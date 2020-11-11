Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

TRE-ES não vai instalar telão de resultado das eleições

Por causa da pandemia, medida foi adotada para evitar a aglomeração de candidatos e eleitores na frente da sede do Tribunal

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:06

Públicado em 

11 nov 2020 às 14:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aplicativo da Justiça Eleitoral por onde se pode acompanhar a apuração das eleições 2020
Aplicativo da Justiça Eleitoral para acompanhar a apuração das eleições 2020 Crédito: Reprodução da internet
Este ano não vai ser igual àqueles que passaram, pelo menos em se tratando de apuração das eleições. É que, por causa da pandemia de Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) resolveu não instalar o tradicional painel de resultados das Eleições 2020 em frente à sua sede, na Enseada do Suá, neste domingo (15).
TRE-ES não vai instalar telão de resultado das eleições
A medida foi adotada para evitar a aglomeração de candidatos e eleitores e segue os termos de uma resolução, do próprio TRE-ES, que obriga a adoção de medidas sanitárias editadas pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) para prevenção do contágio do novo coronavírus.

Veja Também

181 agora tem espaço exclusivo para denúncias de crimes eleitorais no ES

Além disso, eleitor, assessores e candidatos podem acompanhar toda a apuração pela internet por dois aplicativos: “Boletim de Mão” e “Resultados”. Ambos estão disponíveis nas plataformas Android e iOS e são gratuitos.

Veja Também

TRE-ES cria cartilha para orientar os policiais nas eleições

Tem dúvidas sobre a eleição? Pergunte à Bel, o robô virtual do TRE-ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Direito Enseada do Suá Eleições 2020 TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O tiro necessário: entre a lei e a sobrevivência do Estado
A Elegância de Honrar a Própria Origem
A Elegância de Honrar a Própria Origem
Domingo de sol e praias lotadas na pandemia
Domingo de sol forte em todo o ES com calor de até 35ºC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados