Eleições 2020: quatro cidades do ES reelegem mais da metade dos vereadores

Eleições municipais sempre oferecem a oportunidade para que os eleitores troquem seus representantes. Porém, em quatro cidades do Espírito Santo as Câmaras manterão mais da metade dos ocupantes atuais. Nessas cidades, o número de vereadores novos, que vão assumir os mandatos em 2021, é menor que aqueles que conseguiram se reeleger no último domingo (15).
O caso mais emblemático é o de Cariacica, que reelegeu 11 dos 19 vereadores, o que representa uma renovação de apenas 42%.
Quinze se candidataram para manter a vaga na Câmara e dois decidiram disputar a prefeitura: Celso Andreon (PSD) e Joel da Costa (PSL), mas foram derrotados já no primeiro turno.
Divino de São Lourenço, Conceição do Castelo e Mantenópolis também renovaram menos da metade dos vereadores. Veja como ficou a distribuição em cada cidade do Estado:
DIVINO DE SÃO LOURENÇO
- Quem entrou
- Antônio Miranda (PV)
- Jucélio Lopes Estevão (PV)
- Marco Antônio Batista Oliveira (PSB)
- Sebastião Pereira da Cunha Neto (PSD)
- Quem já estava lá
- Hélio Francisco de Paula (Republicanos)
- José Manoel Gonçalves (PP)
- Maciano Emídio da Silva (PP)
- Oséas Rodrigues dos Santos (PP)
- Ronaldo Neves dos Santos (Republicanos)
CONCEIÇÃO DO CASTELO
- Quem entrou
- Andréia do Andrade Dalbó (PSB)
- Marcos Aurélio Oliveira Pinto (PP)
- Thiago Damião Lopes (Republicanos)
- Wesley Sathler da Costa (Cidadania)
- Quem já estava lá
- Augusto Soares (PSDB)
- José Lucio de Aguiar (Cidadania
- )Mário Carlos Ambrosim (PDT)
- Roberto Pessin Destefani (PSB)
- Saulo Mareto (PSB)
MANTENÓPOLIS
- Quem entrou
- Edimirson Luiz de Oliveira Marques (MDB)
- José Maria Tonane (MDB)
- Keici Kessi Jhones Rodrigues (PP)
- Marly Teodoro Alves de Souza (PSD)
- Moarcir Lopes da Silva (MDB)
- Quem já estava lá
- Nelson Fernandes Saturnino (PSD)
- Reinaldo de Freitas Capaz (PSB)
- Euzeni Borges Soares Ker (PSD)
- Carlos de Oliveira Barbosa (PSD)
- Valter Nunes Cabral (PDT)
- Martim Junior Tavares (PP)
CARIACICA
- Quem entrou:
- Netinho (DC)
- Cleidimar Alemão (PROS)
- Lei (DEM)
- Preto (PSB)
- Juquinha (PMN)
- Paulo Foto (PROS)
- Mauro Durval (Cidadania)
- Marcelo Zonta (Cidadania)
- Quem já estava lá
- Amarildo Araújo (PSB)
- André Monteiro Lopes (PT)
- Broinha (PMN)
- Cesar Lucas (PV)
- Edgar Pedro Teixeira (PSL)
- Edson Nogueira de Souza (PODE)
- Lelo Couto (DEM)
- Leo Alexandre Coutinho de Almeida (PDT)
- Renato Machado (Avante)
- Romildo Alves de Oliveira (PP)
- Sergio Camilo Gomes (PRTB)