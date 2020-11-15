Eleitores enfrentam dificuldades para justificar voto pelo e-Título

A jornalista Caroline Mauri é uma das que enfrentou dificuldades, mas ao final conseguiu finalizar a justificativa on-line. Natural de São Gabriel da Palha, no Norte do Espírito Santo, onde mantém seu local de votação, ela  que está em Vitória a trabalho  conta que continuou tentando desde o início da manhã, reiniciando o aplicativo e mudando sua conexão de internet. Confira o relato:

"Desde quando abriu o horário de votação eu já entrei no aplicativo, para fazer logo cedo, justamente para tentar evitar esse tipo de transtorno, mas não deu tão certo. Eu conseguia fazer o login no e-Título e chegava até a escolher a opção da justificativa on-line, mas logo depois disso ele ficava carregando por um bom tempo e aparecia uma mensagem de erro. Não foi só uma, acho que foram umas três mensagens diferentes, que davam a entender que o sistema estava sobrecarregado. Uma delas também falava sobre reiniciar o app, atualizar meu sistema operacional e conferir minha conexão. Resolvi então sair do wi-fi e tentar pelo 4G. De primeira também não foi, mas continuei lá, atualizando e clicando, e uma hora acho que deu certo na base da insistência mesmo."