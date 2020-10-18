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Na reta final da campanha

Candidato em Cariacica, Sandro Locutor testa positivo para a Covid-19

Indicado do PROS na disputa pela prefeitura, o ex-deputado estadual está isolado em sua casa. Deputado federal Amaro Neto esteve com ele durante a semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 14:59

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 14:59

Amaro Neto (à esquerda), que desistiu da Serra, apoia Sandro Locutor em Cariacica
Amaro Neto (à esquerda), que desistiu de concorrer no município da Serra, apoia Sandro Locutor em Cariacica Crédito: Divulgação
O candidato a prefeito de Cariacica e ex-deputado estadual Sandro Locutor (PROS) testou positivo para a Covid-19. A informação foi confirmada neste domingo (18), por ele mesmo, que também publicou um vídeo nas redes sociais. Falta menos de um mês para o 1º turno e, a essa altura, o candidato estava com a agenda cheia e a campanha a todo vapor. Com o diagnóstico, Locutor vai ficar isolado em sua casa e teve que cancelar sua presença em todas as atividades de campanha.
O candidato fez o teste neste sábado (17). Um de seus assessores mais próximos, que trabalha no escritório de campanha, também testou positivo. "Minha agenda está suspensa desde sexta-feira (16), fiz o teste ontem e hoje saiu o resultado positivo", afirma no vídeo postado nas redes sociais. A assessoria informa que todos que trabalham na campanha e tiveram contato próximo com o candidato nos últimos dias estão fazendo testes. Até o momento, não há confirmação de outros diagnósticos positivos. 
O comunicado enviado à imprensa afirma que "a campanha vai prosseguir com a equipe de trabalho, os candidatos a vereador, o vice-prefeito Gelí Siqueira e a participação do deputado federal Amaro Neto (Republicanos)." O parlamentar esteve com Sandro Locutor na última quinta-feira (15), quando fez um vídeo anunciando seu apoio ao ex colega de Assembleia Legislativa. Nas imagens, os dois estão próximos e se cumprimentam. Depois, posaram para fotos de mãos dadas.
Candidato em Cariacica, Sandro Locutor testa positivo para a Covid-19
A assessoria de imprensa de Amaro Neto, no entanto, ressalta que o deputado fará o teste e o isolamento aconselhado de 14 dias. O vice da chapa, Gelí Siqueira (PSDB), deve ser testado ainda nesta segunda-feira (19), de acordo com a assessoria da coligação.
Também na quinta-feira, Sandro Locutor esteve ao lado de 12, dos 13 candidatos com quem disputa a prefeitura para serem sabatinados por lideranças evangélicas da cidade. O evento foi realizado no Matrix Music Hall, e no convite havia a solicitação para os pastores convidarem os integrantes de suas igrejas a participar. Os candidatos sentaram lado a lado em uma mesa, e discursaram.

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Sandro Locutor está empatado tecnicamente com o deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) na liderança da disputa, de acordo com a pesquisa Ibope feita no município a pedido da Rede Gazeta. O demista aparece com 13% das intenções de voto na pesquisa estimulada, enquanto o adversário tem 10%. A disputa, no entanto, está acirrada e, se considerar a amplitude máxima da margem de erro da pesquisa, 11 dos 14 candidatos estão tecnicamente empatados. 
Locutor lidera entre os que estão satisfeitos com a gestão do atual prefeito, Juninho (Cidadania), enquanto Euclério e Dr. Helcio Couto (PP), disputam os votos dos insatisfeitos, que somam 68% dos entrevistados.

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