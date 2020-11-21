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Eleições 2020

Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica

Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT) disputam o segundo turno das eleições em Cariacica. Eles são os entrevistados de A Gazeta. Veja os vídeos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 18:28

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 18:28

Eleições 2020 - Entrevistas 2º turno
Euclério Sampaio e Célia Tavares disputam o segundo turno em Cariacica Crédito: Arte Geraldo Netto
Os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT), foram entrevistados por A Gazeta na tarde de sexta-feira (20). As entrevistas foram transmitidas ao vivo e duraram 25 minutos cada uma. Eles puderam falar sobre propostas para a cidade, bem como de temas que marcam suas campanhas.
As perguntas foram elaboradas por A Gazeta e também por leitores, que enviaram os questionamentos pelas redes sociais. Confira os vídeos com as entrevistas.

EUCLÉRIO SAMPAIO (DEM)

O deputado estadual Euclério Sampaio respondeu a perguntas sobre segurança pública, alagamentos e enfrentamento à pandemia.
O candidato disse que quer o apoio do governo estadual e federal para comandar a cidade, apesar de as duas lideranças, o governador Renato Casagrande (PSB) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), terem posicionamentos políticos divergentes. "Não posso me dar ao luxo de ser contra Bolsonaro ou Casagrande", declarou.  

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CÉLIA TAVARES (PT)

A professora Célia Tavares, que já foi secretária de Educação do município, respondeu a perguntas sobre segurança pública, desenvolvimento econômico e educação. 
Ela, que é candidata pelo PT, afirmou que, caso seja eleita, terá uma relação institucional e respeitosa com Jair Bolsonaro (sem partido), apesar da oposição feita a ele por seu partido.

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