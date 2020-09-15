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Leonel Ximenes

TRE-ES economiza R$ 132 mil com novo modelo de convocação de mesários

Pare evitar a disseminação do coronavírus, Tribunal fez a convocação por meio digital, e não pelo impresso, como acontecia

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

15 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mesário na eleição: precaução contra a pandemia de Covid-19
Mesário na eleição: precaução contra a pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação
Os protocolos sanitários adotados para evitar a disseminação do novo coronavírus possibilitaram ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) economizar pelo de R$ 132 mil com a convocação dos 45 mil mesários que deverão trabalhar nas eleições que serão realizadas em novembro próximo.
Em todas as eleições, a convocação era feita por meio dos Correios, em uma "remessa local com comprovante de entrega", tipo de serviço disponibilizado para cada cartório eleitoral e que comprovava que os mesários e colaboradores tivessem de fato recebido o chamamento da Justiça Eleitoral. Em 2018, o custo do serviço foi de R$ 132.324,00.
Para evitar o envio de documentos que pudessem transmitir eventualmente o coronavírus, a Secretaria de Tecnologia da Informação do TRE-ES, em conjunto com a comissão de mesários do Tribunal, desenvolveu uma forma de convocação por e-mails e SMS. Cada convocado recebeu um número de validação, que era certificado no site do órgão.

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As cartas ainda são utilizadas em alguns municípios do interior do Estado, mas em pequeno número. Os cartórios eleitorais dispõem do serviço de "cartas simples" para convocar os eleitores em localidades com sinal instável de internet.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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