Eleições 2020: saiba como consultar o seu local de votação

TRE prepara urnas eletrônicas de eleição de 2020: não há tantas assim em uma só seção eleitoral, mas elas são distribuídas nos locais de votação Crédito: Carlos Alberto Silva

No dia 15 de novembro, os eleitores escolheram prefeitos e vereadores das cidades do país. No segundo turno, em 29 de novembro, decidem os futuros prefeitos em alguns municípios, com mais de 200 mil eleitores e nos quais nenhum candidato alcançou mais de 50% dos votos. Esses, que voltam às urnas, sabem como consultar o local de votação?

A pergunta pode ser facilmente respondida. Atualmente, existem algumas ferramentas disponíveis ao eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza no site oficial da Corte uma página em que é possível realizar a consulta . Para isso, basta a pessoa informar nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

Android. Além do site, o eleitor pode encontrar informações sobre as eleições no aplicativo e-Título. Lançado em 2017 pelo TSE, a ferramenta é uma versão digital do título de eleitor. Mais que um documento, nele o cidadão pode conferir o local de votação, justificar eventual ausência, emitir certidão de quitação eleitoral e outros. O aplicativo pode ser instalado em qualquer aparelho com os sistemas operacionais iOS

VEJA COMO CONSULTAR

SITE DO TSE INDICA ZONA, SEÇÃO E O LOCAL DE VOTAÇÃO

Veja abaixo o passo a passo: O eleitor que deseja saber o local de votação deve acessar a página oficial do TSE em www.tse.jus.br. Na lateral direita do site, é possível conferir uma aba chamada local de votação. Ao clicar nela, aparece para o usuário uma caixa solicitando nome completo, nome da mãe e data de nascimento do eleitor. Após o preenchimento, o site gera outra página com o número do título e indica zona, seção e o local de votação.

Resultado Na lateral direita do site, é possível conferir uma aba chamada local de votação. Clique na aba. Na nova janela, insira o nome completo, nome da mãe e a sua data de nascimento. Após o preenchimento, o site gera outra página com o número do título e indica zona, seção e o local de votação

E-TÍTULO

Lançado em 2017 pelo TSE, o aplicativo e-Título é uma versão digital do título de eleitor. Ele permite o acesso às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral e é uma alternativa ao documento impresso. Além disso, pelo e-Título é possível consultar a zona e a seção eleitoral, justificar a ausência no dia da votação, se estiver fora da cidade , emitir certidão de quitação eleitoral, realizar cadastro como mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e emitir guias de pagamentos.

Veja abaixo: O aplicativo está disponível gratuitamente para todos os dispositivos móveis e pode ser encontrado na Play Store (para Android) ou na Apple Store (iOS) . Após a instalação, o usuário deverá fornecer o número do CPF e assim ter acesso a todos os serviços do aplicativo.

Aplicativo e-Título Crédito: Reprodução/Internet

Aplicativo e-Título Crédito: Reprodução/Internet

No dia da eleição, o e-Título pode ser apresentado como documento oficial para votar, caso o eleitor já tenha realizado o cadastro biométrico. Isso porque, recentemente, o aplicativo foi atualizado e agora passa a mostrar a foto do eleitor que tenha a biometria. Eleitores que ainda não possuem o cadastro (biométrico), precisam apresentar junto com o título digital um documento oficial com foto, como a identidade ou a carteira de trabalho.

BEL (ASSISTENTE VIRTUAL)

Para as eleições municipais deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) criou um programa de computador que simula conversas entre pessoas e funciona como uma assistente virtual, para tirar dúvidas. Batizada de Bel (Bot Eleitoral), a assistente foi treinada para responder às perguntas mais comuns dos eleitores durante as eleições como data e local de votação.

A assistente pode ser acessada a partir de qualquer dispositivo e está disponível no endereço bel.tre-es.jus.br . Ao entrar na página, o usuário poderá iniciar uma conversa e esclarecer dúvidas sobre como justificar o voto, conferir datas e horários da eleição, confirmar o número do título de eleitor, checar o local de votação e outras.

O bate-papo com a assistente virtual pode ser feito tanto por texto, quanto por comando de voz, o que garante a acessibilidade de Pessoas com Deficiência (PCDs) às informações das eleições. Veja abaixo:

Bel, assistente virtual do TRE: você escreve mensagens para ela, como se fosse no WhatsApp. E ela responde Crédito: Reprodução/Internet

Você pode perguntar à Bel, por exemplo, "qual o dia da eleição?". E ela responde automaticamente, também em texto"qual Crédito: Reprodução/Internet

Da mesma forma, você pode perguntar "qual o meu local de votação?". Ela vai te pedir alguns dados pessoais e, depois, vai responder. Manda até um mapinha Crédito: Reprodução/Internet

WHATSAPP DO TRE-ES

Outra ferramenta desenvolvida pelo TRE-ES para facilitar o acesso dos eleitores capixabas às informações sobre eleições é o canal de respostas automáticas disponível no WhatsApp. Para tirar qualquer dúvida ou fazer denúncias, basta o eleitor adicionar o número (27) 2121-8403 à lista de contatos e iniciar a conversa.

Pelo número de WhatsApp disponibilizado é possível descobrir o calendário eleitoral, se informar sobre como solicitar a segunda via do título, conferir dados e pesquisas eleitorais, consultar o local de votação, realizar denúncias sobre propaganda eleitoral irregular, e outras. Veja abaixo:

WhatsApp TRE-ES: informações oficiais sobre as Eleições 2020 disponíveis Crédito: Reprodução/Internet

E-MAIL

O eleitor poderá ainda solicitar qualquer informação enviando um e-mail para os cartórios eleitorais. A lista completa com o endereço de e-mail dos cartórios pode ser encontrada em www.tre-es.jus.br/o-tre/cartorios

Devido à pandemia do novo coronavírus e das recomendações das autoridades em saúde, o atendimento presencial nos cartórios eleitorais está suspenso. Seguindo os protocolos, o atendimento por telefone também não está sendo realizado.

Qualquer dúvida ou informação que o eleitor necessitar sobre as eleições ou a situação de regularidade na Justiça Eleitoral o esclarecimento deverá ser solicitado exclusivamente pela internet. Segundo o TRE-ES, o tempo de resposta varia de acordo com a demanda e da complexidade da questão.