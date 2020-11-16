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Eleições 2020: ES tem a sexta maior abstenção do Brasil

Mais de 674 mil eleitores deixaram de ir às urnas neste ano no Espírito Santo, o que representa 24,02% do eleitorado capixaba. O percentual está acima da média do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 17:27

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 17:27

Urnas eletrônicas
Mais de 674 mil capixabas deixaram de ir às urnas neste domingo (15) Crédito: Carlos Alberto Silva
Em meio à pandemia de Covid-1924,02% dos eleitores aptos a votar no Espírito Santo deixaram de ir às urnas no domingo (15), primeiro turno das eleições 2020. Em números absolutos, são 674.875 pessoas que não compareceram. Já o percentual representa o sexto maior índice de abstenção entre os Estados do país, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Eleições 2020: ES tem a sexta maior abstenção do Brasil
Isso é também maior que a média nacional, de 23,14%  o maior índice, segundo o Senado Federal, em eleições municipais desde 1996, quando as urnas eletrônicas começaram a ser usadas. Em 2016, em todo o país, a abstenção ficou em 17,58%; e em 2012, em 16,41%.
No Brasil, o Rio de Janeiro lidera o ranking dos Estados com maior abstenção: 28,08%. Na comparação com as demais unidades da federação, o Espírito Santo também aparece atrás de Rondônia (27,81%), São Paulo (27,3%), Mato Grosso (25,44%) e Mato Grosso do Sul (25,12%).
Em todo o país, nove Estados tiveram menos que 20% de abstenção: AmazonasMaranhãoSergipePernambucoRio Grande do NorteTocantinsCearáParaíba e o Piauí  que registrou o menor percentual, de 15,42%. Sem ir às urnas, esses eleitores deixaram de ajudar na escolha dos próximos prefeitos e vereadores.

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"CONCILIAR SEGURANÇA E MANIFESTAÇÃO DO VOTO"

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Samuel Meira Brasil Jr., afirmou, em entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira (16), que a Justiça Eleitoral sempre se preocupou com abstenções, não apenas em 2020.
"Nós sempre temos uma preocupação muito grande sobre abstenções. O voto é uma manifestação legítima da vontade do povo, não podemos admitir um sistema de governo em que não haja a escolha direta do povo. Por isso que eu sempre faço questão de destacar, desde o início do processo eleitoral, que precisamos prezar pela segurança e conciliar com a necessidade da manifestação legítima do voto", afirmou.
Houve uma série de medidas, com regras e orientações, para que as pessoas pudessem comparecer aos locais de votação reduzindo risco de contágio pelo novo coronavírus, o como uso obrigatório de máscara.
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso avaliou, ainda no domingo, que a abstenção deste ano teve apenas um pequeno aumento em relação às eleições gerais de 2018, apesar da pandemia. "Queria cumprimentar, de coração, o eleitorado brasileiro que compareceu em massa, apesar das circunstâncias", disse.

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CONCEIÇÃO DA BARRA TEVE A MAIOR ABSTENÇÃO NO ES

Entre as 78 cidades capixabas, Conceição da Barra foi a que teve a maior abstenção: 28,96%. Nas últimas eleições municipais  realizadas em 2016  a cidade já havia ocupado essa posição, mas com um percentual menor, de 25,54%. Desta vez, o município foi seguido por Barra de São Francisco (28%) e São Mateus (26,87%).
Já entre os municípios da Grande Vitória, o que mais teve eleitores ausentes foi Serra, com 26,26% do eleitorado sem ir às urnas. Cariacica foi o segundo, com 25,8% de abstenção. Na Região Metropolitana, vale destacar que a Capital apareceu com 25,45% neste ano, contra os 10,76% de abstenção de quatro anos atrás.
Os menores percentuais de ausência foram registrados cidades do interior do Estado: Divino de São Lourenço (11,73%) e Presidente Kennedy (11,57%), no Sul; e Laranja da Terra (10,32%), no Noroeste. Este último já havia sido o de menor abstenção em 2016, mas com um percentual bem menor, de apenas 3,55%.

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