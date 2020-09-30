Tem dúvidas sobre a eleição? Pergunte à Bel, o robô virtual do TRE-ES

Bel usa inteligência artificial para reconhecer comandos de voz e adequar as respostas às dúvidas dos eleitores Crédito: Divulgação TRE-ES

Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) desenvolveu uma assistente virtual (chatbot) que auxiliará os eleitores na resolução das principais dúvidas durante o processo eleitoral. O programa, apelidado de Bel (Bot ELeitoral), foi desenvolvido para utilização nos celulares Android e iOS, bem como em computadores e notebooks.

Bel está sendo treinada para responder às perguntas mais comuns dos eleitores. Por exemplo, a assistente virtual irá esclarecer dúvidas sobre a regularidade da situação do eleitor, o número da inscrição eleitoral, o local de votação, os procedimentos de segurança do processo eleitoral e informações sobre voto em trânsito.

Todas as perguntas serão prontamente respondidas por Bel, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial do TRE-ES.

Nas versões para celulares Android e quando utilizados computadores com o navegador Google Chrome, a assistente virtual aceitará comandos de voz. Assim, os eleitores poderão perguntar usando a própria voz, e as respostas serão dadas também oralmente pela Bel.

A assistente virtual faz mais do que simplesmente responder a perguntas. Por exemplo, quando indagada sobre onde o eleitor vota, Bel disponibilizará a localização por meio de GPS para facilitar o deslocamento de quem fez o questionamento. E, caso o eleitor queira, Bel poderá abrir o mapa para mostrar o caminho até o local de votação.

Além de facilitar a vida do eleitor, o TRE-ES espera que a assistente virtual traga mais economia de recursos e aumento de eficiência e de produtividade no Tribunal. Para as eleições, por exemplo, o Tribunal não precisará mais contratar call centers para tirar as dúvidas dos eleitores.

Bel ainda está aprendendo. Ela usa inteligência artificial para reconhecer comandos de voz e para adequar as respostas às dúvidas dos eleitores. Até o final de outubro, a assistente virtual - que já é completamente funcional - estará pronta para responder a todas as perguntas que lhe forem feitas.

Os eleitores podem conversar com Bel pelo endereço https://bel.tre-es.jus.br/ e interagir com a assistente virtual.