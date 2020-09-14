Candidato em Guarapari é o 1° a ganhar vídeo de apoio de Casagrande

“Olá, meus amigos e amigas de Guarapari! Quero cumprimentar especialmente o meu amigo Gedson, que hoje está liderando a convenção do PSB, mas quero cumprimentar a todos os membros, filiados, partidos aliados, pessoas que estão aí fortalecendo o movimento político. Eu tenho plena convicção de que o Gedson será um excelente líder que contribuirá com o debate, com a apresentação de propostas, com toda a ação necessária para o desenvolvimento de Guarapari. Fará uma campanha respeitosa, com toda a certeza, pelo seu estilo, pela sua forma de se relacionar com as pessoas. Aqui no governo, ele deu uma excelente contribuição na área do turismo, e Guarapari é uma cidade que vive o turismo no seu dia a dia. Então é muito bom ter uma pessoa que entende da área também se colocando á disposição para avaliação. E tenho certeza que ele, além da área de turismo, vai apresentar boas propostas para a população de Guarapari. Parabéns! Que tenham uma excelente convenção e façam uma boa campanha!”