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Candidato a prefeito

Eleições 2020: com Covid-19, Sandro Locutor é internado em Cariacica

Candidato a prefeito de Cariacica, Sandro Locutor (PROS) sentiu dificuldades em respirar e exame constatou o comprometimento de parte dos pulmões, informou assessoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 21:10

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 21:10

Sandro Locutor (PROS)
Sandro Locutor (PROS) Crédito: Divulgação/Assessoria
O candidato a prefeito de Cariacica Sandro Locutor (PROS), que está com Covid-19, foi internado no início da noite desta terça-feira (20), no Hospital Meridional, em Cariacica, após ter sentido dificuldades para respirar. O ex-deputado estadual realizou uma tomografia em uma clínica particular, que constatou o comprometimento de parte dos pulmões, de acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação do candidato. 
O médico que está acompanhando Locutor, Gustavo Peixoto, que também é do PROS, determinou internação e repouso absoluto e afirmou que é necessário aguardar as próximas 72 horas para ver como ele vai reagir às medicações, ainda segundo a assessoria de Locutor. 
O candidato fez o exame para Covid-19 no último sábado e testou positivo. Um de seus assessores mais próximos, que trabalha no escritório de campanha, também está com Covid-19.
Desde o final de semana, a assessoria do candidato informou que todos que trabalham na campanha e tiveram contato próximo com Locutor nos últimos dias estão fazendo testes. Até o momento, não há confirmação de outros diagnósticos positivos.
O deputado federal Amaro Neto (Republicanos) esteve com Sandro Locutor na última quinta-feira (15), quando fez um vídeo anunciando seu apoio ao ex-colega de Assembleia Legislativa. Nas imagens, os dois estão próximos e se cumprimentam. A assessoria de imprensa do deputado afirmou que ele faria o teste e o isolamento aconselhado de 14 dias.
Eleições 2020 - Com Covid-19, Sandro Locutor é internado em Cariacica
Antes de entrar no hospital, Locutor enviou uma mensagem de áudio aos apoiadores,  pedindo orações para a sua rápida recuperação. "A oração de cada um é uma corrente de fé que vai restabelecer minha saúde. Breve estaremos de volta com força total em nossa campanha. Que todos continuem tocando as ações programadas, e cada vez com mais disposição", afirmou.
Segundo a assessoria, a agenda vai ser realizada pelo candidato a vice-prefeito Gelí Siqueira e pela equipe de campanha.

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A disputa pela Prefeitura de Cariacica está embolada, com vários candidatos empatados tecnicamente. Sandro Locutor é um deles. Ele apareceu em segundo lugar em pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta e divulgada no último sábado (17).
Com 10% das intenções de voto, ele segue logo atrás de Euclério Sampaio (DEM), que tem 13%. 

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