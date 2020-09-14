Candidato em Guarapari é o 1° a ganhar vídeo de apoio de Casagrande

Candidato a prefeito de Guarapari, o ex-vereador Gedson Merízio (PSB) é o primeiro candidato a qualquer cargo em qualquer município do Estado a ganhar uma ajudinha tão rara quanto valiosa na eleição municipal deste ano: um vídeo com mensagem de apoio explícito gravado pelo governador Renato Casagrande (também do PSB).
A convenção do PSB em Guarapari, na qual Gedson terá a candidatura homologada, ocorre na noite desta segunda-feira (14). Durante o evento partidário, será exibido o depoimento dado por Casagrande, além de outro, também com mensagem de apoio, gravado pela vice-governadora Jaqueline Moraes (do PSB, igualmente).
Na mensagem de Casagrande, o governador não chega a pedir votos para seu correligionário (conduta vedada, neste momento, pela legislação eleitoral), mas nem precisa. A simples gravação fala por si, e o teor do texto improvisado não deixa dúvidas. No vídeo de pouco mais de um minuto, Casagrande diz exatamente o seguinte:
“Olá, meus amigos e amigas de Guarapari! Quero cumprimentar especialmente o meu amigo Gedson, que hoje está liderando a convenção do PSB, mas quero cumprimentar a todos os membros, filiados, partidos aliados, pessoas que estão aí fortalecendo o movimento político. Eu tenho plena convicção de que o Gedson será um excelente líder que contribuirá com o debate, com a apresentação de propostas, com toda a ação necessária para o desenvolvimento de Guarapari. Fará uma campanha respeitosa, com toda a certeza, pelo seu estilo, pela sua forma de se relacionar com as pessoas. Aqui no governo, ele deu uma excelente contribuição na área do turismo, e Guarapari é uma cidade que vive o turismo no seu dia a dia. Então é muito bom ter uma pessoa que entende da área também se colocando á disposição para avaliação. E tenho certeza que ele, além da área de turismo, vai apresentar boas propostas para a população de Guarapari. Parabéns! Que tenham uma excelente convenção e façam uma boa campanha!”
Em declaração à coluna, publicada no fim de agosto, Gedson chegou a dizer que contava com a presença do governador em pessoa em sua campanha em Guarapari. Segundo ele, Casagrande já havia dito que não entrará na campanha em municípios onde haja mais de um candidato a prefeito pertencente à base governista. Mas esse não é o caso de Guarapari, como destaca Gedson, que se apresenta como único “candidato do governo estadual” na cidade.
Além de outros nomes menos lembrados a esta altura, a corrida pelo Poder Executivo de Guarapari tem o atual prefeito, Edson Magalhães (PSDB), ligado ao deputado estadual Theodorico Ferraço (DEM); o deputado estadual Carlos Von (Avante), politicamente próximo ao ex-deputado federal Carlos Manato (sem partido); o coronel da ativa da PMES Daltro Ferrari (PSD), antigo colaborador do ex-governador Paulo Hartung (sem partido); e a vereadora Fernanda Mazzelli (Republicanos), apoiada pelo deputado federal Amaro Neto, da mesma sigla.
“Partido neobolsonarista”, o PTB também pode lançar um candidato próprio na cidade.
EXCEÇÃO, MAS NEM TANTO...
Para ser preciso, um depoimento em vídeo de Casagrande até chegou a ser exibido durante a convenção do PSB em Vitória, na última sexta-feira (11), na qual o partido lançou a candidatura do vice-prefeito Sérgio Sá a prefeito de Vitória. Mas a fala teve teor bem mais discreto que a dedicada agora a Merízio, e seria um exagero considerá-la uma "manifestação de apoio eleitoral a Sá". Casagrande transmitiu apoio de forma geral, a todos os correligionários, sem se dirigir de forma direta à candidatura de Sérgio Sá (diferentemente do que fez no vídeo para Gedson Merízio).
Em Vitória, há pelo menos outros dois pré-candidatos a prefeito filiados a partidos que pertencem à base de Casagrande: o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania) e o ex-vereador Namy Chequer (PCdoB), além do ex-prefeito João Coser (PT), que tem a simpatia do governador, embora o PT não esteja formalmente no governo Casagrande.