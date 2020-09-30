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Leonel Ximenes

Tem dúvidas sobre a eleição? Pergunte à Bel, o robô virtual do TRE-ES

Assistente virtual vai funcionar em celulares Android e iOS,  em computadores e notebooks

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bel usa inteligência artificial para reconhecer comandos de voz e para adequar as respostas às dúvidas dos eleitores
Bel usa inteligência artificial para reconhecer comandos de voz e adequar as respostas às dúvidas dos eleitores Crédito: Divulgação TRE-ES
Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) desenvolveu uma assistente virtual (chatbot) que auxiliará os eleitores na resolução das principais dúvidas durante o processo eleitoral. O programa, apelidado de Bel (Bot ELeitoral), foi desenvolvido para utilização nos celulares Android e iOS, bem como em computadores e notebooks.
Bel está sendo treinada para responder às perguntas mais comuns dos eleitores. Por exemplo, a assistente virtual irá esclarecer dúvidas sobre a regularidade da situação do eleitor, o número da inscrição eleitoral, o local de votação, os procedimentos de segurança do processo eleitoral e informações sobre voto em trânsito.
Todas as perguntas serão prontamente respondidas por Bel, desenvolvida pelo Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial do TRE-ES.

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Nas versões para celulares Android e quando utilizados computadores com o navegador Google Chrome, a assistente virtual aceitará comandos de voz. Assim, os eleitores poderão perguntar usando a própria voz, e as respostas serão dadas também oralmente pela Bel.
A assistente virtual faz mais do que simplesmente responder a perguntas. Por exemplo, quando indagada sobre onde o eleitor vota, Bel disponibilizará a localização por meio de GPS para facilitar o deslocamento de quem fez o questionamento. E, caso o eleitor queira, Bel poderá abrir o mapa para mostrar o caminho até o local de votação.
Além de facilitar a vida do eleitor, o TRE-ES espera que a assistente virtual traga mais economia de recursos e aumento de eficiência e de produtividade no Tribunal. Para as eleições, por exemplo, o Tribunal não precisará mais contratar call centers para tirar as dúvidas dos eleitores.

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Bel ainda está aprendendo. Ela usa inteligência artificial para reconhecer comandos de voz e para adequar as respostas às dúvidas dos eleitores. Até o final de outubro, a assistente virtual - que já é completamente funcional - estará pronta para responder a todas as perguntas que lhe forem feitas.
Os eleitores podem conversar com Bel pelo endereço https://bel.tre-es.jus.br/ e interagir com a assistente virtual.
Bel é o segundo projeto desenvolvido pelo Laboratório de Inovação e Inteligência Artificial do TRE-ES. O primeiro é o JustificaES, aplicativo para justificar o voto.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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