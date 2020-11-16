Eleições 2020: ES tem a sexta maior abstenção do Brasil

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Samuel Meira Brasil Jr., afirmou, em entrevista coletiva à imprensa nesta segunda-feira (16), que a Justiça Eleitoral sempre se preocupou com abstenções, não apenas em 2020.

"Nós sempre temos uma preocupação muito grande sobre abstenções. O voto é uma manifestação legítima da vontade do povo, não podemos admitir um sistema de governo em que não haja a escolha direta do povo. Por isso que eu sempre faço questão de destacar, desde o início do processo eleitoral, que precisamos prezar pela segurança e conciliar com a necessidade da manifestação legítima do voto", afirmou.