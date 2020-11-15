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Problemas no aplicativo

Eleitores enfrentam dificuldades para justificar voto pelo e-Título

Atualizar o sistema, reiniciar o aparelho e mudar a conexão pode ajudar quem está com problema para justificar o voto

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 11:50
Eleitores enfrentam problemas com e-Título
Aplicativo apresenta mensagem de erro a eleitores que tentam justificar a ausência de voto pelo sistema Crédito: Reprodução
Desde o início da manhã deste domingo (15), vários eleitores que não estão em suas cidades de votação relatam problemas ao tentar justificar a ausência de voto pelo aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral Brasileira. Quem não está em sua cidade de votação pode acessar o aplicativo e escolher a opção "Justificativa de ausência", onde o sistema solicita acesso à localização do usuário e, automaticamente, identifica que ele não está em seu domicílio eleitoral. Entretanto, em várias situações, o sistema está apresentando mensagens de erro e não conclui a solicitação.

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A jornalista Caroline Mauri é uma das que enfrentou dificuldades, mas ao final conseguiu finalizar a justificativa on-line. Natural de São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, onde mantém seu local de votação, ela  que está em Vitória a trabalho  conta que continuou tentando desde o início da manhã, reiniciando o aplicativo e mudando sua conexão de internet. Confira o relato:
"Desde quando abriu o horário de votação eu já entrei no aplicativo, para fazer logo cedo, justamente para tentar evitar esse tipo de transtorno, mas não deu tão certo. Eu conseguia fazer o login no e-Título e chegava até a escolher a opção da justificativa on-line, mas logo depois disso ele ficava carregando por um bom tempo e aparecia uma mensagem de erro. Não foi só uma, acho que foram umas três mensagens diferentes, que davam a entender que o sistema estava sobrecarregado. Uma delas também falava sobre reiniciar o app, atualizar meu sistema operacional e conferir minha conexão. Resolvi então sair do wi-fi e tentar pelo 4G. De primeira também não foi, mas continuei lá, atualizando e clicando, e uma hora acho que deu certo na base da insistência mesmo."

Justificativa de ausência de voto pelo e-Título

O QUE FAZER EM CASO DE ERRO

Procurada pela reportagem, a área técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que pode haver instabilidade momentânea no uso do e-Título em razão do excesso de acessos. Caso o eleitor tenha alguma dificuldade, a orientação é fazer novamente em alguns minutos.
Até as 8h30 deste domingo, cerca de 400 mil eleitores já justificaram ausência pelo aplicativo. Para justificar, é preciso estar fora do domicílio eleitoral, e o aplicativo faz a verificação por georreferenciamento. Além do aplicativo, a Justiça Eleitoral tem ainda o Tira-Dúvidas Eleitoral por WhatsApp que permite consulta a local de votação e outros serviços.
O eleitor também pode entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) pelo telefone 0800 940-0808. O Disque-Eleições 2020 funciona neste domingo (15), das 6h às 18h.
Caso não consiga justificar a ausência na eleição neste domingo (15), o eleitor tem até 14 de janeiro para regularizar a situação.
*Com informações da TV Gazeta

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