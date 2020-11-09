TRE-ES cria cartilha para orientar os policiais nas eleições

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) criou uma cartilha com orientações sobre as Eleições 2020 para os policiais que trabalham no Estado. O material foi entregue às Polícias Civil, Militar e Federal. O anúncio sobre esse compilado foi feito durante a reunião da Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) e realizada na manhã desta segunda-feira (9).
A cartilha é didática e mostra o que é proibido e o que é permitido no dia das eleições, além do que pode ser feito na véspera do pleito. Consta ainda no material uma padronização das ações a serem feitas pelas autoridades policiais, lembrando que delitos menores, com pena de até dois anos, vão para a lavratura de termos circunstanciados e os com pena superior a dois anos terão o auto de prisão em flagrante.
A cartilha ainda orienta que seja evitado o uso de algemas em caso de crimes eleitorais
, salvo nos casos de resistência, receio concreto de fuga e perigo à integridade física, própria ou alheia.
De acordo com o diretor-geral do TRE-ES, Alvimar Dias Nascimento, foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp)
uma cartilha de bolso, que passou por uma apreciação dos policiais: “Estão lá presentes os crimes mais comuns. Os crimes que estão sujeitos a termos circunstanciados. É um trabalho de contribuição do Tribunal para as polícias”. O diretor-geral destacou o trabalho do Núcleo de Combate aos Crimes e à Corrupção Eleitoral (Nucoe), composto por integrantes das forças de segurança do Estado e de servidores da Justiça Eleitoral.
Além disso, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, desde cinco dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo conduto. Isso está previsto no artigo 236 do Código Eleitoral.