Pesquisa Ibope em Cariacica: Sandro Locutor tem 18% e Euclério, 16% dos votos válidos

Cariacica tem 14 candidatos a prefeito Crédito: Arte Geraldo Neto

Faltando dois dias para o 1º turno das eleições 2020, a disputa em Cariacica ainda está tecnicamente empatada. O candidato Sandro Locutor (PROS) tem 18% das intenções estimuladas de voto, considerando os votos válidos, e é seguido, de perto, por Euclério Sampaio (DEM), com 16%. Célia Tavares (PT) e Marcos Bruno (Rede) vêm em seguida, com 10% cada um. É o que mostra pesquisa eleitoral realizada pelo Ibope no município a pedido da Rede Gazeta e publicada nesta sexta-feira (13).

Your browser does not support the audio element. Ibope em Cariacica: Sandro Locutor tem 18% e Euclério, 16% dos votos válidos

Nesta rodada, A Gazeta apresenta os votos válidos de cada candidato em relação ao total de votos, ou seja, excluindo votos brancos e nulos e os indecisos. Isso foi feito para deixar mais fácil a comparação com o resultado a ser divulgado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) no domingo (15), após a votação. A apuração também contabiliza apenas votos válidos.

A disputa segue embolada, com amplo empate técnico, se for considerado o extremo da margem de erro, de cinco pontos percentuais para mais ou para menos. Isso porque se Sandro Locutor tiver cinco pontos a menos, por exemplo, vai para 13% e Subtenente Assis (PTB), se tiver cinco pontos a mais, também vai a 13%. Ou seja, o cenário está bastante acirrado já na reta final da corrida.

VOTOS VÁLIDOS

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria? (Em %)

Euclério tem seu maior eleitorado entre os mais velhos e os que têm ensino superior. O demista alcançou 21% em cada recorte. Já Sandro Locutor tem mais votos entre os mais jovens, também com 21%. O ex-deputado estadual também lidera entre os que estudaram até o ensino fundamental: 20%.

Já no recorte de renda, entre os mais pobres a disputa está apertada. Euclério tem 22% e Locutor, 20% dos que ganham até um salário mínimo. Eles são seguidos por Subtenente Assis (PTB), que alcança 11% desse público.

Entre os que ganham mais de dois salários, os votos estão mais pulverizados. Sandro Locutor lidera, com 17%, concorre com Euclério Sampaio que tem 14%, Célia Tavares e Marcos Bruno que tem 11% cada e Dr. Helcio (PP), com 10%.

A coligação de Euclério tem seis partidos, inclusive o Republicanos, mas Amaro preferiu alinhar-se a Locutor. O colega de Assembleia Legislativa de Euclério, Marcelo Santos (Podemos), é um dos principais apoiadores dele.

A campanha em Cariacica, inclusive, virou uma aposta entre quem tem mais aliados políticos. Célia Tavares também faz campanha ao lado de Helder Salomão, deputado federal que foi prefeito de Cariacica por dois mandatos.

O Ibope também aponta que 36% dos entrevistados ainda pode mudar de candidato, enquanto 55% disse já ter definido sua escolha. Os mais jovens, com idade entre 16 e 24 anos, são os mais propensos a mudar de voto, com 49% deles afirmando que podem reconsiderar suas escolhas.

INTENÇÃO ESTIMULADA/ VOTOS TOTAIS

No cenário da intenção de voto estimulada, Sandro Locutor mantém a liderança, mas com uma margem menor, tem 13%, seguido por Euclério, que tem 12% e Marcos Bruno, que tem 8%. Aqui são considerados na conta votos brancos e nulos e a resposta de eleitores indecisos.

Em relação à pesquisa anterior, publicada em 17 de outubro, os candidatos oscilaram dentro da margem de erro. Locutor tinha 10%, Euclério, 13% e Marcos Bruno, 5%.

Nesse recorte, Célia aparece com 7%, mesma porcentagem que tinha anteriormente.

Se a eleição para prefeito de Cariacica fosse hoje e os candidatos fossem estes, em quem o(a) sr(a) votaria?

Sandro Locutor (PROS) 13%

13% Euclério Sampaio (DEM) 12%

12% Marcos Bruno (Rede) 8%



Dr. Helcio Couto (PP) 7%

7% Célia Tavares (PT) 7%

7% Subtenente Assis (PTB) 6%

6% Dr. Motta (DC) 4%

4% Joel da Costa (PSL) 4%

4% Celso Andreon (PSD) 3%

3% Dr. Heraldo (PCdoB) 3%

3% Adilson Avelina (PSC) 3%

3% Saulo Andreon (PSB) 3%



Ivan Bastos (MDB) 1%



Bia Biancardi (PMB) 0%

0% Branco ou nulo 14%

14% Não sabem ou não responderam 11%

11% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

REJEIÇÃO

O Ibope também questiona aos eleitores em quem eles não votariam de jeito nenhum. Os eleitores podem citar mais de um nome e, por isso, as porcentagens podem ultrapassar 100%. O candidato mais mencionado foi Euclério Sampaio com 21%. Ele é seguido por Sandro Locutor, com 20% e Célia Tavares que tem 19%.

Entre os candidatos que estão melhores colocados nas intenções de voto, Marcos Bruno é o menos rejeitado com 13% das menções.

Dentre estes candidatos a prefeito de Cariacica, em qual o(a) sr(a) não votaria de jeito nenhum? Mais algum? Algum outro?

Euclério Sampaio (DEM) 21%

21% Sandro Locutor (PROS) 20%

20% Celia Tavares (PT) 19%

19% Joel da Costa (PSL) 15%

15% Adilson Avelina (PSC) 15%

15% Marcos Bruno (Rede) 13%

13% Dr. Motta (DC) 12%

12% Subtenente Assis (PTB) 12%

12% Celso Andreon (PSD) 11%

11% Saulo Andreon (PSB) 11%

11% Bia Biancardi (PMB) 10%

10% Ivan Bastos (MDB) 10%

10% Dr Helcio (PP) 10%

10% Dr. Heraldo (PCdoB) 8%

8% Poderia votar em todos 6%



6% Não sabem ou não responderam 24%

24% Os entrevistados podem citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.



EXPECTATIVA DE VITÓRIA

O Ibope também perguntou aos entrevistados quem eles acham que será eleito prefeito. Nesta questão, Euclério Sampaio aparece como o candidato provável a se eleger, segundo os eleitores, com 17% das respostas, tecnicamente empatado com Sandro Locutor, que é palpite de 15% dos entrevistados.

Independentemente da sua intenção de voto, na sua opinião, quem será o próximo prefeito de Cariacica?

Euclério Sampaio (DEM) 17%

(DEM) 17% Sandro Locutor (PROS) 15%

(PROS) 15% Marcos Bruno (Rede) 9%

(Rede) 9% Dr. Helcio Couto (PP) 4%

(PP) 4% Subtenente Assis (PTB) 4%

(PTB) 4% Célia Tavares (PT) 3%

(PT) 3% Joel da Costa (PSL) 2%

(PSL) 2% Dr. Motta (DC) 1%

(DC) 1% Dr. Heraldo (PCdoB) 2%

(PCdoB) 2% Saulo Andreon (PSB) 2%

(PSB) 2% Celso Andreon (PSD) 1%

(PSD) 1% Adilson Avelina (PSC) 1%

(PSC) 1% Não sabem ou não responderam 38%

38% A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.