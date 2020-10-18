Para 43% dos eleitores de Cariacica, gestão de Bolsonaro é boa ou ótima

A maior parte dos eleitores de Cariacica
avalia de forma positiva o governo de Jair Bolsonaro
(sem partido).
De acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 43% dos entrevistados na cidade consideram a administração do presidente ótima ou boa. Outros 28% afirmam ser péssima ou ruim. Há ainda 27% que a classificaram como "regular".
Assis aparece na pesquisa com 6% das intenções de voto estimuladas, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos. Considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, o subtenente está tecnicamente empatado com quem vem na frente dele: Euclério Sampaio (13%), Sandro Locutor (10%), Dr. Hélcio (9%) e Célia Tavares (7%). A rejeição de Assis na cidade é de 2%.
O perfil do eleitor que tem o militar como opção de voto em Cariacica é similar ao do que avalia Bolsonaro de forma mais positiva: jovens, com ensino superior e maior renda. Assis é o segundo candidato mais citado pelos entrevistados de classe mais elevada no recorte pesquisado: 11% dos que possuem renda superior a 2 salários mínimos.
Além disso, ele também possui boa aprovação entre os que têm alta escolaridade, sendo lembrado por 9% dos eleitores que cursaram uma faculdade. O subtenente alcançou 9% das menções entre os jovens de 16 a 24 anos.
O índice de aprovação do governo federal, apesar de ser alto no grupo de eleitores mais velhos 37% entre aqueles que possuem 55 anos ou mais é maior entre os mais jovens. Dos entrevistados que possuem de 16 a 24 anos, 40% avaliaram a gestão de Bolsonaro como boa ou ótima.
O presidente também se destaca entre eleitores mais abastados: 56% dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos consideram a atual administração boa ou ótima. Apenas 24% a avaliam como ruim ou péssima.
Quando o recorte é feito por escolaridade, Bolsonaro é classificado como bom ou ótimo por 39% daqueles que possuem ensino superior. Mas é entre os entrevistados que estudaram até o ensino médio que ele alcança a melhor avaliação neste grupo: 48%.
Apesar de a posição do prefeito de Cariacica, Juninho
(Cidadania), não ser de fã declarado de Bolsonaro nem tampouco um crítico contumaz, é entre os eleitores que apoiam o chefe do Executivo municipal que Bolsonaro se sai melhor na avaliação.
Dos entrevistados que classificam a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 57% avaliam a administração de Bolsonaro da mesma forma. Apenas 13% das pessoas que estão satisfeitas com Juninho afirmaram que o presidente é ruim ou péssimo.
Quando se considera o grupo de entrevistados que avalia Juninho como um ruim ou péssimo gestor, 33% deles reproduzem a mesma avaliação para Bolsonaro. Outros 37% que estão descontentes com a administração do prefeito veem de outra forma a gestão do presidente, como boa ou ótima.