181 agora tem espaço exclusivo para denúncias de crimes eleitorais no ES

O eleitor no Espírito Santo agora tem mais um espaço para denunciar crimes eleitorais. Com garantia de total anonimato, a Gerência do Disque-Denúncia 181 criou, em seu site, um ícone específico e já direcionado para esse tipo de infração.
Acessando o portal https://disquedenuncia181.es.gov.br/, logo abaixo do ícone de “Corrupção”, o cidadão encontra o item “Crime Eleitoral”, com a imagem de uma urna. Para fazer a denúncia, basta seguir o passo a passo intuitivo e concluir o envio da informação.
Os analistas do 181 recebem as informações do cidadão e as repassam aos órgãos responsáveis por apurar as práticas eleitorais proibidas por lei, sejam elas municipais, estaduais ou federal.
Toda a equipe do 181 estará de prontidão no próximo domingo (15), no horário de votação (7h às 17h), para receber denúncias de irregularidades. Esta é a primeira vez que o portal disponibiliza o canal exclusivo para esse tipo de denúncia.
As informações estarão integradas com o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), que já está em início de atividade na Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp). O ícone estará ativo até a data da posse dos eleitos, em janeiro de 2021.