Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

e-Título: confira como baixar o aplicativo para usar no dia da votação

Versão digital do título de eleitor para o celular poderá ser usada, nas eleições 2020, como documento de identificação ao votar e para justificar a ausência

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 08:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 08:58
Aplicativo é a versão digital do título de eleitor e tem outras funções
Aplicativo é a versão digital do título de eleitor e tem outras funções Crédito: Reprodução/TSE
Neste domingo (15) será realizado o 1º turno das eleições municipais 2020. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a votação vai contar com uma série de medidas para proteger a saúde de eleitores e mesários e, entre elas, está o uso do e-Título, aplicativo de celular que funciona como uma versão digital do título de eleitor, como forma de identificação e até de justificar a ausência no dia da votação sem precisar sair de casa.
A versão digital já podia ser usada anteriormente, nas eleições de 2018, mas com o distanciamento social para evitar o contágio pelo vírus, a plataforma ganhou ainda mais importância.
Além de registrar todas as informações do título em papel  como número de inscrição e seção de votação  a plataforma também permite que o eleitor confira seu local de votação, justifique a ausência (ou justifique o voto, para usar uma expressão popular) e emita a certidão de quitação eleitoral. Este ano, inclusive, não será obrigatório levar para casa o comprovante de votação, sendo suficiente emitir o certificado pelo aplicativo quando necessário.
Veja abaixo o passo a passo para baixar o e-Título no seu smartphone:

1º PASSO: ABRA A APPLE STORE OU PLAY STORE

O aplicativo está disponível tanto para sistemas Android quanto iOS. Basta entrar na Apple Store ou Play Store e digitar na busca "e-Título." O aplicativo tem um ícone amarelo e azul. Ao clicar no nome, abrirá a página abaixo e é só clicar em "Instalar".
Print da página de instalação do e-Título em um celular Android
Print da página de instalação do e-Título em um celular Android Crédito: Reprodução/PlayStore

2º PASSO: ABRA O APLICATIVO E PREENCHA SEUS DADOS

Quando a instalação terminar, basta abrir o aplicativo. Se for a primeira vez que estiver utilizando a plataforma, o app vai pedir suas informações: nome, data de nascimento, nome da mãe e do pai e um documento de identificação. O eleitor pode optar por digitar o número do título de papel ou usar o número do CPF. 
Tela de informações necessárias para acessar o e-Título
Tela de informações necessárias para acessar o e-Título Crédito: Reprodução/e-Título
O aplicativo também vai pedir que o eleitor crie uma senha de acesso de seis dígitos. É preciso ficar atento e não esquecer a sequência cadastrada. Toda vez que o eleitor for abrir o aplicativo terá que digitar a mesma senha. Também é possível cadastrar o acesso pela digital nos aparelhos de celular em que há essa funcionalidade.

3º PASSO: CONFIRA AS INFORMAÇÕES

Pronto! Já foi criada a versão digital do título. Os eleitores que fizeram o recadastramento biométrico terão a versão digital do título já com foto. Ou seja, poderão apresentar o e-Título como documento de identificação antes de votar. Eleitores que não fizeram a biometria, poderão ter acesso ao aplicativo para as outras funções, mas ainda serão obrigados a apresentar um documento com foto, como o RG.
Ilustração de como o e-título mostra as informações do eleitor
Ilustração de como o e-Título mostra as informações do eleitor Crédito: Reprodução/TSE

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA E EMITIR CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL

Além de servir como documento de identificação para eleitores que fizeram o recadastramento biométrico, o e-Título tem uma série de funções disponíveis para todos os eleitores, mesmo aqueles que não fizeram a biometria. Clicando em "mais opções", que fica no canto direito inferior do aplicativo, o eleitor vai visualizar as opções de emitir a certidão de quitação eleitoral e certidão de nada consta criminal eleitoral, e justificar a ausência do voto de modo on-line, ou seja, sem precisar ir até os locais de votação. 
Print e-Título
Print do que aparece no e-Título ao clicar em "mais opções" Crédito: Reprodução/e-Título
A função de justificar a ausência estará ativa no dia e dentro do prazo de horário de votação, ou seja, no domingo das 7h às 17h. A plataforma vai usar o sistema de georreferenciamento dos celulares para atestar que o eleitor está, de fato, fora de seu domicílio eleitoral.
Caso o motivo da ausência seja outro, como problemas de saúde, por exemplo, a justificativa não será feita no dia da votação. O eleitor terá até 60 dias após o primeiro e o segundo turnos (onde houver) para justificar, e o procedimento poderá ser feito pelo aplicativo. Um campo para anexar arquivos, como laudos médicos, estará disponível. Considerando o 1º turno de domingo, o prazo para justificativas será até o dia 14 de janeiro.

Veja Também

Eleições 2020: saiba como consultar o seu local de votação

O caminho do seu voto: o que ocorre depois que você aperta a tecla confirma

Também é possível usar o aplicativo para funções que não se aplicam à eleição de 2020 como, por exemplo, se inscrever para ser mesário voluntário nos próximos pleitos e verificar a autenticidade de documentos emitidos pela Justiça Eleitoral.

O QUE FAZER EM CASO DE ERRO

Caso o eleitor tenha alguma dificuldade na hora de baixar o aplicativo ou se cadastrar, pode entrar em contato com o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) pelo telefone 0800 940-0808. O Disque-Eleições 2020 vai funcionar no sábado (14), das 8h às 18h, e, no domingo (15), das 6h às 18h.
Para checar o local de votação, a Justiça Eleitoral também disponibilizou uma assistente virtual, a Bel.  Basta clicar neste link e digitar as dúvidas.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Eleições 2020: o que você precisa saber sobre o voto para vereador

Confira o horário de votação nas eleições municipais de 2020

Eleições 2020: veja como será a ordem de votação nas urnas

Eleições 2020: o que você precisa saber antes de votar para prefeito

Raposa Política: se depender das campanhas, eleitores do ES podem dançar e os candidatos também

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas
Cafeicultura une gerações e gera renda para famílias brasileiras
Colheita do café começa com preços em queda
Priscila Castello Branco, Wesley Telles, Julia Rabello e Maria Clara Gueiros
Comédia “Agora É Que São Elas!” lota sessões de teatro em Vitória; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados