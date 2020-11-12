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Eleições com humor

Raposa Política: se depender das campanhas, eleitores do ES podem dançar e os candidatos também

Neste episódio, a personagem mais sarcástica do ES fala sobre Fabio Duarte, candidato na Serra; Daniel da Açaí, São Mateus; João Coser, Vitória; e Amarildo Lovato, Vila Velha. Além, claro, da votação do dia 15 de novembro

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 12:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 12:17
Às vésperas da eleição municipal de 2020, a Raposa Política não perdeu tempo e analisou as dancinhas dos candidatos. O que será que ela achou, hein? A personagem de A Gazeta, que narra com humor fatos do pleito no Espírito Santo, trata, neste episódio, sobre Fabio Duarte, candidato a prefeito da Serra; Daniel da Açaí, de São Mateus; João Coser, de Vitória; e Amarildo Lovato, de Vila Velha. Além, claro, da votação do dia 15 de novembro. É só dar o play e conferir. 
A Raposa Política citou acima uma ferramenta desenvolvida por A Gazeta para ajudar os eleitores a escolher em quem votar para prefeito. É o "Combina com você?" (clique aqui para acessar). Os candidatos responderam a um questionário. Agora, você pode opinar sobre os mesmos temas e descobrir quem mais tem a ver com o seu perfil e com o que quer para a sua cidade. 
Os vídeos da Raposa Política estão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com entrevistas com candidatospesquisas de intenção de votocomparador de propostaspágina com informações sobre os candidatospodcasts e muito mais.

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