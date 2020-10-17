O cenário eleitoral em Vitória após uma semana de campanha na TV

A luta eleitoral em Vitória Crédito: Amarildo

Gandini e Nylton que faz mais pontaria em Gandini e na atual administração. Mazinho a espetar os dois primeiros com a ponta do seu sabre, enquanto também procura atingir João Coser e Pazolini se esgrimindo, num duelo à parte de indiretas, totalmente focados um no outro, como se não houvesse mais ninguém em cena. Umque faz mais pontaria em Gandini e na atual administração.a espetar os dois primeiros com a ponta do seu sabre, enquanto também procura atingir João Coser e Assumção . Este concentrado em cutucar o ex-prefeito petista e todos os adversários que considera de esquerda ou “comunistas”.

Um João Coser que, por sua vez, mantém-se indiferente a esses ataques e à existência de qualquer adversário: numa campanha autocentrada, limita-se a falar de suas realizações como prefeito da cidade. Fechando o quadro, alheios à briga dos outros, Neuzinha e Sérgio Sá se mostram mais preocupados em se apresentarem melhor ao eleitorado.

O quadro acima é um resumo do tom da campanha até aqui e do que foi, nesta primeira semana, a propaganda de rádio e TV dos candidatos a prefeito de Vitória. Por terem as duas maiores coligações e, portanto, o maior tempo de TV, Gandini e Pazolini sobressaem nos blocos de 10 minutos do horário eleitoral. E o destaque até agora recai sobre a guerra de nervos e de indiretas que já tem se estabelecido entre eles, às vezes de modo sutil, outras vezes nem tanto.

Numa contenda pessoal e paralela, os dois estão se dedicando a um jogo de gato e rato, bate e rebate, morde e assopra. O programa do candidato da situação vem sempre após o de Pazolini, separado pelos 10 segundos de Gilbertinho do PSOL.

Num dia, Pazolini leva ao ar um programa sobre segurança pública e pinta um cenário de calamidade pública; no mesmo dia, praticamente em seguida, Gandini desenha um cenário de excessiva tranquilidade e destaca a redução de homicídios nos últimos anos na Capital, graças a projetos que ele ajudou a implantar, como o Cerco Inteligente e o Bairro Iluminado.

Para falar de educação, Pazolini mostra a desigualdade entre as escolas municipais na avaliação do Ideb e cobra a conclusão da eterna obra de uma unidade em Inhanguetá. No mesmo bloco, Gandini encerra seu programa prometendo a conclusão da referida escola. Parece até que eles combinam antes.

De certa maneira, o programa de Gandini tem sido quase uma resposta, uma reação antecipada ao de Pazolini, a fim de neutralizar o efeito das críticas do adversário à gestão de Luciano Rezende, representada por ele nesse pleito.

AZAR NO SORTEIO

A ordem de veiculação dos programas foi definida antes pelo TRE, por sorteio. Na verdade, podemos dizer que Pazolini (10% na pesquisa Ibope/Rede Gazeta) deu até certo azar, pois sua estratégia teria impacto maior se, em vez de imediatamente antes, seu programa fosse exibido logo após o de Gandini (22% no Ibope).

Nesse caso, em vez de “Pazolini morde, Gandini assopra” ou “Pazolini bate, Gandini rebate/alivia”, poderíamos estar assistindo a um “Gandini diz algo, Pazolini retruca que não é bem assim…”. Com Gandini entrando depois, é como se este tivesse sempre a última palavra nesse “debate televisivo”.

MAZINHO, O FRANCO-ATIRADOR

Até agora, para quem vai o título de “metralhadora giratória” dessa eleição em Vitória? Errou quem respondeu Assumção. O troféu por ora é todo de Mazinho dos Anjos. Em sua campanha, o vereador tem batido em tudo e em todos (inclusive em Assumção). Já disse que os adversários são todos farinha do mesmo saco, representantes da velha política e que o eleitor já viu esse filme. Chegou a sugerir (sem citá-lo nominalmente) que Gandini não passa de um “poste”.

A pesquisa Ibope/Rede Gazeta publicada na última terça-feira (13) traz Mazinho em 7º lugar, com apenas 3% das intenções de voto na estimulada. Os líderes, Coser e Gandini, têm 22%. Tradicionalmente, a estratégia de adotar tom mais agressivo é adotada por quem larga atrás e precisa ganhar muito terreno em pouco tempo. Pode ter êxito, ao menos parcial, mas é arriscada: não raro volta-se contra o autor, pois pode despertar a antipatia do eleitor.

COSER: LEGADO ESFREGADO

Enquanto isso, a propaganda de Coser se traduz em três palavras: legado, legado e legado. O petista é apresentado, sem modéstia, praticamente como o melhor prefeito da história da cidade. “O que seria de Vitória sem João?”, pergunta o locutor, em off, na abertura dos programas. E tome lembranças de entregas feitas por ele enquanto governou a Capital, de 2005 a 2012. “Dá pra imaginar Vitória sem João?”, continua o locutor.

O que não dá para imaginar é uma propaganda sem o próprio candidato. A marqueteira Bete Rodrigues está tirando Coser de cena. Quer dizer, ele até “aparece”, mas em imagens de arquivo e por meio de suas realizações (muitas imagens, sobretudo aéreas, de obras executadas em sua administração). É como se a mensagem fosse a de que seu legado fala por si.

Vídeo nunca foi mesmo o forte de Coser. Na quinta, pela primeira vez, ele apareceu lendo um texto. Não ficou bom. No dia seguinte, ele já “sumiu” de novo.

O que também tem sumido da propaganda e de toda a campanha do ex-prefeito é o PT, sua história de quatro décadas no partido, como cofundador no Estado, e sua ligação orgânica com a esquerda. A logo dele é vermelha, mas a estrela do PT ficou colorida.

Estão faltando também propostas e acenos para o futuro. Até agora, só legado. De fato, o candidato tem muitos feitos para mostrar. Mas feitos, feitos estão. Não poderá falar do passado para sempre.

NEUZINHA E SÉRGIO SÁ: "MUITO PRAZER"

Enquanto isso, não tão conhecidos pela massa de eleitores (sobretudo o primeiro), Sérgio Sá e Neuzinha passaram a primeira semana inteira praticamente só se apresentando ao público. Por ora, no máximo convenceram que ele foi um bom secretário de Obras e Habitação e ela, uma vereadora muito produtiva. É hora de entrar com as propostas.

NYLTON RODRIGUES: SEM GRANA PÚBLICA

Com pouquíssimo tempo de propaganda, o coronel tem apresentado propostas em pílulas e deixou bem claro desde o início que não usa recursos públicos de campanha e tem raiva de quem usa.

ASSUMÇÃO: CORTE LOUCO

Após quase uma semana de “ausência” no horário eleitoral (teve problemas na produção dos programas), Assumção enfim surgiu, na última quinta-feira (15), trajando uma camisa amarela (de farda não pode mais, por decisão judicial). Fez uma fala meio preventiva, dizendo que sofrerá muitos ataques ao longo da campanha.