O que você deve fazer se tiver sintomas da Covid-19 no dia da eleição

Sim. Isso não é apenas uma orientação do TSE, mas de autoridades da área de saúde. Pessoas com sintomas gripais devem procurar um médico. Durante o atendimento, o eleitor pode pedir uma declaração dizendo que esteve em uma unidade de saúde. Isso será usado na justificativa de ausência. Caso o eleitor tenha feito o exame para a Covid-19, ele deve guardar o resultado.