Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

181 agora tem espaço exclusivo para denúncias de crimes eleitorais no ES

Disque-Denúncia estará recebendo notificações também no dia da eleição e até a posse dos eleitos, em janeiro de 2012

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

11 nov 2020 às 04:00

Colunista

O espaço para denúncia de crimes eleitorais no 181 Disque-Denúncia
O espaço para denúncia de crimes eleitorais no 181 Disque-Denúncia Crédito: Reprodução da internet
O eleitor no Espírito Santo agora tem mais um espaço para denunciar crimes eleitorais. Com garantia de total anonimato, a Gerência do Disque-Denúncia 181 criou, em seu site, um ícone específico e já direcionado para esse tipo de infração.
Acessando o portal https://disquedenuncia181.es.gov.br/, logo abaixo do ícone de “Corrupção”, o cidadão encontra o item “Crime Eleitoral”, com a imagem de uma urna. Para fazer a denúncia, basta seguir o passo a passo intuitivo e concluir o envio da informação.
Os analistas do 181 recebem as informações do cidadão e as repassam aos órgãos responsáveis por apurar as práticas eleitorais proibidas por lei, sejam elas municipais, estaduais ou federal.
Toda a equipe do 181 estará de prontidão no próximo domingo (15), no horário de votação (7h às 17h), para receber denúncias de irregularidades. Esta é a primeira vez que o portal disponibiliza o canal exclusivo para esse tipo de denúncia.
As informações estarão integradas com o Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICC-E), que já está em início de atividade na Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp). O ícone estará ativo até a data da posse dos eleitos, em janeiro de 2021.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Tópicos Relacionados

Sesp Eleições 2020 TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile
Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados