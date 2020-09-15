TRE-ES economiza R$ 132 mil com novo modelo de convocação de mesários

Em todas as eleições, a convocação era feita por meio dos Correios
, em uma "remessa local com comprovante de entrega", tipo de serviço disponibilizado para cada cartório eleitoral e que comprovava que os mesários e colaboradores tivessem de fato recebido o chamamento da Justiça Eleitoral. Em 2018, o custo do serviço foi de R$ 132.324,00.
Para evitar o envio de documentos que pudessem transmitir eventualmente o coronavírus, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-ES, em conjunto com a comissão de mesários do Tribunal, desenvolveu uma forma de convocação por e-mails e SMS. Cada convocado recebeu um número de validação, que era certificado no site do órgão.
As cartas ainda são utilizadas em alguns municípios do interior do Estado, mas em pequeno número. Os cartórios eleitorais dispõem do serviço de "cartas simples" para convocar os eleitores em localidades com sinal instável de internet.