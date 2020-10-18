Candidato do PSB em Cariacica virou batata quente para Casagrande

PSB lança candidatura de Saulo Andreoni à Prefeitura de Cariacica Crédito: Divulgação/PSB

Na intenção espontânea, pasmem: o candidato do PSB, a um mês do 1º turno, não atingiu 1% das menções, em mais de 400 entrevistas.

Ex-vereador de Cariacica, Saulo tem coligação respeitável, formada por PSB, PV e PDT. Mas, nitidamente, não engrenou. A prosseguir assim, sua candidatura passará a representar uma batata quente para o próprio governo e, também, para a pessoa do governador.

Se o candidato do partido do próprio governador fizer um papelão eleitoral, chegando nas últimas posições, o vexame respingará sobre o governo Casagrande também. Por mais que tentem, não dá para dissociar completamente o PSB do governo (nem do governador). E a vice-governadora, Jaqueline Moraes (PSB), está mergulhada até os cabelos na campanha de Saulo. Então, com esse desempenho do candidato socialista, o Palácio Anchieta corre o risco de ficar com um mico na mão.

Mesmo que o governador mantenha distância protocolar do processo e mesmo que seja eleito outro aliado do governo, como Euclério (DEM) ou Sandro Locutor (PROS)… é o nome do partido do governador que está em jogo. Uma derrota acachapante em Cariacica mostrará fraqueza política. E enfraquecerá, principalmente, Jaqueline – o que na certa também não interessa a Casagrande, pensando em eleições futuras.

Ainda em ponto morto, Saulo precisa ter um desempenho minimamente decente. Por ora, o governo Casagrande não está querendo entrar na campanha, mantendo o discurso de que a candidatura é do PSB. Mas, com índices péssimos como esses de Saulo, ou o governo entra um pouco na campanha para ajudá-lo a chegar pelo menos a um patamar mediano, ou corre o risco de vê-lo chegar na rabeira. E, nesse caso, por mais que Casagrande e seus escudeiros tentem lavar as mãos, vai ficar feio também para eles.

INSISTÊNCIA QUE PODE CUSTAR CARO

A candidatura de Saulo é legítima, como o é a de qualquer partido que dispute democraticamente um espaço de poder. Mas o fato é que ela nunca fez muito sentido, pelo prisma da geopolítica estadual, senão por certa teimosia de dirigentes do PSB e da “voracidade” do partido de Casagrande por espaços, recorrentemente destacada aqui

A pergunta que todo o mercado político capixaba se fazia, especialmente aliados do PSB no governo, era: por que o partido de Casagrande há de querer lançar um candidato próprio também em Cariacica, contrariando aliados do governo e colocando o próprio governador em uma sinuca de bico? A presença de Saulo nesse páreo em Cariacica gera, desde sempre, uma situação delicada para Casagrande, na medida em que pode afetar o bom relacionamento que ele tem (e que precisa cultivar) com outros atores nesse processo.

Vale sempre lembrar: os dois candidatos que lideram a estimulada nessa primeira pesquisa Ibope, Euclério e Sandro Locutor, são aliados importantes para o governo Casagrande – destacadamente o primeiro, deputado estadual e presidente da Comissão de Finanças na Assembleia. Para completar, Euclério conta com o apoio do atual presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos), e do vice-presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos) , que chegou a ser cotado por agentes governistas para suceder Erick no comando da Mesa Diretora em 2021.

Não por acaso, o governador está mantendo distância obsequiosa da eleição em Cariacica até agora – diferentemente do que já fez, por exemplo, em Guarapari . A questão é: talvez não possa mais fazê-lo, deixando à própria sorte o candidato do seu partido.

Entrar pessoalmente na campanha, ele não vai. Mas, com esses números tão sofríveis de Saulo, se o governador não mover seus pauzinhos para discretamente dar um impulso ao candidato nas próximas semanas, arrisca-se a também, por tabela, lidar com o mico de ver o candidato do seu próprio partido chegar na zona de rebaixamento no 3º maior colégio eleitoral do Estado governado por ele. Não é pouco.

LANTERNA TAMBÉM NOS REPASSES...