se Euclério tivesse cinco pontos a menos, iria para 39% e se Célia tivesse cinco pontos a mais, chegaria a 43%.

PESQUISA ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - votos totais)

Euclério é visto desde o início da disputa como o candidato de Casagrande, mesmo que o PSB tenha mantido a candidatura de Saulo Andreon no primeiro turno, com apoio da vice-governadora Jaqueline Moraes (PSB). Agora, o Palácio Anchieta autorizou que secretários de Estado subam no palanque de Euclério.

Célia, no entanto, conta com o apoio do deputado federal Helder Salomão (PT), que tem se dedicado à campanha da petista. Helder foi prefeito de Cariacica por dois mandatos, de 2004 a 2012, e saiu bem avaliado pelos moradores.

O demista tem apoio da maior parte dos partidos conservadores. Durante a campanha o candidato investiu em trazer para sua base eleitoral o público evangélico, o que deu resultado. Cerca de nove denominações evangélicas anunciaram apoio ao deputado, que publicou em suas redes sociais uma série de vídeos com pastores pedindo votos.

A porcentagem de votos brancos e nulos, no entanto, poderia ser decisiva para o resultado do dia 29: 13% dos eleitores disseram que pretendem descartar o voto. Se esses eleitores forem conquistados, Célia poderia virar ou Euclério ganhar uma margem mais ampla de vantagem. Outros 5% ainda estão indecisos ou não quiseram responder.

PESQUISA ESTIMULADA/ VOTOS VÁLIDOS

Outro dado fornecido pela pesquisa é a porcentagem de intenções de voto cada candidato tem considerando apenas os votos válidos. Aqui, ainda trata-se da intenção estimulada, mas são excluídos os votos brancos e nulos e os indecisos. É essa a metodologia que a Justiça Eleitoral utiliza ao divulgar os resultados.

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Estimulada - votos válidos)

Euclério Sampaio (DEM) 54%

(DEM) 54% Célia Tavares (PT) 46%

INTENÇÕES DE VOTO ESPONTÂNEAS

Diferentemente dos recortes já apresentados, o Ibope também perguntou aos eleitores em quem eles pretendem votar, sem apresentar os nomes dos candidatos que estão na disputa. Nesse cenário, Euclério continua na frente, com 31%. Já Célia tem 25%.

Se o segundo turno das eleições para prefeito de Cariacica fosse hoje, em quem o(a) sr(a) votaria?

Euclério Sampaio (DEM) 31%

(DEM) 31% Célia Tavares (PT) 25%

(PT) 25% Outros 3%

3% Branco ou nulo 16%

16% Não sabem ou preferem não opinar 26%

EXPECTATIVA DE VITÓRIA

O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acreditam que será o próximo prefeito, independentemente da preferência pessoal de voto: 53% dos entrevistados acreditam que Euclério vai ganhar no próximo dia 29, enquanto 31% disseram que Célia será a próxima prefeita. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.

Independentemente da sua intenção de voto neste segundo turno, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cariacica?

Euclério Sampaio (DEM) 53%

(DEM) 53% Célia Tavares (PT) 31%

(PT) 31% Não sabem ou não souberam 16%