Pazolini e João Coser vão para o segundo turno em Vitória

Lorenzo Pazolini chegou ao seu local de votação, a Faculdade de Direito de Vitória, no bairro Santa Lúcia, por volta das 10h10. Usando máscara, o candidato estava acompanhado de sua vice, capitã Estefane (Republicanos). Ele afirmou ter certeza que iria para o segundo turno devido à repercussão de sua campanha, o tratamento recebido nas ruas e por sua candidatura representar o sentimento de mudança.

Candidato a prefeito de Vitória pelo PT, João Coser votou na Escola Municipal Otto Edwald Júnior, no bairro Itararé, às 9h15. O ex-prefeito de Vitória, que tenta voltar ao cargo, disse que estava confiante em sua ida ao segundo turno. "Estou confiante e grato a Deus, às pessoas que me acolheram, à Jackeline, muito feliz com a caminhada que tivemos até agora. Esperamos passar para o segundo e trabalhar um debate de projeto para a cidade nos próximos quatro anos", comentou o candidato, após cumprimentar os eleitores.