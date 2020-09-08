Prefeito de Guarapari diz que é candidato e vem com apoio de Ferraço

Fiz um programa de governo em 2016 e pude cumprir praticamente 80% dele. Algumas coisas eu não concluí porque dependo de outras esferas, tanto a estadual como a federal. Eu tenho vontade de fazer o aeroporto de Guarapari e dependo do governo federal. Agora, no que se refere ao município, estamos fazendo os maiores projetos educacionais. Eu falei que ia fazer dez creches. Nós já entregamos quatro e estamos fazendo mais dez, além de duas escolas de ensino fundamental. Na gestão da saúde, por exemplo, já entregamos duas unidades e estamos fazendo uma terceira no interior do município. E a grande alavancada, sem dúvida nenhuma, é com relação à saúde. Lá atrás [no fim de 2018, logo após a eleição do presidente Bolsonaro], nós sofremos muito na questão da saúde porque tivemos a retirada do Mais Médicos, o que gerou um desconforto muito grande em nossas unidades. E nós fizemos a recomposição disso aí, com um processo seletivo recente para contratar médicos com carga semanal de 20 horas. As nossas unidades estão muito bem avaliadas. A questão central de Guarapari é o que venho falando desde 2010: que a gente possa ter um hospital. Os adversários foram contra o hospital. Deputado da cidade foi contra o hospital. Todos os vereadores foram contra o hospital, principalmente um vereador que é dono de hospital. Então, tudo isso trouxe um desconforto muito grande...