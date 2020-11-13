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"Da Vila ao Espírito Santo": as histórias das cidades do Norte do Estado

Estão no ar os episódios das cidades que ficam no Norte capixaba. Os programas contam a trajetória dos municípios desde a fundação até os detalhes e curiosidades da economia e da política. Ouça aqui

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 21:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 21:57
Cidades do interior do Norte do Estado foram as últimas a se desenvolverem
Cidades do interior do Norte do Estado foram as últimas a se desenvolverem Crédito: Arte - Inglid Teixeira
As cidades da Região Norte já estão com seus episódios liberados no podcast "Da Vila ao Espírito Santo", disponíveis nas principais plataformas de áudio. As regiões SerranaSul e Grande Vitória também estão prontas para serem ouvidas. Todos os 78 municípios do Estado terão um programa próprio, com informações sobre a fundação, os fatos marcantes, o desenvolvimento econômico, os principais grupos políticos e outras curiosidades.
> Da Vila ao Espírito Santo: confira aqui todos os episódios da série de podcasts que conta a história dos 78 municípios capixabas.
Os municípios que entraram no ar nesta quinta-feira (12) são: AracruzConceição da BarraLinharesSão MateusJoão NeivaPedro CanárioJaguaréMontanhaMucuriciPinheirosPonto Belo, IbiraçuRio BananalSooretama e Laranja da TerraEscute os áudios abaixo.
Os programas foram produzidos com a consulta a historiadores, lideranças políticas, moradores, arquivos públicos estaduais e municipais, pesquisas publicadas por universidades do país, além de reportagens do acervo do jornal A Gazeta e da TV Gazeta.
O objetivo dos episódios, divulgados nesta reta final das eleições 2020, é auxiliar os moradores capixabas a recordarem e a entenderem melhor suas cidades, para que esse conhecimento possa ajudá-los na hora de escolher os representantes nos municípios do Espírito Santo pelos próximos quatro anos.

OUÇA OS EPISÓDIOS SOBRE  AS CIDADES DA REGIÃO NORTE DO ES:

  • ARACRUZ
  • CONCEIÇÃO DA BARRA
  • LINHARES
  • SÃO MATEUS
  • JOÃO NEIVA
  • JAGUARÉ
  • MONTANHA
  • MUCURICI
  • PINHEIROS
  • PONTO BELO
  • IBIRAÇU
  • RIO BANANAL
  • SOORETAMA
  • LARANJA DA TERRA
  • PEDRO CANÁRIO

ONDE ESCUTAR OS PODCASTS

Além do site de A Gazeta, os podcasts também estão disponíveis nas principais plataformas de áudio: Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Amazon Music. Com esse formato, é possível ouvir os programas no horário e no local mais convenientes. 
A série "Da Vila ao Espírito Santo" tem reportagem e roteiro de Rafael Silva e Geraldo Campos Jr.; produção de Viviane Maciel; trabalhos técnicos e sonoplastia de Leandro Rodrigues; locução de Letícia Gonçalves, José Carlos Schaeffer e Fábio Botacin; edição de conteúdo de Gabriela Martins; edição de conteúdo e coordenação de Samanta Nogueira; e direção-geral de Elaine Silva. 

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