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Pesquisa Ibope

Para 43% dos eleitores de Cariacica, gestão de Bolsonaro é boa ou ótima

Outros 28% consideram a administração do presidente ruim ou péssima. Para 27%, é regular. A pesquisa foi feita pelo Ibope a pedido da Rede Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2020 às 09:01

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 09:01

Pesquisa Ibope - Eleições 2020 - Cariacica - Avaliação Bolsonaro
28% dos eleitores de Cariacica avaliam a gestão de Bolsonaro como péssima ou ruim Crédito: Alan Santos/PR/Arte Geraldo Neto
A maior parte dos eleitores de Cariacica avalia de forma positiva o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). De acordo com pesquisa Ibope contratada pela Rede Gazeta, 43% dos entrevistados na cidade consideram a administração do presidente ótima ou boa. Outros 28% afirmam ser péssima ou ruim. Há ainda 27% que a classificaram como "regular".
Para 43 por cento dos eleitores de Cariacica, gestão de Bolsonaro é boa ou ótima
A avaliação faz parte da pesquisa das intenções de voto a prefeito de Cariacica, divulgada neste sábado (17). A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos
Na pesquisa, os eleitores tinham que optar pela avaliação da administração como "ótima" ou "boa", que são somadas, "regular", ou ainda "ruim" ou "péssima". Assim como em Vila Velha, onde 40% dos entrevistados disseram aprovar a administração do presidente, a avaliação positiva preponderou. Isso não ocorreu em Vitória, onde a maior parte, 44%, reprova o governo Bolsonaro.

Como o(a) sr(a) classifica a administração do presidente Jair Bolsonaro até o momento? O(A) sr(a) diria que ela está sendo:

O resultado ainda reflete a eleição de 2018 nas urnas de Cariacica. Naquele ano, Bolsonaro foi o candidato mais votado para a presidência em 48 dos 60 bairros da cidade. Ele foi a escolha de 60,4% dos eleitores da cidade no segundo turno.
Nas eleições deste ano, o Subtenente Assis (PTB) é o candidato que se destaca entre os bolsonaristas. Ele faz questão de associar a imagem do presidente à candidatura e afirma ser o único representante do governo Bolsonaro no pleito em Cariacica. O militar disputou uma vaga no Senado em 2018, pelo PSL, partido que elegeu o presidente. No entanto, ele não foi eleito. 
Assis aparece na pesquisa com 6% das intenções de voto estimuladas, quando são apresentados aos eleitores os nomes dos candidatos. Considerando a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, o subtenente está tecnicamente empatado com quem vem na frente dele: Euclério Sampaio (13%), Sandro Locutor (10%), Dr. Hélcio (9%) e Célia Tavares (7%). A rejeição de Assis na cidade é de 2%.

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O perfil do eleitor que tem o militar como opção de voto em Cariacica é similar ao do que avalia Bolsonaro de forma mais positiva:  jovens, com ensino superior e maior renda. Assis é o segundo candidato mais citado pelos entrevistados de classe mais elevada no recorte pesquisado: 11% dos que possuem renda superior a 2 salários mínimos.
Além disso, ele também possui boa aprovação entre os que têm alta escolaridade, sendo lembrado por 9% dos eleitores que cursaram uma faculdade. O subtenente alcançou 9% das menções entre os jovens de 16 a 24 anos.
O índice de aprovação do governo federal, apesar de ser alto no grupo de eleitores mais velhos  37% entre aqueles que possuem 55 anos ou mais  é maior entre os mais jovens. Dos entrevistados que possuem de 16 a 24 anos, 40% avaliaram a gestão de Bolsonaro como boa ou ótima. 
O presidente também se destaca entre eleitores mais abastados: 56% dos entrevistados que ganham mais de dois salários mínimos consideram a atual administração boa ou ótima. Apenas 24% a avaliam como ruim ou péssima.
Quando o recorte é feito por escolaridade, Bolsonaro é classificado como bom ou ótimo por 39% daqueles que possuem ensino superior. Mas é entre os entrevistados que estudaram até o ensino médio que ele alcança a melhor avaliação neste grupo: 48%.

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Apesar de a posição do prefeito de Cariacica, Juninho (Cidadania), não ser de fã declarado de Bolsonaro nem tampouco um crítico contumaz, é entre os eleitores que apoiam o chefe do Executivo municipal que Bolsonaro se sai melhor na avaliação.
Dos entrevistados que classificam a gestão do atual prefeito como boa ou ótima, 57% avaliam a administração de Bolsonaro da mesma forma. Apenas 13% das pessoas que estão satisfeitas com Juninho afirmaram que o presidente é ruim ou péssimo. 
Quando se considera o grupo de entrevistados que avalia Juninho como um ruim ou péssimo gestor, 33% deles reproduzem a mesma avaliação para Bolsonaro. Outros 37% que estão descontentes com a administração do prefeito veem de outra forma a gestão do presidente, como boa ou ótima.
No geral, sem levar em conta Bolsonaro, Juninho é mal avaliado entre os eleitores da cidade. Para 68% deles, a atual administração é ruim ou péssima.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ibope em Cariacica foi realizada entre os dias 15 e 16 de outubro de 2020, com 406 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais com utilização de questionário elaborado de acordo com os objetivos da pesquisa. As pessoas selecionadas para as entrevistas são de acordo com as proporções na população de sexo, grupos de idade, instrução e atividade econômica. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo ES 06372/2020.

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