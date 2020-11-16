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Eleições 2020

Pazolini e João Coser vão para o segundo turno em Vitória

Candidato do Republicanos e ex-prefeito de Vitória foram os mais votados. Diferença entre Coser e o terceiro colocado, Gandini, foi de menos de um ponto percentual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 23:52

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 23:52

Eleição 2020 - Vencedor Vitoria - Delegado Pazolini e João Coser
Delegado Pazolini e João Coser se enfrentam nas urnas no próximo dia 29 Crédito: Facebook dos candidatos/Arte Geraldo Neto
Os candidatos Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT) vão decidir no segundo turno a eleição para prefeito de Vitória. Com 100% das urnas apuradas, Pazolini teve 53.014 votos, o equivalente a 30,95% dos votos válidos (excluindo brancos e nulos), e Coser teve 37.373 votos, o que corresponde a 21,82% dos votos válidos. Os dois agora vão para o confronto direto, marcado para o próximo dia 29.
O terceiro colocado é Gandini (Cidadania), com 21,12% dos votos válidos. Em seguida, ficaram Capitão Assumção (Patriota), com 7,22%; Mazinho (PSD), com 6,65%; Neuzinha (PSDB), com 4,61%; Sérgio Sá (PSB), com 4,15%, e Coronel Nylton (Novo), com 1,68%.
Seis candidatos não alcançaram nem 1% dos votos válidos: Gilbertinho Campos (PSOL), Halpher Luiggi (PL), Namy Chequer (PCdoB), Fabio Louzada (MDB), Raphael Furtado (PSTU) e Eron Domingos (PRTB). (Veja o resultado total abaixo)
Pazolini, o primeiro colocado, começou a campanha em terceiro lugar, de acordo com pesquisas realizadas pelo Ibope, mas ultrapassou Coser e Gandini na reta final. Na véspera da eleição, os três se encontravam empatados tecnicamente, indicando que viria uma eleição apertada.

RESULTADO DA ELEIÇÃO EM VITÓRIA

  • Delegado Pazolini (Republicanos): 30,95%
  • João Coser (PT): 21,82%
  • Gandini (Cidadania): 21,12%
  • Capitão Assumção (Patriota): 7,22%
  • Mazinho (PSD): 6,65%
  • Neuzinha (PSDB): 4,61%
  • Sérgio Sá (PSB): 4,15%
  • Coronel Nylton (Novo): 1,68%
  • Gilbertinho Campos (PSOL): 0,82%
  • Halpher Luiggi (PL): 0,58%
  • Namy Chequer (PCdoB): 0,26%
  • Fabio Louzada (MDB): 0,08%
  • Raphael Furtado (PSTU): 0,04%
  • Eron Domingos (PRTB): 0,03%
  • Brancos: 4,08%
  • Nulos: 4,54%
Na Capital, 187.470 eleitores compareceram às urnas, e outros 63.994 não votaram, o que significou 25,45% abstenção.

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CANDIDATOS VOTARAM PELA MANHÃ

Lorenzo Pazolini chegou ao seu local de votação, a Faculdade de Direito de Vitória, no bairro Santa Lúcia, por volta das 10h10. Usando máscara, o candidato estava acompanhado de sua vice, capitã Estefane (Republicanos). Ele afirmou ter certeza que iria para o segundo turno devido à repercussão de sua campanha, o tratamento recebido nas ruas e por sua candidatura representar o sentimento de mudança.
Candidato a prefeito de Vitória pelo PT, João Coser votou na Escola Municipal Otto Edwald Júnior, no bairro Itararé, às 9h15. O ex-prefeito de Vitória, que tenta voltar ao cargo, disse que estava confiante em sua ida ao segundo turno. "Estou confiante e grato a Deus, às pessoas que me acolheram, à Jackeline, muito feliz com a caminhada que tivemos até agora. Esperamos passar para o segundo e trabalhar um debate de projeto para a cidade nos próximos quatro anos", comentou o candidato, após cumprimentar os eleitores.

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