Confira no mapa do ES: 73 municípios têm prefeitos eleitos e 4 seguem para segundo turno

Dos 78 municípios do Espírito Santo, 73 elegeram neste domingo (15) seus prefeitos pelos próximos quatro anos. Na Grande Vitória, as quatro maiores cidades Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica vão ter segundo turno.
A segunda etapa da eleição acontece em cidades com mais de 200 mil eleitores, quando nenhum dos candidatos obtém mais de 50% dos votos válidos na primeira votação. Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro.
Já Boa Esperança terá que esperar para saber quem é o prefeito da cidade. O candidato mais votado, Romualdo Milanese (Solidariedade), teve a candidatura indeferida, mas recorre da decisão. Como ainda não há decisão da Justiça Eleitoral, o resultado da eleição não foi homologado.
Para conferir os candidatos eleitos e aqueles que vão disputar o segundo turno, clique em cada um dos municípios no mapa abaixo: