Raposa Política: se depender das campanhas, eleitores do ES podem dançar e os candidatos também

Às vésperas da eleição municipal de 2020, a Raposa Política não perdeu tempo e analisou as dancinhas dos candidatos. O que será que ela achou, hein? A personagem de A Gazeta, que narra com humor fatos do pleito no Espírito Santo, trata, neste episódio, sobre Fabio Duarte, candidato a prefeito da Serra; Daniel da Açaí, de São Mateus; João Coser, de Vitória; e Amarildo Lovato, de Vila Velha. Além, claro, da votação do dia 15 de novembro. É só dar o play e conferir.
A Raposa Política citou acima uma ferramenta desenvolvida por A Gazeta para ajudar os eleitores a escolher em quem votar para prefeito. É o "Combina com você?" (clique aqui para acessar). Os candidatos responderam a um questionário. Agora, você pode opinar sobre os mesmos temas e descobrir quem mais tem a ver com o seu perfil e com o que quer para a sua cidade.
Os vídeos da Raposa Política estão disponíveis às quintas-feiras, durante o período eleitoral. Eles fazem parte da cobertura jornalística das eleições 2020 feita por A Gazeta, que conta também com entrevistas com candidatos, pesquisas de intenção de voto, comparador de propostas, página com informações sobre os candidatos, podcasts e muito mais.
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- EPISÓDIO 3: Raposa Política: o homem que disparou no ES e o mosquito da dengue. 2020 não está para brincadeira!
- EPISÓDIO 4: Raposa Política: a Covid eleitoral, o guloso e o que a maquiagem dos candidatos esconde no ES
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