Com foto gigante de Casagrande, PSB confirma Saulo Andreon em Cariacica

PSB lança candidatura de Saulo Andreon à Prefeitura de Cariacica Crédito: Divulgação/PSB

Em convenção realizada neste domingo (13), na Apae de Morada de Santa Fé, o PSB confirmou o ex-vereador Saulo Andreon na disputa pela Prefeitura de Cariacica nas eleições de novembro. Ainda não está definido quem será o vice na chapa.

Ainda não está definido quem vai completar a chapa. Temos que aguardar até a próxima reunião, na quarta-feira (16), mas o vice deve sair do PDT, PT, PSC ou do Solidariedade. Também pode vir do PSOL, mas ainda teremos uma reunião com o partido na terça-feira, disse o presidente do PSB de Cariacica, Luiz Carlos Silvério.

Evento, realizado na Apae de Cariacica, gerou concentração de pessoas Crédito: Divulgação/PSB

O partido é o mesmo a que pertence o governador Renato Casagrande , cujo rosto, inclusive, estampou um banner exposto na convenção, em que também aparecem Andreon e a vice-governadora Jacqueline Morais (PSB).

Jaqueline, aliás, esteve presente no evento, assim como o deputado federal Ted Conti (PSB); o candidato do PSC à Prefeitura de Cariacica, Adilson Avelina; o secretário estadual de Educação, Vitor de Angelo; o presidente do PSB no Estado, Alberto Gavini; e representantes de outros partidos na cidade, como Solidariedade e PCdoB.

"O governador não participou, mas, porque é secretário nacional do partido, autorizou a colocar a foto dele no banner", explicou Silvério.

O CANDIDATO DO GOVERNADOR?

Outro governista, o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) também está na corrida pela cadeira de prefeito da cidade e conta com o apoio do colega de Assembleia Legislativa Marcelo Santos (Podemos). Marcelo contou que desistiu de concorrer após uma conversa com Casagrande e garantiu, na semana passada, que Euclério conta com o real apoio do governador

"Alguns deputados se juntaram num bloco, dizendo que são governistas e alegam que o governador apoia o projeto deles. Acho que eles podem falar que o governador apoia, é claro, afinal vivemos em uma democracia. E acho que nosso governador de fato é bem democrata, é bem republicano. Mas, independentemente disso, ele começou com a gente e também não pode se envolver diretamente. Mas nossa caminhada é o diálogo com a sociedade. Tanto é que a gente está disputando", retrucou Silvério.

Saulo Andreon declarou que, se eleito, sua administração será voltada para os mais vulneráveis e que as portas do governo estadual estarão abertas.

"Esta não é só mais uma eleição, é uma nova oportunidade de virarmos a chave e fazermos a cidade crescer. Aqui não é terra arrasada. Estamos aqui porque optamos por Cariacica, não porque foi o que sobrou. Temos as portas do governo do Estado abertas para nós, por meio da equipe, da vice-governadora Jaqueline Moraes e do governador Renato Casagrande, que ama e investe em Cariacica. No governo federal, eu vou bater de porta em porta para buscar investimentos. Chega de termos uma cidade dividida e desigual, queremos diálogo e serviços de qualidade", destacou.

O evento confirmou também os nomes dos candidatos a vereador da legenda.

DISPUTA EM FAMÍLIA