MPES alerta mulheres: candidatura laranja tem consequência, dá até prisão

Ex-juíza do TRE Wilma Chequer e promotora de Justiça Viviane Pioto, palestrantes do evento virtual com candidatas a vereadora em todo o Estado Crédito: Reprodução/Youtube

As candidatas ao cargo de vereadora em todo o Espírito Santo foram alertadas sobre os riscos de candidaturas laranjas nas eleições em um evento realizado virtualmente pelo Ministério Público do Estado (MPES) nesta quinta-feira (15). A promotora de Justiça Eleitoral Viviane Barros Partelli Pioto, palestrante do evento, garantiu que a prática traz consequências, entre elas a cassação de chapas eleitas, obrigação de devolver os valores declarados como gastos de campanha aos cofres públicos e até prisão. Não vale a pena. A pessoa pode até ser presa por essa candidatura fictícia, alertou.

número de mulheres que se candidataram para o cargo de vereadora neste ano bateu recorde, com mais de 4 mil candidatas em todo o Estado. O número é 36% maior que em 2016, quando foram 2.931 postulantes ao cargo no Legislativo.

Candidaturas laranjas são aquelas de fachada, ou seja, quando o partido lança nome de mulheres na disputa apenas para preencher a cota de gênero sem que ela tenha reais chances de vencer. A cota de gênero estabelece que cada partido precisa lançar o máximo de 70% de candidaturas para vereador de um gênero e reservar 30% para o outro. Na prática, as legendas são obrigadas a lançar 30% de candidaturas femininas.

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O aumento pode ser explicado pelo fim das coligações para eleição de vereadores. Sem a possibilidade de concorrer em blocos, os partidos foram obrigados a lançar chapas completas de candidatos ao Legislativo e, portanto, mais mulheres foram confirmadas na disputa para completar os 30% necessários para cada legenda validar suas chapas.

Desde 2018 a regra da cota de gênero foi ampliada. Além de lançar as candidaturas femininas, as siglas também precisam destinar 30% dos recursos do fundo partidário para candidaturas de mulheres. Mesmo assim, ainda foram registrados casos de candidaturas laranjas, em que os partidos burlaram a regra e não só lançaram mulheres que não tiveram votos, como declararam ter investido na candidatura delas, mas redirecionaram os recursos para outros nomes.

O recado foi dado às candidatas pela promotora de Justiça Eleitoral. Essas candidaturas fictícias trazem muitas consequências. De âmbito eleitoral, cível e criminal. Muito cuidado candidata que acha pode passar ilesa nessa situação. Cuidado com esse tipo de candidatura, alertou.

Promotora de Justiça Eleitoral Viviane Barros Partelli Pioto Crédito: Reprodução/Youtube

O evento buscou ensinar as candidatas questões essenciais, como a importância da prestação de contas para a Justiça Eleitoral, o que significa a cota de gênero e quais são os direitos que elas podem reivindicar dos partidos, como tempo de propaganda em rádio e TV e fundo partidário.

Ainda dá tempo de virar esse jogo. Tome posse de suas candidaturas para que vocês sejam protagonistas. Não aceite imposições ilegais do seu partido ou coligação. Exija seus direitos e cumpra seus deveres. Sejam efetivamente candidatas brigando pelo seu lugar no cenário político, salientou a promotora.

RECORDE DE CANDIDATURAS É AVANÇO

Apesar de o cenário político ainda registrar a dificuldade das mulheres de ocuparem espaços políticos e lutarem por mais capital político dentro dos próprios partidos, para a ex-juíza do Tribunal Regional Eleitoral Wilma Chequer, que também palestrou no encontro, as cotas de gênero e a distribuição mais justa do fundo partidário já têm dado resultados.

A consequência imediata, já em 2018, foi que tivemos um aumento no número de deputadas federais e estaduais. Isso pôde ser sentido e os dados confirmam isso. E espera-se igual resultado esse ano. Isso confirma que a distribuição mais igualitária para as campanhas femininas, tanto dos valores quanto do espaço para a propaganda, gera, sim, campanhas vencedoras, declarou.

Para a advogada, no entanto, ainda tem como melhorar. Não temos, ainda, reserva de cadeiras, só de candidaturas. Penso que isso não vai demorar, opina. A promotora Viviane Pioto também tem expectativas. Nosso objetivo é chegar a ter 50% das cadeiras nas Casas Legislativas, aponta.

Esse espaço, aponta a procuradora-geral de Justiça do Estado, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, foi conquistado pela luta de muitas gerações de mulheres. Em sua fala ao fazer a introdução do evento, Andrade defendeu a importância da cota de gênero, destacando que é um direito, uma conquista, um progresso e democracia real e não um favor, gentileza ou obséquio que se faz ao gênero feminino.