TRE-ES não vai instalar telão de resultado das eleições

Este ano não vai ser igual àqueles que passaram, pelo menos em se tratando de apuração das eleições. É que, por causa da pandemia de Covid-19
, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) resolveu não instalar o tradicional painel de resultados das Eleições 2020
em frente à sua sede, na Enseada do Suá, neste domingo (15).
A medida foi adotada para evitar a aglomeração de candidatos e eleitores e segue os termos de uma resolução, do próprio TRE-ES, que obriga a adoção de medidas sanitárias editadas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
para prevenção do contágio do novo coronavírus.
Além disso, eleitor, assessores e candidatos podem acompanhar toda a apuração pela internet por dois aplicativos: “Boletim de Mão” e “Resultados”. Ambos estão disponíveis nas plataformas Android e iOS e são gratuitos.