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Resultado das eleições 2020

Confira no mapa do ES: 73 municípios têm prefeitos eleitos e 4 seguem para segundo turno

Ao todo, 73 prefeitos foram eleitos neste domingo (15). Em quatro cidades  todas na Grande Vitória  o pleito será decidido no segundo turno, que acontece no dia 29 de novembro. Em Boa Esperança, resultado está sub judice
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 nov 2020 às 11:49

Publicado em 16 de Novembro de 2020 às 11:49

Veja no mapa como ficaram as eleições para prefeito em todo o ES
Veja no mapa como ficaram as eleições para prefeito em todo o ES Crédito: A Gazeta
Dos 78 municípios do Espírito Santo, 73 elegeram neste domingo (15) seus prefeitos pelos próximos quatro anos. Na Grande Vitória, as quatro maiores cidades  VitóriaVila VelhaSerra Cariacica  vão ter segundo turno. 
A segunda etapa da eleição acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos obtém mais de 50% dos votos válidos na primeira votação. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro.
Já Boa Esperança terá que esperar para saber quem é o prefeito da cidade. O candidato mais votado, Romualdo Milanese (Solidariedade), teve a candidatura indeferida, mas recorre da decisão. Como ainda não há decisão da Justiça Eleitoral, o resultado da eleição não foi homologado. 
Para conferir os candidatos eleitos e aqueles que vão disputar o segundo turno, clique em cada um dos municípios no mapa abaixo:

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