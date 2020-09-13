PSL e PP confirmam candidaturas para Prefeitura de Cariacica

Joel da Costa (PSL) e Dr. Hélcio (PP) são mais dois nomes confirmados na disputa pela Prefeitura de Cariacica Crédito: Montagem

O vereador Joel da Costa foi confirmado como candidato a prefeito de Cariacica pelo PSL . A convenção do partido no município foi realizada na manhã deste sábado (12), em uma casa de shows no bairro Rio Branco. A chapa ainda não definiu o vice, que deve ser de outro partido. A sigla já fechou apoio com o PTC, mas mantém diálogos com Patriota, PDT e Cidadania.

No evento, estiveram presentes lideranças do PSL, como o presidente estadual do partido, o deputado estadual Alexandre Quintino, além de lideranças do PTC.

Joel da Costa tem 45 anos e é cabo reformado da Polícia Militar. É pai de seis filhos e tem uma neta de quatro anos. Está no primeiro mandato como vereador de Cariacica e tentará a eleição de prefeito do município pela primeira vez.

"Conheço as necessidades e sei que posso contribuir. Fui o autor do projeto de lei de indicação da Guarda Municipal. Minha experiência pode ajudar a diminuir a criminalidade do município. Isso tem a ver também com a educação. Uma proposta de governo nossa é criar um projeto-piloto de escola cívico-militar em áreas de alta criminalidade. Precisamos também melhorar a infraestrutura e alavancar a estrutura da saúde de Cariacica", disse.

Na convenção, o PSL também definiu e lançou os candidatos a vereador no município. No total, são 22 postulantes a uma cadeira no Legislativo, segundo Joel da Costa.

PP CONFIRMA CANDIDATURA DOUTOR HÉLCIO

Também em convenção realizada neste sábado, o PP confirmou o nome do Doutor Hélcio como candidato a prefeitura, deixando a vaga de vice em aberto para ser preenchida por algum nome indicado após o fim das negociações de alianças partidárias. A sigla também confirmou 29 candidatos a vereador, sendo 20 homens e nove mulheres.

O PP mantinha conversas com PSD, PSC, PL e DC. O PSD confirmou a candidatura de Celso Andreon nesta sexta-feira (11) . O PSC tem como pré-candidato o ex-vereador Adilson Avelina; enquanto o DC aposta em Dr. Motta, que tem o apoio do PL, do ex-senador Magno Malta. Agora, a sigla progressista se aproxima de outro bloco, composto por PSB, PV e PDT.



PV e PSB já têm uma aliança oficializada , enquanto o PDT ainda negocia com diferentes legendas. A convenção do PP neste sábado contou com a presença do presidente municipal do PSB, Luiz Carlos Índio, do vice-prefeito de Cariacica e também pré-candidato do PDT, Nilton Basílio, e de lideranças do PV.

Após o encerramento do encontro, Dr. Hélcio participou da convenção do Patriota. O partido, inicialmente, projetava lançar o subtenente Assis como candidato a prefeitura, mas o militar se filiou ao PTB . Também estiveram no evento Ivan Bastos, candidato a prefeitura pelo MDB, e Joel da Costa, candidato do PSL.