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Eleições 2020

Não conseguiu justificar ausência? Não se desespere, você tem até 2021

A justificativa poderá ser feita nos sites do TSE e TRE-ES, no aplicativo e nos cartórios eleitorais. Confira as orientações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 12:31

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:31

Ilustração de como o e-título mostra as informações do eleitor
Ilustração de como o e-título mostra as informações do eleitor Crédito: Reprodução/TSE
Se você é uma das pessoas que está tendo dificuldade para justificar a ausência de voto neste domingo (15) pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, não se desespere: o eleitor que não puder votar, por qualquer razão, pode regularizar a situação em até 60 dias - ou seja, até 14 de janeiro.

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O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibilizou a ferramenta JustificaES dentro do aplicativo e-Título. No entanto, o programa tem apresentado instabilidade por conta da sobrecarga, conforme admite a própria Corte Eleitoral.
A equipe do TRE-ES explica que dentro dos próximos 60 dias a justificativa poderá ser feita pelo aplicativo e pelos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e TRE-ES.
Já presencialmente, o eleitor pode justificar nos cartórios eleitorais, que voltam a ter atendimento ao público no próximo dia 9 de dezembro.

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No e-Título o eleitor terá que acionar o GPS do smartphone. O aplicativo irá reconhecer que ele está fora da zona eleitoral e permitir a justificativa. Essa ação pode ser feita durante o dia das eleições municipais e também no decorrer dos 60 dias.
Por meio de nota, o TSE informou que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente o processo em alguns minutos.

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Até as 8h30 deste domingo, cerca de 400 mil eleitores de todo o Brasil já haviam justificado ausência pelo aplicativo. Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento. Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral por WhatsApp que permite consulta a local de votação e outros serviços.

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