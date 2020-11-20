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Eleições 2020: quatro cidades do ES reelegem mais da metade dos vereadores

Cariacica, por exemplo, manteve 11 dos 19 vereadores da cidade. Veja a situação de cada Câmara do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 06:00

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 06:00

Data: 22/01/2020 - ES - Cariacica - Câmaraa Municipal de Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
 Cariacica é a cidade da Grande Vitória com menor renovação Crédito: Ricardo Medeiros
Eleições municipais sempre oferecem a oportunidade para que os eleitores troquem seus representantes. Porém, em quatro cidades do Espírito Santo as Câmaras manterão mais da metade dos ocupantes atuais. Nessas cidades, o número de vereadores novos, que vão assumir os mandatos em 2021, é menor que aqueles que conseguiram se reeleger no último domingo (15).
O caso mais emblemático é o de Cariacica, que reelegeu 11 dos 19 vereadores, o que representa uma renovação de apenas 42%. 
Quinze se candidataram para manter a vaga na Câmara e dois decidiram disputar a prefeitura: Celso Andreon (PSD) e Joel da Costa (PSL), mas foram derrotados já no primeiro turno.
Divino de São LourençoConceição do Castelo e Mantenópolis também renovaram menos da metade dos vereadores. Veja como ficou a distribuição em cada cidade do Estado:

DIVINO DE SÃO LOURENÇO

  • Quem entrou
  • Antônio Miranda (PV)
  • Jucélio Lopes Estevão (PV)
  • Marco Antônio Batista Oliveira (PSB)
  • Sebastião Pereira da Cunha Neto (PSD)
  • Quem já estava lá
  • Hélio Francisco de Paula (Republicanos)
  • José Manoel Gonçalves (PP)
  • Maciano Emídio da Silva (PP)
  • Oséas Rodrigues dos Santos (PP)
  • Ronaldo Neves dos Santos (Republicanos)

CONCEIÇÃO DO CASTELO

  • Quem entrou
  • Andréia do Andrade Dalbó (PSB)
  • Marcos Aurélio Oliveira Pinto (PP)
  • Thiago Damião Lopes (Republicanos)
  • Wesley Sathler da Costa (Cidadania)
  • Quem já estava lá
  • Augusto Soares (PSDB)
  • José Lucio de Aguiar (Cidadania
  • )Mário Carlos Ambrosim (PDT)
  • Roberto Pessin Destefani (PSB)
  • Saulo Mareto (PSB)

MANTENÓPOLIS

  • Quem entrou
  • Edimirson Luiz de Oliveira Marques (MDB)
  • José Maria Tonane (MDB)
  • Keici Kessi Jhones Rodrigues (PP)
  • Marly Teodoro Alves de Souza (PSD)
  • Moarcir Lopes da Silva (MDB)
  • Quem já estava lá
  • Nelson Fernandes Saturnino (PSD)
  • Reinaldo de Freitas Capaz (PSB)
  • Euzeni Borges Soares Ker (PSD)
  • Carlos de Oliveira Barbosa (PSD)
  • Valter Nunes Cabral (PDT)
  • Martim Junior Tavares (PP)

CARIACICA

  • Quem entrou:
  • Netinho (DC)
  • Cleidimar Alemão (PROS)
  • Lei (DEM)
  • Preto (PSB)
  • Juquinha (PMN)
  • Paulo Foto (PROS)
  • Mauro Durval (Cidadania)
  • Marcelo Zonta (Cidadania)
  • Quem já estava lá
  • Amarildo Araújo (PSB)
  • André Monteiro Lopes (PT)
  • Broinha (PMN)
  • Cesar Lucas (PV)
  • Edgar Pedro Teixeira (PSL)
  • Edson Nogueira de Souza (PODE)
  • Lelo Couto (DEM)
  • Leo Alexandre Coutinho de Almeida (PDT)
  • Renato Machado (Avante)
  • Romildo Alves de Oliveira (PP)
  • Sergio Camilo Gomes (PRTB)

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