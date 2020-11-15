Não conseguiu justificar ausência? Não se desespere, você tem até 2021

Ilustração de como o e-título mostra as informações do eleitor Crédito: Reprodução/TSE

Se você é uma das pessoas que está tendo dificuldade para justificar a ausência de voto neste domingo (15) pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, não se desespere: o eleitor que não puder votar, por qualquer razão, pode regularizar a situação em até 60 dias - ou seja, até 14 de janeiro.

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) disponibilizou a ferramenta JustificaES dentro do aplicativo e-Título. No entanto, o programa tem apresentado instabilidade por conta da sobrecarga, conforme admite a própria Corte Eleitoral.

A equipe do TRE-ES explica que dentro dos próximos 60 dias a justificativa poderá ser feita pelo aplicativo e pelos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e TRE-ES.

Já presencialmente, o eleitor pode justificar nos cartórios eleitorais, que voltam a ter atendimento ao público no próximo dia 9 de dezembro.

No e-Título o eleitor terá que acionar o GPS do smartphone. O aplicativo irá reconhecer que ele está fora da zona eleitoral e permitir a justificativa. Essa ação pode ser feita durante o dia das eleições municipais e também no decorrer dos 60 dias.

Por meio de nota, o TSE informou que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente o processo em alguns minutos.