"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades do Norte do Estado

As cidades da Região Norte já estão com seus episódios liberados no podcast "Da Vila ao Espírito Santo", disponíveis nas principais plataformas de áudio. As regiões Serrana, Sul e Grande Vitória também estão prontas para serem ouvidas. Todos os 78 municípios do Estado terão um programa próprio, com informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades.
Os municípios que entraram no ar nesta quinta-feira (12) são: Aracruz, Conceição da Barra, Linhares, São Mateus, João Neiva, Pedro Canário, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pinheiros, Ponto Belo, Ibiraçu, Rio Bananal, Sooretama e Laranja da Terra. Escute os áudios abaixo.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições 2020, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.
OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE AS CIDADES DA REGIÃO NORTE DO ES:
- ARACRUZ
- CONCEIÇÃO DA BARRA
- LINHARES
- SÃO MATEUS
- JOÃO NEIVA
- JAGUARÉ
- MONTANHA
- MUCURICI
- PINHEIROS
- PONTO BELO
- IBIRAÇU
- RIO BANANAL
- SOORETAMA
- LARANJA DA TERRA
- PEDRO CANÁRIO
ONDE ESCUTAR OS PODCASTS
Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes.
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva.