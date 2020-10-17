Coronel Ferrari afirma: “Defendo as bandeiras de Bolsonaro”

O Coronel Ferrari é pré-candidato a prefeito de Guarapari Crédito: Facebook

Em coluna publicada na última terça-feira (13), na qual analisamos a participação de expressivo número de militares na eleição municipal , citamos o coronel Ferrari como um dos poucos candidatos com origem militar que poderiam ser considerados “não bolsonaristas” – pelo fato de ser um colaborador histórico de Hartung e de contar com o apoio do ex-governador na eleição a prefeito de Guarapari. Essa informação, segundo o próprio candidato, está errada.

Em conversa com a coluna, Ferrari corrige a afirmação e esclarece: “Em Guarapari, Bolsonaro teve um alto índice de aprovação. Quando saiu daquela forma, que eu não sou bolsonarista, ficou parecendo que eu não sou brasileiro, que eu sou contra o Brasil. Não é o meu caso.”

Ferrari afirma que votou em Bolsonaro e que, em 2022, votará nele novamente, se o presidente for candidato à reeleição (como deve ser). E diz defender as bandeiras do presidente, assim listadas por ele: “Defendo as bandeiras que o nosso presidente defende, como pátria, família, contra a corrupção, a favor de valores democráticos e republicanos, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, inclusive para os jornalistas”.

INCENTIVO DE HARTUNG

Quanto a Paulo Hartung, o candidato o elogia como governador e afirma tê-lo como um dos seus apoiadores e um dos principais incentivadores da sua candidatura em Guarapari. “O governador Paulo Hartung é um apoiador e é um dos incentivadores de novos nomes na política brasileira, capixaba, inclusive de Guarapari.” Por outro lado, Ferrari declara que não se considera “politicamente ligado” a Hartung:

“Eu, com muita honra, trabalhei por 12 anos com o governador Paulo Hartung, a quem intitulo um dos melhores governadores do Brasil. Mas é preciso fazer uma correção nessa sua fala: não sou politicamente ligado ao governador Paulo Hartung. Trabalhei como secretário de Estado nas três gestões do governador Paulo Hartung, exercendo um cargo extremamente técnico, por minha formação técnica como policial militar, além de bacharel em Direito e engenheiro mecânico, assim como fui subsecretário por quatro anos do atual governador [Renato Casagrande]. Não tenho ligação político-partidária com o ex-governador.”

Sobre as opiniões diferentes acerca de Bolsonaro expressadas por ele por Hartung, o ex-chefe da Casa Militar relativiza:

“O governador Paulo Hartung é favorável à pátria, à família, à liberdade de expressão e é contra a corrupção, o que faz parte de ser bolsonarista. Ele discorda de alguns pontos de aplicação da política do governo federal, sob a presidência do Jair Bolsonaro. Então é muito diferente ele ser contra os valores defendidos e contra o que se aplica na prática. O governador Paulo Hartung faz a crítica a alguns pontos de atuação do governo, na área econômica, na área educacional, na área de meio ambiente, em várias áreas, como qualquer um pode fazer.”

Sobre o fato de Hartung ter desaconselhado voto em Bolsonaro em 2018 e classificado o então candidato como “um descaminho para o país”, o coronel afirma que isso não tem conexão alguma com sua atual candidatura em Guarapari e se posiciona assim:

“A opinião do governador Paulo Hartung, você teria que perguntar para ele. O governador Paulo Hartung não é candidato em Guarapari. O candidato em Guarapari sou eu. O link que foi feito [na coluna do dia 13] é que, por eu ter trabalhado com Paulo Hartung e por ele ter desaconselhado voto em Bolsonaro, eu seria contra o Bolsonaro. Mas esse não é o caso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo Hartung é Paulo Hartung, Coronel Ferrari é Coronel Ferrari e Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. As minhas bandeiras são as minhas bandeiras. E conectar a opinião que Paulo Hartung deu sobre Jair Bolsonaro com a minha figura aqui cria no imaginário de todos que, como trabalhei com Paulo Hartung e ele é um nome expressivo e é contra Bolsonaro, eu seria contra Bolsonaro. Isso definitivamente não é o caso.”

Retificando, então: diferentemente do que publicamos na última terça-feira (13), Daltro Ferrari apoia o presidente Bolsonaro.

RETROSPECTIVA DAS CRÍTICAS DE HARTUNG