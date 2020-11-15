Espírito Santo não terá Lei Seca durante as eleições municipais de 2020

Comércio de bebidas liberado no dia da eleição municipal de 2020 Crédito: Fernando Madeira

O comércio de bebidas alcoólicas não será proibido durante o horário de votação neste domingo (15), na eleição municipal de 2020, no Espírito Santo . A medida foi adotada pela última vez em algumas cidades do Estado em 2012 e, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), não há vedação desta vez. A Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) também informou que não há nenhuma determinação nesse sentido por parte do governo.

Apesar da liberação para a venda de bebidas, não será permitido que eleitores embriagados entrem nas seções eleitorais. Caberá aos presidentes de cada seção, que exercem poder de polícia no dia da eleição, adotar as medidas necessárias. Eles podem acionar a Polícia Militar. Cabe ressaltar que dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas continua proibido.

COMO DENUNCIAR?

Denúncias de irregularidades e crimes eleitorais podem ser feitas pelo aplicativo Pardal , criado pela Justiça Eleitoral, ou encaminhadas diretamente ao Ministério Público.

No dia da votação, os juízes eleitorais e os presidentes de seção podem tomar as providências necessárias para cessar qualquer irregularidade e inibir práticas ilegais dos candidatos e dos eleitores.

HORÁRIO DE VOTAÇÃO

APURAÇÃO