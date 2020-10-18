Amaro Neto (à esquerda), que desistiu de concorrer no município da Serra, apoia Sandro Locutor em Cariacica Crédito: Divulgação

O candidato a prefeito de Cariacica e ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) testou positivo para a Covid-19 . A informação foi confirmada neste domingo (18), por ele mesmo, que também publicou um vídeo nas redes sociais. Falta menos de um mês para o 1º turno e, a essa altura, o candidato estava com a agenda cheia e a campanha a todo vapor. Com o diagnóstico, Locutor vai ficar isolado em sua casa e teve que cancelar sua presença em todas as atividades de campanha.

O candidato fez o teste neste sábado (17). Um de seus assessores mais próximos, que trabalha no escritório de campanha, também testou positivo. "Minha agenda está suspensa desde sexta-feira (16), fiz o teste ontem e hoje saiu o resultado positivo", afirma no vídeo postado nas redes sociais. A assessoria informa que todos que trabalham na campanha e tiveram contato próximo com o candidato nos últimos dias estão fazendo testes. Até o momento, não há confirmação de outros diagnósticos positivos.

O comunicado enviado à imprensa afirma que "a campanha vai prosseguir com a equipe de trabalho, os candidatos a vereador, o vice-prefeito Gelí Siqueira e a participação do deputado federal Amaro Neto (Republicanos)." O parlamentar esteve com Sandro Locutor na última quinta-feira (15), quando fez um vídeo anunciando seu apoio ao ex colega de Assembleia Legislativa . Nas imagens, os dois estão próximos e se cumprimentam. Depois, posaram para fotos de mãos dadas.

Your browser does not support the audio element. Candidato em Cariacica, Sandro Locutor testa positivo para a Covid-19

A assessoria de imprensa de Amaro Neto, no entanto, ressalta que o deputado fará o teste e o isolamento aconselhado de 14 dias. O vice da chapa, Gelí Siqueira (PSDB), deve ser testado ainda nesta segunda-feira (19), de acordo com a assessoria da coligação.

Também na quinta-feira, Sandro Locutor esteve ao lado de 12, dos 13 candidatos com quem disputa a prefeitura para serem sabatinados por lideranças evangélicas da cidade. O evento foi realizado no Matrix Music Hall, e no convite havia a solicitação para os pastores convidarem os integrantes de suas igrejas a participar. Os candidatos sentaram lado a lado em uma mesa, e discursaram.