Bairro Jardim Camburi, em Vitória, concentra o maior número de eleitores na Capital Crédito: Ricardo Medeiros

É verdade que o sistema de votação no Brasil é bem diferente do americano, mas há características no eleitorado que atraem a atenção dos candidatos na hora de pedir voto.

Your browser does not support the audio element. Os bairros decisivos na votação para prefeito na Grande Vitória

Bairros com grande população, problemas estruturais bem evidentes e com lideranças fragmentadas, ou sem uma liderança forte, são alvo das campanhas nesta reta final, analisa o historiador Rafael Simões.

A Gazeta mapeou as regiões mais cobiçadas pelos candidatos a prefeito nas quatro principais cidades da Com ajuda de especialistas,mapeou as regiões mais cobiçadas pelos candidatos a prefeito nas quatro principais cidades da Grande Vitória. São locais que se destacam por questões demográficas e econômicas, ou porque os eleitores podem variar a escolha nas urnas, isto é, não são redutos eleitorais de nenhum concorrente.

VITÓRIA

Jardim Camburi

Bairro mais populoso de Vitória, Jardim Camburi concentra o maior número de eleitores da Capital: são 33.969, de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). Por causa disso, é considerada uma região chave na disputa, onde os candidatos têm concentrado as campanhas nesta última semana.

Jardim Camburi é reduto eleitoral do deputado estadual e candidato a prefeito Fabrício Gandini (Cidadania). O bairro de classe média/alta deu a ele uma vaga na Câmara municipal em 2016 e ajudou a elegê-lo deputado estadual em 2018. Foi também a região onde o atual prefeito Luciano Rezende (Cidadania) , que apadrinha a candidatura de Gandini nestas eleições, conquistou mais votos no último pleito.

Gandini (Cidadania) percorreu o bairro Jardim Camburi no último domingo (8) no trio elétrico Crédito: Diego Alves/Coligação Avança Vitória/Divulgação

O parlamentar intensificou suas atividades na região nesta última semana,com carreatas e desfiles no trio elétrico. Mas ele não é o único. Na briga pelos votos, João Coser (PT) e Lorenzo Pazolini (Republicanos) também reforçaram a agenda no bairro.

Neste sábado (14), último dia de campanha, Coser realizou uma carreata em Jardim Camburi. Pazolini também vai passar pela região.

Jardim da Penha

Além dos bandeiraços, as visitas à tradicional feira de Jardim da Penha foram um ponto comum entre os concorrentes durante a campanha. O bairro também é de classe média/alta, mas o perfil do eleitor de Jardim da Penha é diferente daquele de Jardim Camburi, segundo o cientista político João Gualberto Vasconcellos. "Historicamente há uma penetração maior do PT, nesta eleição representada pelo Coser", afirma.

Na última eleição, a maioria dos votos em Jardim da Penha foi conquistada pelo atual prefeito, Luciano Rezende.

Grande São Pedro

Do outro lado da ilha está a Grande São Pedro, formada por um conjunto de dez bairros. Em 2016, a região foi essencial para levar o deputado federal Amaro Neto (Republicanos)  que na época concorria para prefeito para o segundo turno. Somente São Pedro I, II e III somam 10. 170 eleitores.

Com um eleitorado de classe mais baixa, o que favorece Pazolini e Coser, a região é alvo de estratégias de campanha dos três candidatos. Gandini e Pazolini possuem vices que têm raízes na Grande São Pedro e apostam neles para angariar votos na região.

A vice Capitã Estéfane (Republicanos) e o candidato a prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) em carreata pela Grande São Pedro Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Gandini iniciou a agenda da última semana desfilando em um trio elétrico na Grande São Pedro e deve passar pela região, novamente, com uma carreata neste sábado (14). Pazolini também encerra sua campanha no local, com uma carreata que terá início na Grande São Pedro pela manhã.

Grande Maruípe

A Grande Maruípe também merece atenção, na visão de especialistas. A região é detentora de uma zona eleitoral importante, que concentra um grande número de bairros onde a disputa costuma ser bem acirrada. Entre eles se destacam a própria Maruípe, Itararé, São Cristóvão, Andorinhas e Bairro da Penha.

Durante a semana, Coser concentrou as caminhadas na região e pretende retomar visitas neste sábado. Ele encerra a campanha em Itararé, seu reduto eleitoral.

João Coser (PT) e Jackeline Rocha (PT) circulando no trio elétrico por Vitória Crédito: Reprodução/Redes Sociais

VILA VELHA

Região da Orla

Na cidade canela-verde, a região da orla detém grande parte do eleitorado. Os bairros Praia da Costa, Itapuã e Coqueiral de Itaparica são os mais populosos e somam mais de 60 mil eleitores.

Coqueiral de Itaparica se destaca como a maior zona eleitoral de Vila Velha, onde estão 26.416 eleitores, de acordo com o TRE.

Essas características não vêm sendo ignoradas pelos candidatos que disputam a prefeitura. Nesta última semana, os três concorrentes que aparecem melhor posicionados nas pesquisas da cidade cumpriram agenda na região.

