Segundo turno: veja as entrevistas com os candidatos a prefeito de Cariacica

Os candidatos que disputam o segundo turno para a Prefeitura de Cariacica, Euclério Sampaio (DEM) e Célia Tavares (PT), foram entrevistados por A Gazeta na tarde de sexta-feira (20). As entrevistas foram transmitidas ao vivo e duraram 25 minutos cada uma. Eles puderam falar sobre propostas para a cidade, bem como de temas que marcam suas campanhas.
As perguntas foram elaboradas por A Gazeta e também por leitores, que enviaram os questionamentos pelas redes sociais. Confira os vídeos com as entrevistas.
EUCLÉRIO SAMPAIO (DEM)
O deputado estadual Euclério Sampaio respondeu a perguntas sobre segurança pública, alagamentos e enfrentamento à pandemia.
O candidato disse que quer o apoio do governo estadual e federal para comandar a cidade, apesar de as duas lideranças, o governador Renato Casagrande (PSB) e o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), terem posicionamentos políticos divergentes. "Não posso me dar ao luxo de ser contra Bolsonaro ou Casagrande", declarou.
CÉLIA TAVARES (PT)
A professora Célia Tavares, que já foi secretária de Educação do município, respondeu a perguntas sobre segurança pública, desenvolvimento econômico e educação.
Ela, que é candidata pelo PT, afirmou que, caso seja eleita, terá uma relação institucional e respeitosa com Jair Bolsonaro (sem partido), apesar da oposição feita a ele por seu partido.