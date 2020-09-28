“Lula” ganha de “Bolsonaro” por 9 a 4 na eleição para vereador no ES

Uma disputa particular entre Lula e Bolsonaro na eleição para vereador no ES Crédito: Divulgação

Pelo menos no nome, Lula está levando a vantagem sobre Bolsonaro na eleição para as 78 Câmaras de Vereadores no Espírito Santo. Segundo a relação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão concorrendo nove candidatos com o nome “Lula” e quatro com o nome “Bolsonaro”.

Alguns fatos curiosos envolvem os dois maiores protagonistas da política brasileira da atualidade. Dos quatro Bolsonaros, dois estão disputando em Ibatiba, na Região Serrana do Estado: Erlon Bolsonaro (Republicanos) e Ronei Duque Bolsonaro (Cidadania), cujo nome de batismo é Ronei Duque de Oliveira.

Os outros dois candidatos com o nome do presidente da República estão em Marechal Floiano (Josimar Bolsonaro, do PRTB) e Serra (Adriana Rabelo do Bolsonaro, do PSL). Adriana, por sinal, é a única candidata com o nome do presidente.

Embora o nome Lula lidere com mais que o dobro do nome do rival de direita, apenas um petista carrega o nome do ex-presidente da República: é Mikail Lula Coser, candidato a uma vaga na Câmara de Vitória.

O nome Lula, por sinal, é carregado por candidatos de todas as vertentes políticas e ideológicas, inclusive os de direita Tem Tião Lula em Águia Branca (PSD); Lula (desse jeito, purinho) em Aracruz (DC); Lula Jacques, pelo PP em Atílio Vivácqua; Luza Cozer pelo Republicanos em Barra de São Francisco e Lula (outro purinho) do Patriota em Piúma.

Eternos rivais do PT, até os tucanos têm um Lula pra chamar de seu: é Zé do Lula, que concorre em Nova Venécia. Mais à esquerda, o líder petista inspira dois candidatos a vereador: Lula do Severo, em Ecoporanga (PSB) e Lula Reciclagem, que disputa uma vaga pelo PSOL em São Gabriel da Palha.