O prefeito Max Filho (PSDB) percorreu a orla de Vila Velha em um trio elétrico Crédito: Divulgação/Assessoria de Imprensa

Para tentar reduzir a diferença da última eleição, Neucimar Fraga (PSD) tem intensificado a agenda na região. Ele vai encerrar a campanha com uma carreata pelos bairros da orla neste sábado. Arnaldinho também cumpre agenda na Praia da Costa e em Itapuã, com caminhadas nas feiras livres.

Arnaldinho Borgo (Podemos) e o vice Victor Linhalis em campanha pelas ruas de Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Grande Terra Vermelha

A Grande Terra Vermelha, área mais popular da cidade, também se destaca por reunir um número expressivo de eleitores. Tanto é que grande parte dos candidatos dedicou espaço em seus planos de governo para propostas nessa área.

O vice Ricardo Chiabai (Cidadania) e o candidato a prefeito Neucimar Fraga (PSD) em adesivaço na orla de Vila Velha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Na última eleição, Neucimar venceu na maioria dos bairros que compõem a região, mas vai enfrentar concorrência na busca pelos votos nessa parte da cidade. Max Filho tem dado uma atenção especial à Grande Terra Vermelha, onde investiu durante o seu mandato.

Já Arnaldinho Borgo pretende passar com o trio elétrico pela região na tarde deste sábado.

SERRA

Jacaraípe

Maior zona eleitoral da Serra, a região de Jacaraípe concentra 26.837 eleitores, de acordo com o TRE, e é um dos principais focos dos candidatos que buscam ganhar o pleito na cidade. Nesta última semana, Sergio Vidigal (PDT), Vandinho Leite (PSDB) e Bruno Lamas (PSB) cumpriram agendas no local, com caminhadas e desfiles no trio elétrico.

Jacaraípe é local de voto do deputado federal e ex-prefeito Sérgio Vidigal, que aparece liderando, com folga, a disputa na cidade. O candidato, contudo, não conseguiu conquistar a maior parte dos votos nessa região em 2016, quando perdeu a eleição para Audifax Barcelos (Rede).

Sergio Vidigal (PDT) em campanha no bairro Jacaraípe, maior zona eleitoral da Serra Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Feu Rosa

Uma das áreas de baixa renda do município, Feu Rosa possui o segundo maior número de votantes na Serra, concentrando 19.480 eleitores. O bairro foi um dos alvos de disputa na última eleição, com Vidigal levando a melhor.

Durante a última semana de campanha, a região esteve presente na agenda do atual prefeito e também de Vandinho Leite, que intensificou as visitas ao bairro nesta reta final. É em Feu Rosa, inclusive, que o candidato do PSDB vai iniciar o último dia da agenda eleitoral. Ele percorre, com um trio elétrio, as ruas da região na manhã deste sábado.

Vandinho Leite (PSDB) visitou moradores de Feu Rosa durante a última semana de campanha Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Vidigal não revelou onde pretende encerrar sua campanha. Ele disse que vai passar por vários bairros da cidade.

CARIACICA

Cariacica apresenta um cenário diferente dos outros municípios da Grande Vitória. Sem lideranças tradicionais disputando o pleito, a corrida está fragmentada pelos bairros. Para o cientista político Fernando Pignaton, isso faz com que os candidatos saiam pedindo votos em diversas regiões. O ideal, contudo, é que eles encontrem as áreas que têm melhor desempenho e concentrem os esforços nesta reta final.

"Cada candidato vai ter uma área prioritária de acordo com o perfil. É melhor identificar esses locais e concentrar o trabalho do que ter uma dispersão", destaca.

Campo Grande

Principal bairro de Cariacica, onde se concentra o polo do comércio da cidade, Campo Grande é apontado por especialistas como o bairro mais cobiçado pelos candidatos e um dos mais importantes na corrida eleitoral. A região concentra o maior número de eleitores, são 13.758 votantes.

Tanto Sandro Locutor (PROS) quanto Euclério Sampaio (DEM), que aparecem melhor posicionados na disputa pela prefeitura, de acordo com o Ibope , vão percorrer Campo Grande no último dia da campanha eleitoral. No caso do parlamentar, ele vai esticar a agenda para bairros ao redor da Expedito Garcia em cima de um trio elétrico.

Euclério Sampaio (DEM) circulou com trio elétrico na Avenida Expedito Garcia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A região também foi escolhida por Célia Tavares (PT) como um dos focos para pedir votos nesta reta final. Sandro Locutor é outro concorrente que vai marcar presença no bairro, de onde sairá com um trio elétrico rumo a Nova Rosa da Penha, área que pode definir as eleições na cidade.

Nova Rosa da Penha

Nova Rosa da Penha é a região mais populosa de Cariacica. Com um eleitorado de classe baixa, é também a segundo maior zona eleitoral, com 12.090 votantes, ficando atrás apenas de Campo Grande.

O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) participa da campanha do candidato a prefeito de Cariacica Sandro Locutor (PROS) Crédito: Reprodução/Redes Sociais