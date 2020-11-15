'Da Vila ao Espírito Santo': podcasts com as histórias das 78 cidades do Estado

Os 78 episódios do podcast "Da Vila ao Espírito Santo", que contam a história de cada uma das cidades do Estado, já estão no ar. Disponíveis nas principais plataformas de áudio, os programas contêm informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades dos municípios.
Os episódios foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições 2020, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor as suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolherem os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer, Caíque Verli e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva.
- EPISÓDIOS DAS CIDADES DA GRANDE VITÓRIA
Confira as trajetórias das cidades de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Guarapari e Fundão.
- EPISÓDIOS DAS CIDADES DA REGIÃO SUL
Neste link, estão os episódios dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Castelo, Alegre, Anchieta, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Guaçuí, Ibatiba, Ibitirama, Irupi, Iúna, Jerônimo Monteiro, Muniz Freire, Apiacá, Atílio Vivácqua, Bom Jesus do Norte, Iconha, Mimoso do Sul, Muqui, Piúma, Rio Novo do Sul e São José do Calçado.
- EPISÓDIOS DAS CIDADES DA REGIÃO SERRANA
Ouça os episódios dos seguintes municípios: Domingos Martins, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá, Itaguaçu, Itarana, Afonso Cláudio, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Alfredo Chaves, Brejetuba, Conceição do Castelo e Marechal Floriano.
- EPISÓDIOS DAS CIDADES DA REGIÃO NORTE
Aqui estão os programas das cidades de Aracruz, Conceição da Barra, Linhares, São Mateus, João Neiva, Pedro Canário, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo, Ibiraçu, Rio Bananal, Sooretama e Laranja da Terra.
- EPISÓDIOS DAS CIDADES DA REGIÃO NOROESTE
Neste link, você pode escutar os episódios de Colatina, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Nova Venécia, São Gabriel da Palha, Água Doce do Norte, Vila Pavão, Boa Esperança, Águia Branca, Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Mantenópolis, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Roque do Canaã e Vila Valério.